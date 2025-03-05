Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Майже 20-градусна спека накриває Україну: у яких областях буде найтепліше

Ангеліна Підвисоцька
5 березня 2025, 19:33
451
Погода у Луганську буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +2 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 6 березня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 6 березня
  • Де температура повітря опуститься до +18 градусів
  • Де очікуються сильні пориви вітру

Погода в Україні 6 березня буде теплою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Майже у всіх областях України будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Там оголосили І рівень небезпечності. Такі погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні до кінця тижня буде дуже тепло. Температура повітря підвищиться до +18 градусів. Водночас 6 березня очікується сильний вітер. 7-9 березня він стихне та буде помірним.

У п'ятницю температура повітря підвищиться до +15 градусів, у суботу та неділю - до +12 градусів. Найближче похолодання очікується 14-15 березня.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 6 марта
Прогноз погоди в Україні на 6 березня / фото: ventusky

Погода 6 березня

В Україні 6 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах та на Закарпатті 0-5° морозу; вдень 12-17° тепла, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів 8-13°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +18

За даними meteoprog, 6 березня в Україні буде теплим. Найтепліше буде у Миколаївській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+18 градусів. Найнижча температура буде в Луганській області. Там температура повітря опуститься до +2...+9 градусів.

погода 6 марта
Прогноз погоди в Україні на 6 березня / фото: meteoprog

Погода 6 березня у Києві

У Києві 6 березня буде невелика хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°; в Києві вночі 4-6° тепла, вдень 14-16°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 6 марта
Прогноз погоди в Україні на 6 березня / фото: meteoprog

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як писав Главред, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою і теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.

Керівник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталя Голеня повідомила, що, згідно з розрахунками, цьогорічна весна буде ранньою і розпочнеться вчасно, за календарем.

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що погода в Україні ставатиме дедалі теплішою і теплішою. У середині поточного тижня максимальна температура повітря становитиме +10...+15 градусів, у західних областях буде до +17 градусів.

Вас також зацікавить:

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву

Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву

20:28Фронт
Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та США

Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та США

20:02Політика
Майже 20-градусна спека накриває Україну: у яких областях буде найтепліше

Майже 20-градусна спека накриває Україну: у яких областях буде найтепліше

19:33Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

20:51

США вимкнули Україні HIMARS: в The Economist дізналися подробиці

20:44

Красиві, але токсичні: які квіти не варто висаджувати біля будинку

20:36

Як одягатися, щоб виглядати вищою: топ-7 секретів від стилістів

20:28

Росіяни намагаються перетнути кордон ще в одній області: в ДПСУ зробили заяву

20:02

Підготовка вже почалась: коли відбудеться зустріч України та СШАВідео

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз ТрампаДо припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа
20:00

Франція розвіяла домисли про поїздку Макрона, Стармера і Зеленського до США - ЗМІ

19:54

Допомога США на паузі: ЗМІ сказали, коли в Україні закінчаться ракети для Patriot

19:53

"Зеленського дотиснули": експерт про сценарій підготовки мирних переговорівВідео

19:33

Майже 20-градусна спека накриває Україну: у яких областях буде найтепліше

Реклама
19:33

Павла Дурова "застукали" на побаченні з Джаредом Лето

19:32

Лікується і всох: Кіркоров з'явився на публіці худим і виснаженим

19:12

Чому не треба перекопувати город: названо несподіваний секрет рекордного врожаюВідео

19:10

"Три тіла" для СШАПогляд

19:02

Жаби не винні: звідки насправді беруться бородавки

19:01

Кущі троянд гнутимуться від квітів: експерти розкрили секрети догляду навесні

18:50

Наближення сталого миру: Зеленський повідомив про підготовку перших кроків

18:10

У НАТО не готові до сучасної війни із застосуванням дронів - Сухаревський

18:06

Що означає загадковий дорожній знак хмара з дощем: знають не всі водії

18:04

Петро Порошенко потрапив у скандал: вивів понад 2 млрд грн, але більше не зміг – завадили санкції, - Гладких

17:43

"В США почнеться бунт, є загроза відставки": названо головний виклик для ТрампаВідео

Реклама
17:43

Переговори з РФ: у Зеленського та Трампа обговорили дату і місце проведення

17:38

Як Україна може компенсувати відсутність допомоги США: несподіваний прогноз

17:24

"Змінює життя": блогерка показала особливість свого будинку - підписники в захваті

17:21

Секрети правильного сусідства рослин: що не можна садити поруч

17:20

Блищатиме як нова: як легко відмити решітку газової плити від жируВідео

17:17

У Трампа поставили умову Україні щодо військової допомоги: ЗМІ дізналися деталі

17:13

Старший син Шерон Стоун повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт"

17:11

Що можна і не можна робити з водою 6 березня: суворі прикмети цього дня

16:57

Археологи обімліли: стародавня печера відкрила неймовірний секрет людства

16:36

Цілі в кількох областях: які міста хоче захопити Путін перед мирними переговорамиВідео

16:23

Одяг збереже колір і служитиме довше: названо "секретний" метод прання

15:52

У Трампа пов'язали відновлення допомоги Україні з ходом переговорів

15:32

Садівників закликали обрізати троянди у березні: яка причина

15:27

"Україна нікому нічого не винна": названо важливу умову договору про копалиниВідео

15:04

Коли Чистий четвер у 2025 році в Україні: звичаї, дата свята

15:02

Зупинка обміну розвідданими з Україною: у ЦРУ зробили важливу заяву

14:55

Що посадити на місці часнику: правила, які допоможуть отримати великий урожайВідео

14:46

Примадонна і збоку бантик: Пугачова спровокувала нову суперечку в Мережі

14:35

Як прибрати застарілу іржу з лопати: простий, але дуже ефективний спосібВідео

14:35

Хто найбагатша жінка: треба вгадати всього за 5 секунд

Реклама
14:33

Виявили через 10 днів: у РФ помер популярний актор, зірка радянського кіно

14:19

Трамп "душить" і піде на "шантаж", позиції Києва слабшають: тривожний прогнозВідео

13:59

Коли змінювати зимові шини на літні: водіям назвали головне правило

13:55

Коли закінчиться війна: прогноз для України після скандалу Трампа і Зеленського

13:42

"Ставало гірше": Міс Україна Всесвіт показала, як її бив коханий

13:38

Зима тривала 24 дні: у Києві настала метеорологічна весна

13:27

Потрібен лише 1 секретний інгредієнт: шикарний рецепт найшвидшого салату у світі

13:20

РФ обрала нову ціль на сході: офіцер ЗСУ назвав напрямок штурму

12:50

Військова допомога Україні: у The New York Times дізналися про рішення Трампа

12:44

Алек Болдвін думав про суїцид після вбивства українки на зйомках "Іржі"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти