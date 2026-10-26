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Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей: Ігнат пояснив

Юрій Берендій
26 жовтня 2026, 12:53
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Росія вже запускає "Бандеролі" з вертольотів і, ймовірно, готується перейти на літаки, а летять вони приблизно до 600 км
Чому реактивні дрони почали долітати до західних областей: Ігнат пояснив
Чому російські реактивні дрони долітають до заходу України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Головне із заяви Ігната:

  • Реактивний дрон за ТТХ уже ближчий до крилатої ракети
  • Без бойової частини дрон бере більше пального й летить далі
  • "Бандероль" і "Дань-Т" можуть почати запускати з літаків

Країна-агресорка Росія може повністю знімати або мінімізувати бойову частину реактивних дронів, щоб узяти більше пального й дотягнутися до західних областей України. Так окупанти розвідують територію та випробовують нові безпілотники на дальність, заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат у подкасті для РБК-Україна.

За його словами, реактивні БпЛА за характеристиками вже наближаються до крилатих ракет, які долітають навіть до Львівщини.

відео дня

Речник наголосив, що дальність залежить від того, скільки пального має конкретний дрон і яку бойову частину він несе.

"Питання в тому, які характеристики закладені в конкретний дрон, скільки в нього пального і яка бойова частина. Якщо бойову частину зняти повністю або мінімізувати її, відповідно, можна взяти більше пального й збільшити дальність", - зазначив він.

Як Росія тестує реактивні дрони на дальність

Ігнат пояснив, що все корисне навантаження "шахеда" має свою вагу, тож росіяни можуть жертвувати його частиною заради відстані.

"У "Шахедів" усе корисне навантаження – це розвідувальна апаратура, засоби протидії РЕБ, бойова частина, оптика. Реактивний двигун теж має вагу, як і пальне. Якщо частину корисного навантаження прибрати, ту ж бойову частину, він може полетіти далі й, наприклад, провести розвідку на території західних областей", - розповів речник Повітряних сил.

За його словами, раніше таких випадків не було. Окремо Ігнат звернув увагу на "Герань-5", яку в Повітряних силах називають "ракетою-дроном".

"У такий спосіб вони теж тестують і випробовують ці реактивні дрони на дальність. Раніше ж таких випадків не було. Та ж "Герань-5" уже більше схожа на крилату ракету, правда ж? За формою, за крилами. Тому ми й називаємо її "ракета-дрон"", - сказав Ігнат.

Дрон Герань-5
Дрон "Герань-5" / Інфографіка: Главред

Звідки росіяни запускають "Бандеролі"

Схожа ситуація, за словами речника, і з баражуючими боєприпасами - зокрема S-8000 "Бандероль" та "Дань-Т". Їх небезпека полягає в тому, що запуск відбувається з повітряної платформи.

"Це ракета-дрон або баражуючий боєприпас – не так важливо, як його називати. Це небезпечна річ, бо її запускають з повітряної платформи, хоч і вона летить не настільки далеко – приблизно до 600 кілометрів", - наголосив Ігнат.

Він додав, що спочатку такі засоби запускали з ударно-розвідувального БпЛА "Оріон", а згодом - із вертольотів.

"Можливо, зараз вони рухаються до того, щоби запускати їх з літаків", - припустив речник.

Чому реактивні "Шахеди" так складно збивати?

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що масове застосування реактивних дронів застало українську ППО зненацька. "Українська система захисту виявилася до цього не готовою і недостатньо ефективною", - наголосив фахівець.

Оцінюючи масштаби загрози, експерт підрахував, скільки перехоплювачів знадобиться Україні, щоб протистояти російському виробництву.

"Навіть якщо в нас зараз з'являться серійні реактивні дрони-перехоплювачі, то для збиття 3000 реактивних "Шахедів", які Росія може випускати за місяць, нам із коефіцієнтом хоча б один до трьох потрібно близько 10 тисяч реактивних перехоплювачів", - пояснив Криволап.

Водночас він звернув увагу, що навіть високий відсоток збиття не знімає проблему повністю.

"Зараз рівень збиття досить високий - близько 80%. Але навіть те, що долітає, створює величезні проблеми, тому що цих засобів уже дуже багато", - підсумував експерт.

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" в розмові з Главредом пояснював, що реактивні "Герані" особливо небезпечні для міст.

"Такі безпілотники небезпечні через високу швидкість і велику вагу бойової частини", - зазначив військовий.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, 8 жовтня Росія проводила розвідку західних областей України реактивними безпілотниками. За даними моніторингових каналів, дрони без бойової частини, але з камерами фіксували на Хмельниччині, Тернопільщині, Рівненщині та Волині. Монітори також оприлюднили перелік із 43 населених пунктів у дев'яти областях, які називали плановими цілями ворога.

Згодом моніторинговий канал єРадар повідомив, що Росія розвезла по пускових майданчиках близько 500 ударних дронів "Герань". Серед них є як поршневі "Герань-2", так і реактивні "Герань-4/5", які можуть застосувати по заходу України. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснював, що російські дрони долітають до західних областей завдяки ретрансляторам у Білорусі.

Водночас Юрій Ігнат наголошував, що з появою реактивних модифікацій загроза від звичайних дронів не зникла. За його словами, класичні "Шахеди" нікуди не ділися, особливо в центральних і західних регіонах, бо мають більший запас ходу. Речник пояснював, що такими дронами ворог масовано б'є по об'єктах енергетики, підстанціях, тягових станціях і залізниці.

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Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та в інтернет-виданнях авіаційну тематику, зокрема питання протиповітряної оборони та ударних безпілотників.

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