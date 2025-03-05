Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

Зима виявилася найкоротшою в Києві за час проведення спостережень.

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У Києві настала метеорологічна весна / Фото: unsplash.com

Коротко:

Зима виявилася найкоротшою в Києві за час проведення спостережень

Погода від Укргідрометцентру

В українській столиці розпочалася метеорологічна весна. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Починаючи з 28 лютого, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, яка перебуває в межах кліматичної норми", - ідеться в повідомленні. відео дня

Метеорологи зазначили, що зима, яка розпочалася 4 лютого і закінчилася 27 лютого, тривала 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники.

Зима виявилася найкоротшою в Києві за час проведення спостережень, за винятком зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наставала.

За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в четвер і в п'ятницю, 6 і 7 березня, очікується тепла, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

Зокрема, 6 березня температура вночі прогнозується 1-6° тепла, у Карпатах і на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.

У Києві в четвер температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.

Погода в Україні 6 березня / Фото: meteo.gov.ua

7 березня температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла, на узбережжі морів 9-14°.

У столиці вночі буде 1-3° тепла, вдень очікується 14-16° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень 6 березня найвища температура була 17,4° тепла в 1995 р., а найнижча - 16,7° морозу в 1964 р.

Погода в Україні 7 березня / Фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на березень 2025 року

Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою і теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.

За прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.

Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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