"Дослідження самої себе": Джамала представила альбом і несподіваний дует з ONUKA

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Джамала представила новый проект / Коллаж Главред, фото пресс-службы

Джамала (JAMALA) розповіла про свій столичний сольний концерт і презентацію нової програми "Рух мій".

Про це вона поділилася в ексклюзивному інтерв’ю для проєкту "Ближче до зірок" на телеканалі ТЕТ Артистка, чия музика зазвичай асоціюється з глибокою лірикою та вокальним драматизмом, здивувала зміною вектора - у нових піснях з’явилося багато танцювальної енергії, легкого флірту та відкритої романтики.

За словами виконавиці, свіжий реліз став для неї глибоко інтимним щоденником і способом зафіксувати внутрішню еволюцію:

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"Ця платівка - моє особисте самодослідження. Це спроба спостерігати за тим, як я змінююся зсередини разом зі світом довкола. Коли дозволяєш собі писати настільки відверті любовні пісні, як у "Рух мій", це означає лише одне - бажання наповнити власне життя ще більшим життям" - поділилася співачка.

Цікаво, що одну з композицій Джамала зберігала майже десять років - вона народилася одразу після знайомства з майбутнім чоловіком Бекіром, проте наважилася вийти у світ лише зараз.

Головною подією вечора стала прем’єра пісні "Людина", створеної у дуеті з ONUKA ( справжнє ім’я Наталія Жижченко). Попри багаторічну дружбу та взаємну підтримку, повноцінну спільну роботу артистки презентували вперше. За її словами, ідея визрівала близько року, а зміст сьогодні набув особливої ваги:

"Часом здається, що суспільство невпинно вимагає від кожного бути кимось надзвичайним, шукає в людях обов’язкові суперздібності. Але ж бути просто людиною - хіба цього самого по собі замало?" - зауважила Джамала

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