Су-35 Росії "атакував" повітряне судно Франції: Париж зробив жорстку заяву

Франція наголосила, що такі дії Росії демонструють спробу обмежити свободу повітряного руху.

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Російські літаки знову провокують НАТО / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: kremlin.ru, фото: скрін з Х https://x.com/SebLecornu,

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Російський Су-35 здійснив небезпечні прольоти над Середземним морем

Франція звинувачує РФ у порушенні міжнародних норм в небі

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив про агресивні та непрофесійні дії російського винищувача Су-35 проти безпілотника Reaper, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над східним Середземномор’ям. Про це він повідомив у мікроблозі X.

За його словами, у неділю пілот російського літака тричі здійснив небезпечне зближення, що могло спричинити втрату керування безпілотником.

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"Три послідовних близьких прольоти могли призвести до втрати контролю над безпілотником. Це демонструє бажання обмежити вільний повітряний рух у спільному повітряному просторі", написав він.

Dimanche, un avion de chasse SU-35 russe a adopté un comportement dangereux à l’égard d’un drone Reaper français, en mission de surveillance dans l’espace aérien international au dessus de la Méditerranée orientale.



Trois passages successifs à grande proximité, qui auraient pu… pic.twitter.com/sAmMBNNjyU — Sébastien Lecornu (@SebLecornu) March 4, 2025

Варто зазначити, що це далеко не перший випадок подібної поведінки з боку російських ВПС. Країни НАТО неодноразово повідомляли про агресивні перехоплення їхніх літаків.

Наприклад, у березні 2023 року два Су-27 здійснили ризиковане перехоплення американського дрона MQ-9 над Чорним морем. Один із винищувачів зачепив його гвинт, що призвело до падіння апарата. Перед цим російські пілоти скидали паливо перед MQ-9 та виконували небезпечні маневри.

Інцидент в Чорному морі з російським Су-27 і американським дроном - деталі

Як повідомляв Главред, 14 березня 2023 року стався інцидент у небі над Чорним морем: російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотним літальним апаратом MQ-9 Reaper. В результаті зіткнення дрон, який виконував звичайний розвідувальний політ, був збитий.

Згідно з інформацією The New York Times, отриманою від джерела в Пентагоні, безпілотник вилетів з військової бази в Румунії. Він виконував планове завдання, яке зазвичай триває близько 9-10 годин. Важливо зазначити, що дрон не був озброєний, хоча технічно міг нести ракети.

Під час польоту дрон вів спостереження за територією приблизно в 120 кілометрах на північний захід від Криму. Він був оснащений передовою апаратурою, що дозволяла йому вести спостереження, не порушуючи повітряний простір півострова.

Інцидент стався на висоті близько 7,6 кілометрів. Російські винищувачі Су-27, які перехопили дрон, здійснювали небезпечні маневри, зокрема зливали паливо на безпілотник, ймовірно, намагаючись пошкодити його обладнання.

Після інциденту російський посол у США заявив, що Росія не прагне конфронтації, але закликав американську авіацію триматися подалі від російських кордонів.

У свою чергу, представник Держдепу США заявив, що російські літаки збили американський дрон у міжнародному повітряному просторі, але наголосив, що США продовжать використовувати безпілотники в цьому районі.

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Хто такий Себастьян Лекорню? Сéбастьєн Лекорню — французький політик, який обіймає посаду міністра збройних сил Франції з 2022 року. Почав у партії "Республіканці" (правоцентристи), з 2017 року приєднався до руху Емманюеля Макрона "Вперед, Республіко!" (нині "Ренесанс"). Обіймав посади міністра у справах заморських територій (2020–2022) та міністра екологічного переходу (2018–2020). З травня 2022 року — міністр збройних сил у другому уряді Елізабет Борн. Був мером міста Вернон (Нормандія) у 2014–2017 роках, радником департаменту Ер. Ключові напрями діяльності: Реформування армії, включаючи модернізацію ядерного потенціалу Франції.

Участь у координації військової підтримки України після російського вторгнення (2022).

Співпраця з НАТО та розвиток європейської оборонної стратегії. Лекорню вважається одним із наймолодших міністрів у французькому уряді, відомим своєю прагматичною позицією та лояльністю політиці Макрона.

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