Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським: у чому мета візиту

Анна Ярославська
5 березня 2025, 09:55оновлено 5 березня, 11:08
555
Лідери трьох країн можуть представити мирний план главі Білого дому.
Стармер, Макрон, Зеленський, Трамп
Стармер, Макрон і Зеленський хочуть разом поїхати до Трампа / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Головні тези:

  • Макрон і Стармер готові відвідати США разом із Зеленським
  • Лідери країн хочуть представити мирний план

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона разом із президентом Володимиром Зеленським, щоб представити мирний план.

Як пише Daily Mail, поїздка трьох лідерів до США може відбутися вже наступного тижня.

відео дня

Дипломатичні джерела Daily Mail підтвердили, що припинення вогню може початися з припинення повітряних і морських бомбардувань з обох боків, оскільки більшу частину шкоди поки що наносять російські повітряні безпілотники і ракети.

"У разі успіху обидві сторони перейдуть до припинення вогню на суші, яке, за словами джерела, буде "важче перевірити та легше зірвати", - пише видання.

Зазначається також, що Стармер сподівається переконати Трампа гарантувати безпеку і "підтримку" з боку США, яка б дозволила Британії, Франції та іншим членам "коаліції охочих", що формується, відправити свої війська для підтримання миру в Україні, не побоюючись негайного нападу з боку російських сил.

Водночас Daily Mail пише про те, що США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідувальними даними, отриманими з Вашингтона.

Після того, як Трамп призупинив військову допомогу Україні, всі розвідувальні служби та військові установи Великої Британії отримали наказ, який прямо забороняє передачу розвідувальних даних, отриманих у США.

Заборона зачіпає такі установи, як британське Головне управління розвідки (GCHQ), шпигунські агентства і розвідувальні підрозділи Міністерства оборони.

Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським: у чому мета візиту
Угода зі США щодо ресурсів - що вона передбачає / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 4 березня президент президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше почати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

Під час виступу в Конгресі ввечері 4 березня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для забезпечення стабільного миру в Україні необхідні гарантії безпеки. Велика Британія готова відправити війська та авіацію в Україну.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський Дональд Трамп Еммануель Макрон новини України та світу Кір Стармер
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

11:21Світ
США заборонили Британії передавати розвіддані Україні - Daily Mail

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні - Daily Mail

11:02Війна
Плани Китаю щодо відправлення військових в Україну: у ССО розкрили деталі

Плани Китаю щодо відправлення військових в Україну: у ССО розкрили деталі

10:42Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

"Ще буде і похолодання, і мокрий сніг": синоптик збентежила прогнозом погоди

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

"Такий дорогий мені": Крістіна Орбакайте звернулася до росіян

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

Залужного призначено на нову посаду - указ президента Зеленського

Останні новини

11:55

У Путіна зробили заяву про перемовини і назвали "найкраще місце їх проведення"

11:21

У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

11:12

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - труднощі, Коням - роздратування

11:02

США заборонили Британії передавати розвіддані Україні - Daily Mail

11:01

ЗСУ обхитрили ворога в ключовій точці фронту: де захлинувся наступ РФ

До припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз ТрампаДо припинення вогню – лічені тижні: Валерій Клочок – про наслідки саміту у Лондоні та погроз Трампа
10:42

Плани Китаю щодо відправлення військових в Україну: у ССО розкрили деталі

09:55

Макрон і Стармер готові їхати до США із Зеленським: у чому мета візиту

09:52

Росіяни збунтувалися проти путініста Кіркорова - що сталося

09:45

Трамп оголосив щодо "сигналів про мир" від РФ: у Зеленського зробили заяву

Реклама
09:33

Зупинка допомоги США: в ISW пояснили, як Трамп "розкрив" міста України Путіну

09:22

Карта Deep State онлайн за 5 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:43

ЗСУ відкинули окупантів у двох областях: деталі від DeepState

08:30

"Ситуація неприйнятна": Ольга Сумська розповіла про розбіжності з донькою

08:25

"Стати Мауглі": Алан Бадоєв без нічого зробив дивну заяву

08:22

Су-35 Росії "атакував" повітряне судно Франції: Париж зробив жорстку заяву

08:10

Чому американці ніколи не перестануть підігравати росіянамПогляд

08:03

Зеленський зірвав план Трампа-ПутінаПогляд

07:40

Трамп хоче "кращу угоду": параметри договору про надра України можуть змінити

07:10

Де 3 відмінності між дівчатами: лише люди із "зором орла" вгадають за 33 секунди

07:01

Трамп у Конгресі зробив заяву про війну в Україні та лист від Зеленського

Реклама
05:55

Чому потрібно казати "Миколович" і "Миколівна": вчителька ошелешила відповіддюВідео

05:35

Загадка для найгеніальніших: знайдіть дівчину серед фламінго за 9 секунд

05:03

Квіти у вазі будуть свіжими в рази довше: які 2 кухонні речі треба додати у водуВідео

04:30

П’ять помилок, які "вбивають" авто: важливе попередження для водіїв

04:00

Як прибрати затхлий запах з шафи: дієвий лайфхак для свіжості

03:30

Чи є загроза відмови від Запоріжжя та Херсона: прогноз вимог США до України

02:56

Гороскоп на завтра 6 березня: Левам - радісна звістка, Стрільцям - сюрприз

02:24

Тест на IQ: знайдіть людину серед статуй за 5 секунд

01:59

Садівники закликають покласти лушпиння часнику на кущі полуниці: навіщо це потрібно

01:30

Затятий холостяк Клопотенко зізнався, яку жіночу рису вважає проблемною

01:15

У Берліні пообіцяли надати Україні додаткові 3 млрд євро, які блокував Шольц

04 березня, вівторок
23:56

"Збираються знайти мене": Гленн скаржиться на тисячі погроз після питання ЗеленськомуВідео

23:53

РФ атакувала Україну дронами: частина Одеси залишилася без світла, води та тепла

23:16

Чому мухи люблять кружляти біля людей: ветеринари дали цікаву відповідь

22:53

РФ для "галочки" рветься на правий берег Херсонщини: в ОВА розкрили план ворога

22:52

Зрадниця Лорак публічно звернулася до доньки нареченого - що сталося

22:32

Після чуток про проблеми з коханим: Мозгова розповіла про "зникаючих чоловіків"

22:11

"Не він його придумав": дизайнерка одягу Зеленського висловилася про скандал у США

21:50

США та Україна підпишуть угоду про корисні копалини: ЗМІ назвали точну дату

21:42

Забита раковина очиститься за 5 хвилин: експерт розповіла, що залити у злив

Реклама
21:21

Який вигляд має син Ігоря Пелиха: хлопець освідчився коханій дівчині

21:18

Зеленський назвав точні вимоги Росії щодо завершення війни в Україні

21:15

Рослини будуть пишними і міцними: як зміцнити тонку розсаду помідорів і не тількиВідео

21:00

Тільки зганьбитеся: що вже не модно у 2025 році

20:54

Сотні тисяч боргу: у молодухи путініста Петросяна великі проблеми

20:40

Кабмін надав бронь від мобілізації ще одній категорії чоловіків: хто у списку

20:19

ЗСУ розгромили базу РФ в Курській області: Генштаб розкрив подробиці

19:44

"Це тимчасова пауза": у США зробили заяву про військову допомогу Україні

19:40

Як правильно притримуватися Великого Посту – корисні рекомендації

19:28

Трамп презентує в Конгресі свій план завершення війни в Україні - Fox News

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти