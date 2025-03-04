Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу

Головне:
- США хочуть залучити РФ до діалогу з Іраном
- Росія готова сприяти домовленостям
Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Росії з проханням виступити посередником у переговорах з Іраном щодо його ядерної програми. Про це пише Bloomberg.
Як повідомляє видання, Трамп особисто озвучив це прохання Володимиру Путіну під час телефонної розмови в лютому. Згодом представники адміністрації США провели переговори з російськими посадовцями в Саудівській Аравії, обговорюючи можливість залучення Москви до діалогу з Тегераном.
Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію, зазначив, що Росія підтримує дипломатичне вирішення проблем між США та Іраном і готова сприяти переговорам у межах своїх можливостей.
У Міністерстві закордонних справ Ірану, реагуючи на запитання про можливу роль Росії як посередника, заявили, що подібні пропозиції з боку країн є звичним явищем.
"З огляду на важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін проявлять добру волю і готовність допомогти у розв'язанні різних проблем. З цього погляду, природно, що країни пропонуватимуть допомогу, якщо вона буде потрібна", - заявив прес-секретар МЗС Ірану Есмаїл Багаї.
Потепління між США та РФ - що відомо
Як повідомляв Главред, за даними Politico, Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним. Адміністрація Трампа не виключає, що відносно швидке завершення війни залишається можливим.
Також у Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні. В пресслужбі заявили, що Трамп хоче укласти мирну угоду, а президент України нібито "не готовий до цього".
Вже навіть сама армія Росії очікує перемир'я. За даними партизанів, окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області.
Більше важливих новин:
- Удар пройшовся по дитячій поліклініці: росіяни атакували міста України дронами
- Деякі українці залишаться без субсидій: хто втратить виплати вже в березні
- Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського
Видання Bloomberg
Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред