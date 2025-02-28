"Прорив" росіянами кордону в Сумській області: у ЦПД пояснили, що відбувається

У РНБО повідомили, що росіяни ведуть штурми в прикордонні Сумської області.

https://glavred.net/war/proryv-rossiyanami-granicy-v-sumskoy-oblasti-v-cpd-obyasnili-chto-proishodit-10643504.html Посилання скопійоване

Сумська область / колаж: Главред, фото: ТОВ "Завод Кобзаренка" / Facebook, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Ви дізнаєтеся:

Проєкт Deep State помістив село Новеньке в "сіру" зону

У Сумську область зайшли до 40 одиниць живої сили противника

Прориву російських військових у Сумську область станом на 12.29 28 лютого немає. Про це в Telegram поінформував керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

Необхідно зазначити, що 28 лютого проєкт Deep State, який співпрацює з Міноборони України, оновив карту бойових дій, на якій село Новеньке перебуває в "сірій" зоні.

відео дня

У зв'язку з цим ситуацію в Сумській області, в районі Новенького, прокоментував Коваленко.

"Нині росіяни роблять спроби штурмових дій по лінії кордону без колон техніки, піхотними групами. Сили оборони знищують ворога. На даний момент прориву не відбулося, бої тривають", - написав глава ЦПД.

Як повідомила кореспондентка "Кордон. Медіа", у Сумську область зайшли до 40 одиниць живої сили противника, тривають бої за село Новеньке.

За її словами, населений пункт не окупований, за нього борються українські Сили оборони.

Ситуація на фронті - останні новини:

Раніше з'явилися деталі потужного удару по росіянах на Запоріжжі. Знищено командно-спостережний пункт і місце для запуску дронів, які використовувалися 1429 мотострілецьким полком РФ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що штаб РФ підірвали КАБами. Ймовірно удар завдавали керованими авіаційними бомбами.

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська просунулися поблизу восьми населених пунктів Донецької області. Про це повідомив аналітичний проект DeepState. За даними аналітиків, ворог просунувся в Часовому Яру, Торецьку, Бурштиновому, Нововасилівці, а також біля Єлизаветівки, Зеленого, Звіриного і Котлиного.

Більше новин:

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року його призначили керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового керівника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема, в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ та СЗР, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком'юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПСО", - наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред