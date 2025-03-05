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Трамп хоче "кращу угоду": параметри договору про надра України можуть змінити

Анна Ярославська
5 березня 2025, 07:40
651
Угоду з Україною щодо рідкісних корисних копалин ще не підписано.
Дональд Трамп, Володимир Зеленський
Дональд Трамп зараз наполягає на "більшій, кращій угоді" / Колаж: Главред, фото: скріншот, ОП

Коротко:

  • Угода України та США щодо ресурсів ще не погоджена
  • Трамп хоче "кращої" угоди

Президент Дональд Трамп хоче змінити угоду щодо доступу США до корисних копалин України та зробити її "більшою та кращою". Наразі текст документа не фіналізовано.

Як повідомляє CBS News з посиланням на джерела, параметри угоди між Україною та США можуть змінитися, оскільки Трамп "зараз наполягає на "більшій, кращій угоді".

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За даними видання CNN, високопоставлені чиновники президента США провели негласні розмови із Зеленським та його командою після п'ятничної перепалки в Овальному кабінеті, щоб "повернути переговори в потрібне русло".

Представники Трампа наголосили на важливості стабілізації відносин із Білим домом якнайшвидше і закликали українців відновити переговори до виступу президента в Конгресі 4 березня.

Серед тих, хто зв'язався із Зеленським, був посол Трампа в Україні Кіт Келлог.

Станом на вечір вівторка один із чиновників Білого дому повідомив CNN, що угоду з Україною щодо рідкісних корисних копалин ще не підписано.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, який бере безпосередню участь в обговоренні угоди, повідомив, що підписання документа не планується до промови Трампа в Конгресі.

Трамп хоче 'кращу угоду': параметри договору про надра України можуть змінити
Угода зі США щодо ресурсів - що вона передбачає / Інфографіка: Главред ​

Угода про рідкоземи між США та Україною

Рамкова угода України та США передбачає створення інвестиційного фонду під спільним управлінням двох країн. Згідно з документом, Україна повинна буде вносити до фонду 50% свого прибутку від продажу корисних копалин.

Вважається, що в Україні зберігається близько 5% загальних світових запасів рідкоземельних елементів. Для порівняння, США, площа яких приблизно в 12 разів більша, мають лише 1-2% рідкоземельних елементів у світі.

Угода мала бути підписана 28 лютого під час візиту президент Зеленського до Білого дому. Однак цього не сталося. Спільна пресконференція Трампа і Зеленського закінчилася скандалом.

4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

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