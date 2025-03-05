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Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Трамп "розкрив" міста України Путіну

Даяна Швець
5 березня 2025, 09:33
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Українські міста стають вразливішими без американських систем "Патріот".
Трамп, ВСУ
Що зміниться на фронті після зупинки допомоги США / Колаж: Главред, фото: facebook/DonaldTrump, 22 отдельная механизированная бригада

Головні тези аналітиків ISW:

  • Зупинка Трампом військової допомоги вплине на захист українських міст
  • 90% зброї вже в Україні, а 10% очікується до серпня 2025 року
  • Армія Росії скористається паузою у постачаннях

Рішення Дональда Трампа припинити постачання зброї Києву вплине на обороноздатність України, зокрема на захист міст від російських атак, адже Україна значною мірою залежить від американських систем "Патріот", зазначають експерти Інституту вивчення війни.

Аналітики нагадують, що США передавали Україні значний арсенал озброєння, включаючи артилерію, бронетехніку, системи ППО "Патріот" та далекобійні ракети, такі як HIMARS і ATACMS. Багато з цих систем можуть постачати лише Сполучені Штати.

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Український чиновник у коментарі CNN заявив, що запаси американських артилерійських снарядів можуть вичерпатися до травня або червня 2025 року, а ракети для "Патріотів" можуть закінчитися "за лічені тижні".

"Україна значною мірою покладається на американські системи ППО "Патріот" для захисту від російських ракетних ударів по тилових районах України. Дефіцит і, зрештою, відсутність ракет "Патріот", ймовірно, матиме серйозний вплив на безпеку критично важливої, промислової і цивільної інфраструктури України, оскільки інші союзники України не мають аналогічної системи, здатної захистити від російських ракетних ударів, зокрема, балістичних. Коли в Україні не вистачатиме ракет "Патріот", Києву доведеться приймати складні рішення щодо того, яким населеним пунктам надавати пріоритет у захисті ППО. Якщо всі "Патріоти" закінчаться, то українські міста стануть відкритими для російських балістичних ракет", - кажуть аналітики.

Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Трамп 'розкрив' міста України Путіну
ЗРК "Патріот" / Главред

Фронт наразі не перебуває під загрозою колапсу, але наслідки припинення допомоги з часом стануть критичними. За даними ABC News, станом на 3 березня близько 90% обіцяного озброєння вже доставлено, а решта 10% очікується до серпня 2025 року.

"Також приватні контракти на поставку озброєнь між Україною і американськими компаніями, багато з яких Україна вже оплатила, швидше за все, сприятимуть хоча б невеликому потоку озброєнь до України "принаймні на найближчі роки", – пише ISW.

Аналітики наголошують, що США постачають близько 30% озброєння Україні, стільки ж надають європейські партнери, а 40% забезпечує внутрішнє виробництво.

"Україна продовжуватиме воювати з тим озброєнням, яке вона має зараз, з тим озброєнням, яке надали і надалі надаватимуть європейські партнери, а також з тим озброєнням, яке виробляє сама Україна. Пауза у наданні допомоги з боку адміністрації Трампа негативно вплине на здатність України захищати себе і проводити наступальні операції в нинішніх темпах, але не призведе до повного розвалу фронту в найближчі місяці", – наголошує ISW.

Експерти прогнозують, що російські війська можуть використати нестачу зброї в Україні для активізації наступу, як це було під час попереднього призупинення постачань на початку 2024 року. Наразі РФ проводить наступальні дії на сході та півдні України, зокрема в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

"Російські війська, ймовірно, спробують скористатися паузою в наданні допомоги з боку США, щоб досягти подальших успіхів на сході та півдні України, щоб обґрунтувати свої територіальні претензії на всю територію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей", – вважають в ISW.

Зупинка допомоги США - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними CNN, рішення Дональда Трампа зупинити військову допомогу Україні було ухвалено після гострої суперечки з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому. На думку експертів та представників влади, такий крок може серйозно підірвати обороноздатність України, зробивши її армію менш ефективною у протистоянні з противником.

Також нещодавно у США зробили заяву про військову допомогу Україні. Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон висловив думку, що президент України Володимир Зеленський має "виправити те, що сталося минулого тижня в Овальному кабінеті".

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков дав свій коментар щодо можливого припинення допомоги США Україні, зазначивши, що таке рішення, на його думку, сприятиме мирному врегулюванню.

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Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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