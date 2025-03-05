Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

Олексій Тесля
5 березня 2025, 13:20
111
Окупанти РФ прагнуть вийти на рубежі, де вони зможуть рухатися за допомогою техніки, кажуть у 110-й бригаді.
РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму
ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 71 бригада ДШВ, 56 бригада ЗСУ

Головне:

  • РФ прагне вийти до адміністративних кордонів Донецької області
  • Під загрозою траса Донецьк-Запоріжжя

Основними завданнями російських окупаційних військ РФ на Новопавлівському фронті, в районі села Велика Новосілка, є вихід до адміністративних кордонів Донецької області, а також до траси Донецьк-Запоріжжя.

Росіяни йдуть у наступ колонами і тиснуть на північ від Великої Новосілки, розповів офіцер 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка (Суєтолог), передає Суспільне.

відео дня

"На даному етапі ворог розглядає більше напрямок Скудного і Бурлацького. Вони хочуть вийти на рубежі, де вони зможуть рухатися не пішим порядком, групами, а на техніці. Загальне завдання противника - це вийти на рубіж Донецької області", - уточнив український військовий.

Він говорить про те, що російська армія постійно посилює тиск, зокрема, кидає підкріплення, зі свого боку ЗСУ чітко утримують рубіж і не дають просуватися ворогові.

"Противник постійно заводить штурмові підрозділи: бригади, мотострілецькі полки. Зараз вони завели три мотострілецькі бригади і один мотострілецький полк, які вони перекинули на напрямок Великої Новосілки. Зараз вони активно проводять наступальні дії з цього напрямку", - зазначив офіцер 110-ї бригади.

За його даними, ворог намагається атакувати бронетехнікою і тисне на позиції ЗСУ піхотними групами. При цьому логістику Сил оборони, включно з мостами та дорогами, противник обстрілює керованими авіабомбами.

"Вони здійснюють наступальні дії колонами і не мали успіху. Зараз, посилаючись що в них маленький ресурс бронетехніки, використовують піший порядок. Вони використовують тактику малими групами - 5-10 військовослужбовців, так званий "накат". Якщо десятьом не вдається здійснити штурм, у резерві вони тримають 20 військовослужбовців, які підсилюють і закріплюються на тих ділянках, де в них є успіх. Також постійно є підтримка артилерії та FPV", - додав Суєтолог.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ зупинили наступ ворога під Константинополем. Триває пошук і знищення живої сили противника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ відбили у ворога важливе село на Покровському напрямку. Відстань від населеного пункту до Дніпропетровської області - 4,6 кілометра.

Нагадаємо, як повідомляв Главред, аналітики моніторингового каналу DeepState заявили, що російська армія окупувала селище в Донецькій області, а також просунулася в районі двох населених пунктів, розташованих у Донецькій і Харківській областях.

Читайте також:

Що відомо про 110-ту ОМБр?

110-та окрема механізована бригада — з'єднання механізованих військ Сухопутних військ ЗСУ. Вона входить до складу Корпусу резерву і носить ім'я Марка Безручка — воєначальника УНР. У березні 2022 року підрозділи бригади зайняли оборону в районі Авдіївки. Бригада успішно відбивала атаки російських окупантів. 16 лютого 2024 року українські бійці були вимушені відійти з позиції "Зеніт", а 17 лютого бригада вийшла з оточеної Авдіївки. Про це повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ЗСУ війна на Донбасі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

13:38Україна
РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

13:20Фронт
Військова допомога Україні: у The New York Times дізналися про рішення Трампа

Військова допомога Україні: у The New York Times дізналися про рішення Трампа

12:50Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

Трамп розлютився і зупинив допомогу Україні після однієї фрази Зеленського – WSJ

Останні новини

13:59

Коли змінювати зимові шини на літні: водіям назвали головне правило

13:55

Коли закінчиться війна: прогноз для України після скандалу Трампа і Зеленського

13:42

"Ставало гірше": Міс Україна Всесвіт показала, як її бив коханий

13:38

Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

13:27

Потрібен лише 1 секретний інгредієнт: шикарний рецепт найшвидшого салату у світі

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз ТрампаДо припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа
13:20

РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

12:50

Військова допомога Україні: у The New York Times дізналися про рішення Трампа

12:44

Алек Болдвін думав про суїцид після вбивства українки на зйомках "Іржі"

12:42

"Не думала, що зможу": Сєдокова показала, чим лікується після смерті Тімми

Реклама
12:39

Крістіна Орбакайте здивувала заявою - Пугачова відреагувала моментально

12:23

"Змініть Зеленського - розмовлятимемо": чи справді США хоче відставки президентаЕксклюзив

12:16

Війна в Україні закінчиться поетапно: Клочок розкрив деталі мирного плану ТрампаВідео

12:16

БІГОЗБІР.Пробудження перетворить ваші тренування на донати новини компанії

12:14

"Сувора правда": ЗМІ дізналися, як Стармер переконав Зеленського миритися з Трампом

11:55

У Путіна зробили заяву про перемовини і назвали "найкраще місце їх проведення"

11:21

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

11:12

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - труднощі, Коням - роздратування

11:02

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні - Daily Mail

11:01

ЗСУ обхитрили ворога в ключовій точці фронту: де захлинувся наступ РФ

10:42

Плани Китаю щодо відправлення військових в Україну: у ССО розкрили деталі

Реклама
09:55

Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським: у чому мета візиту

09:52

Росіяни збунтувалися проти путініста Кіркорова - що сталося

09:45

Трамп оголосив щодо "сигналів про мир" від РФ: у Зеленського зробили заяву

09:33

Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Трамп "розкрив" міста України Путіну

09:22

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

ЗСУ відкинули окупантів у двох областях: деталі від DeepState

08:30

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

08:25

"Стати Мауглі": Алан Бадоєв без нічого зробив дивну заяву

08:22

Су-35 Росії "атакував" повітряне судно Франції: Париж зробив жорстку заяву

08:10

Чому американці ніколи не перестануть підігравати росіянамПогляд

08:03

Зеленський зірвав план Трампа-ПутінаПогляд

07:40

Трамп хоче "кращу угоду": параметри договору про надра України можуть змінити

07:10

Де 3 відмінності між дівчатами: лише люди із "зором орла" вгадають за 33 секунди

07:01

Трамп у Конгресі зробив заяву про війну в Україні та лист від Зеленського

05:55

Чому потрібно казати "Миколович" і "Миколівна": вчителька ошелешила відповіддюВідео

05:35

Загадка для найгеніальніших: знайдіть дівчину серед фламінго за 9 секунд

05:03

Квіти у вазі будуть свіжими в рази довше: які 2 кухонні речі треба додати у водуВідео

04:30

П’ять помилок, які "вбивають" авто: важливе попередження для водіїв

04:00

Як прибрати затхлий запах з шафи: дієвий лайфхак для свіжості

03:30

Чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона: прогноз вимог США до України

Реклама
02:56

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

02:24

Тест на IQ: знайдіть людину серед статуй за 5 секунд

01:59

Садівники закликають покласти лушпиння часнику на кущі полуниці: навіщо це потрібно

01:30

Затятий холостяк Клопотенко зізнався, яку жіночу рису вважає проблемною

01:15

У Берліні пообіцяли надати Україні додаткові 3 млрд євро, які блокував Шольц

04 березня, вівторок
23:56

"Збираються знайти мене": Гленн скаржиться на тисячі погроз після питання ЗеленськомуВідео

23:53

РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

23:16

Чому мухи люблять кружляти біля людей: ветеринари дали цікаву відповідь

22:53

РФ для "галочки" рветься на правий берег Херсонщини: в ОВА розкрили план ворога

22:52

Зрадниця Лорак публічно звернулася до доньки нареченого - що сталося

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти