Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

Коротко:
- Зима виявилася найкоротшою в Києві за час проведення спостережень
- Погода від Укргідрометцентру
В українській столиці розпочалася метеорологічна весна. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.
"Починаючи з 28 лютого, середньодобова температура повітря стабільно перевищує 0°С. До Києва прийшла метеорологічна весна, яка перебуває в межах кліматичної норми", - ідеться в повідомленні.відео дня
Метеорологи зазначили, що зима, яка розпочалася 4 лютого і закінчилася 27 лютого, тривала 24 дні. Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники.
Зима виявилася найкоротшою в Києві за час проведення спостережень, за винятком зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наставала.
За даними Укргідрометцентру, погода в Україні в четвер і в п'ятницю, 6 і 7 березня, очікується тепла, без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.
Зокрема, 6 березня температура вночі прогнозується 1-6° тепла, у Карпатах і на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°.
У Києві в четвер температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°.
7 березня температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 12-17° тепла, на узбережжі морів 9-14°.
У столиці вночі буде 1-3° тепла, вдень очікується 14-16° тепла.
За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського. Бориса Срезневського, у Києві за весь час спостережень 6 березня найвища температура була 17,4° тепла в 1995 р., а найнижча - 16,7° морозу в 1964 р.
Прогноз погоди на березень 2025 року
Як писав Главред, синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою і теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.
За прогнозом Укргідрометцентру, березень 2025 року має бути набагато теплішим за лютий, особливо якщо врахувати нещодавні тривалі морози. Середня місячна температура в березні прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла. Це на 1-1,5 градуса вище за норму.
Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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