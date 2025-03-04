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Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу

Даяна Швець
4 березня 2025, 14:50оновлено 4 березня, 16:06
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Ще в лютому Дональд Трамп особисто озвучив прохання Володимиру Путіну під час телефонної розмови.
Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу
США шукають посередника для переговорів з Іраном / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот: відео

Головне:

  • США хочуть залучити РФ до діалогу з Іраном
  • Росія готова сприяти домовленостям

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Росії з проханням виступити посередником у переговорах з Іраном щодо його ядерної програми. Про це пише Bloomberg.

Як повідомляє видання, Трамп особисто озвучив це прохання Володимиру Путіну під час телефонної розмови в лютому. Згодом представники адміністрації США провели переговори з російськими посадовцями в Саудівській Аравії, обговорюючи можливість залучення Москви до діалогу з Тегераном.

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Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи ситуацію, зазначив, що Росія підтримує дипломатичне вирішення проблем між США та Іраном і готова сприяти переговорам у межах своїх можливостей.

У Міністерстві закордонних справ Ірану, реагуючи на запитання про можливу роль Росії як посередника, заявили, що подібні пропозиції з боку країн є звичним явищем.

"З огляду на важливість цих питань, цілком можливо, що багато сторін проявлять добру волю і готовність допомогти у розв'язанні різних проблем. З цього погляду, природно, що країни пропонуватимуть допомогу, якщо вона буде потрібна", - заявив прес-секретар МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Виступити посередником у переговорах: Трамп звернувся до Путіна по допомогу
Види ядерної зброї / Інфографіка Главреда

Потепління між США та РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, за даними Politico, Вашингтон хоче домогтися переговорів Зеленського з Путіним. Адміністрація Трампа не виключає, що відносно швидке завершення війни залишається можливим.

Також у Білому домі розкрили причину зміни позиції США щодо війни в Україні. В пресслужбі заявили, що Трамп хоче укласти мирну угоду, а президент України нібито "не готовий до цього".

Вже навіть сама армія Росії очікує перемир'я. За даними партизанів, окупанти відмовляються йти на штурм у Херсонській області.

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Видання Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

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