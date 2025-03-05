РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

Окупанти РФ прагнуть вийти на рубежі, де вони зможуть рухатися за допомогою техніки, кажуть у 110-й бригаді.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 71 бригада ДШВ, 56 бригада ЗСУ

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РФ прагне вийти до адміністративних кордонів Донецької області

Під загрозою траса Донецьк-Запоріжжя

Основними завданнями російських окупаційних військ РФ на Новопавлівському фронті, в районі села Велика Новосілка, є вихід до адміністративних кордонів Донецької області, а також до траси Донецьк-Запоріжжя.

Росіяни йдуть у наступ колонами і тиснуть на північ від Великої Новосілки, розповів офіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка (Суєтолог), передає Суспільне.

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"На даному етапі ворог розглядає більше напрямок Скудного і Бурлацького. Вони хочуть вийти на рубежі, де вони зможуть рухатися не пішим порядком, групами, а на техніці. Загальне завдання противника - це вийти на рубіж Донецької області", - уточнив український військовий.

Він говорить про те, що російська армія постійно посилює тиск, зокрема, кидає підкріплення, зі свого боку ЗСУ чітко утримують рубіж і не дають просуватися ворогові.

"Противник постійно заводить штурмові підрозділи: бригади, мотострілецькі полки. Зараз вони завели три мотострілецькі бригади і один мотострілецький полк, які вони перекинули на напрямок Великої Новосілки. Зараз вони активно проводять наступальні дії з цього напрямку", - зазначив офіцер 110-ї бригади.

За його даними, ворог намагається атакувати бронетехнікою і тисне на позиції ЗСУ піхотними групами. При цьому логістику Сил оборони, включно з мостами та дорогами, противник обстрілює керованими авіабомбами.

"Вони здійснюють наступальні дії колонами і не мали успіху. Зараз, посилаючись що в них маленький ресурс бронетехніки, використовують піший порядок. Вони використовують тактику малими групами - 5-10 військовослужбовців, так званий "накат". Якщо десятьом не вдається здійснити штурм, у резерві вони тримають 20 військовослужбовців, які підсилюють і закріплюються на тих ділянках, де в них є успіх. Також постійно є підтримка артилерії та FPV", - додав Суєтолог.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

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Що відомо про 110-ту ОМБр? 110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

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