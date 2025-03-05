США заборонили Британії передавати розвіддані Україні - Daily Mail

Рішення стосується британського Головного управління розвідки, шпигунських агентств і розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

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США заборонили Британії передавати ЗСУ американські розвіддані / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України

Коротко:

Дані Rel UKR нібито більше не доступні для України

Велика Британія отримала заборону від США

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальною інформацією, отриманою від Вашингтона. Про це пише видання Daily Mail.

Зазначається, що всі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії нібито отримали наказ, який прямо забороняє передачу Україні розвідувальних даних, отриманих у США. Ці дані відомі як Rel UKR, що є скороченням від Releasable to Ukraine ("Доступні для України").

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії три роки тому Велика Британія та інші західні партнери у безпековій сфері, як-от Австралія та Нова Зеландія, ділилися з Україною такими розвідданими. А тепер Вашингтон нібито наказав зупинити це до подальшого повідомлення.

Рішення стосується британського Головного управління розвідки (GCHQ), шпигунських агентств і розвідувальних підрозділів Міністерства оборони.

Як повідомляв Главред, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план. Поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

Військова допомога США Україні - останні новини

Видання CNN писало про те, що президент США Дональд Трамп розпорядився призупинити постачання американської військової допомоги Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. За словами урядовців та аналітиків, припинення допомоги може мати катастрофічні наслідки для бойових можливостей України.

​ Скільки допомоги США передали Україні / Інфографіка: Главред ​

Пізніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на засіданні уряду сказав, що інформація з польського кордону і хаба американської допомоги в Ясьонку підтверджує повідомлення про призупинення військової допомоги США для України. Він зазначив, що немає "жодних підстав" вважати заяви американської сторони "просто словами".

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що пауза у військовій допомозі Сполучених Штатів Україні - тимчасова, і пов'язана з подіями в Білому домі, що відбулися 28 лютого.

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