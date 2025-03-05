Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським: у чому мета візиту

Лідери трьох країн можуть представити мирний план главі Білого дому.

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Стармер, Макрон і Зеленський хочуть разом поїхати до Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

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Макрон і Стармер готові відвідати США разом із Зеленським

Лідери країн хочуть представити мирний план

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план.

Як пише Daily Mail, поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

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Дипломатичні джерела Daily Mail підтвердили, що припинення вогню може початися з припинення повітряних і морських бомбардувань з обох боків, оскільки більшу частину шкоди поки що наносять російські повітряні безпілотники і ракети.

"У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами джерела, буде "важче перевірити та легше зірвати", - пише видання.

Зазначається також, що Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати безпеку і "підтримку" з боку США, яка б дозволила Британії, Франції та іншим членам "коаліції охочих", що формується, відправити свої війська для підтримання миру в Україні, не побоюючись негайного нападу з боку російських сил.

Водночас Daily Mail пише про те, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні, всі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США.

Заборона зачіпає такі установи, як британське Головне управління розвідки (GCHQ), шпигунські агентства і розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

Угода зі США щодо ресурсів - що вона передбачає / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 березня президент президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Під час виступу в Конгресі ввечері 4 березня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.

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