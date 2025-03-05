Наближення сталого миру: Зеленський повідомив про підготовку перших кроків

Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі, наголосив Володимир Зеленський.

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Володимир Зеленський розповів про підготовку кроків до сталого миру / Колаж: Главред, фото: ОП, Сухопутні війська ЗСУ

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До досягнення миру можуть перейти у співпраці зі США та Європою

Готується план перших кроків із наближення сталого миру

Президент України Володимир Зеленський обговорив мирний план із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Співрозмовники обговорили координацію з партнерами та підготовку спільного плану, повідомляє пресслужба Офісу президента.

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"Перші кроки для наближення справедливого миру надзвичайно важливі. Ми хочемо перейти до них уже найближчим часом у співпраці зі США та всією Європою", - розповів Зеленський.

Також під час розмови йшлося про зміцнення України. Нідерланди готують нові пакети військової та фінансової допомоги.

"Поінформував прем'єр-міністра про наші пріоритетні потреби. Дякую за те, що в цей складний час ми можемо розраховувати на повну підтримку з боку Нідерландів", - сказав Зеленський.

Про підготовку плану перших кроків щодо наближення справедливого і сталого миру також йшлося під час переговорів Зеленського з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

"Готуємо план перших кроків із наближення справедливого і сталого миру. Працюємо над ним швидко. Він буде готовий найближчим часом. Європа має спільне бачення закінчення війни та гарантій безпеки. Вона має бути за столом майбутніх переговорів з Україною та США", - написав Зеленський.

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати Америки припинили співпрацю з Україною у сфері обміну розвідувальними даними, заявив глава ЦРУ Джон Реткліфф. Як зазначив Реткліфф, він "із нетерпінням чекає на скасування паузи та співпрацю з Україною на шляху до миру".

Нагадаємо, у Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів. США обговорюють з Україною дату, місце і склад команд для можливих переговорів.

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати переговори з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог з Москвою.

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