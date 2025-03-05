США вимкнули Україні HIMARS: в The Economist дізналися подробиці

США припинили передавати Україні всю розвідувальну інформацію, розповів журналіст Олівер Каролл.

https://glavred.net/war/ssha-otklyuchili-ukraine-himars-v-the-economist-uznali-podrobnosti-10644914.html Посилання скопійоване

США обмежили ефективність HIMARS для України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, defence-ua.com

Головне:

Вашингтон перестав ділитися з Україною розвідувальною інформацією

Зупинка передачі розвідданих сталася о 14:00

HIMARS втратили ефективність, оскільки наведення залежить від даних американської розвідки

CША припинили ділитися з Україною усією розвідувальною інформацією. Вашингтон фактично відключив HIMARS для України таким кроком. Про це повідомив журналіст The Economist Олівер Каролл, посилаючись на своє джерело.

За його словами, зупинка передачі розвідувальної інформації відбулася о 14:00 за київським часом. Україна також не отримує інформацію в реальному часі про дальні удари.

відео дня

"Трамп хотів подякувати. Ми напишемо це на могилах загиблих українців", - заявило джерело журналісту.

Наведення ракетних систем, таких як HIMARS, значно залежить від даних американської розвідки та супутникових систем GPS. Коли обмін інформацією між країнами був припинений, ця зброя фактично втратила свою ефективність, оскільки без точних розвідувальних даних вона не може вражати цілі.

HIMARS / Інфографіка: Главред

Зупинка допомоги від США - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дав наказ призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським президентом Володимиром Зеленським.

Також США заборонили Великій Британії передавати Україні розвідувальну інформацію, отриману від Вашингтона. Як пише Daily Mail, це стосується всіх британських розвідувальних служб, включаючи GCHQ та підрозділи Міністерства оборони.

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що Європа наразі не здатна повністю компенсувати відсутність військової допомоги США Україні, оскільки не виробляє, наприклад, ракети для Patriot. Однак європейці можуть задовольнити потреби України в техніці, такій як танки та трали.

Крім цього, системи ППО Patriot є критично важливими для захисту України від російських балістичних ракет. Однак, через припинення поставок озброєнь зі США, Україна може зіткнутися з дефіцитом боєприпасів, запаси ракет можуть закінчитися вже за кілька тижнів.

Читайте також:

Що таке The Economist? The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред