"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

Ви дізнаєтеся:
- Прогноз погоди від Наталії Діденко
- Прогноз погоди від Укргідрометцентру
У середу, 5 березня, у низці областей України очікується підвищення температури повітря до +16 °C. Можливий дощ у п'яти областях. Про це написала синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що температура повітря підвищиться протягом дня до +7...+13 °C, на заході до +10...+16 °C, у східній частині +5...+9 °C.
"Опади в середу малоймовірні, лише на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Луганщині, Донеччині місцями пройде невеликий дощ", - прогнозує синоптикиня.
За її інформацією, також буде сильний вітер зі штормовим поривом до 15-20 метрів на секунду.
Яка погода буде в Києві
У Києві 5 березня опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями. Температура повітря підніметься до +10 °C.
"Однак сильний вітер західного напрямку може досягати штормових поривів, тому не нехтуйте цим вітряним прогнозом, уважно обирайте місце для паркування автомобіля, оминайте великі дерева, рекламні щити тощо", - додала Діденко.
За прогнозами, з п'ятниці вітер ослабне, температура повітря підвищиться ще на кілька градусів. Тим часом у вихідні, 8 і 9 березня, в Україні очікується тепла погода.
"Однак не забувайте, що на календарі - березень, і це тепло тимчасове, ще буде і похолодання, і мокрий сніг, і снігова каша під ногами", - додала вона.
Як повідомляє Укргідрометцентр, у середу, 5 березня, температура вночі опуститься до +5°...+3°, а вдень буде +10°...+12°. Хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди на березень 2025 року
Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою і теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.
Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.
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Хто така Наталя Діденко
Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.
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