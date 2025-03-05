Трамп оголосив щодо "сигналів про мир" від РФ: у Зеленського зробили заяву

Агресорка Росія не демонструє своє прагнення до миру, сказав Андрій Коваленко.

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Поки що Путін множить на нуль ідею президента США про припинення вогню - Коваленко / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Що сказали в РНБО:

Дії РФ не вказують на її прагнення до миру

Путін множить на нуль ідеї Трампа про припинення вогню

Риторика про прагнення Росії до миру і перемовин матиме сенс лише тоді, коли окупанти припинять щодня завдавати ударів по Україні ракетами і дронами. Поки що кремлівський очільник Володимир Путін нехтує мирним процесом. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко.

У своєму Telegram-каналі він прокоментував заяву Трампа під час виступу глави Білого дому в Конгресі.

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"Слова про те, що "росіяни дають сигнали про мир і переговори" матимуть сенс тільки тоді, коли росія припинить щодня бити ракетами і дронами по Україні", - сказав Коваленко.

Утім, поки що Путін фактично виступає проти мирних ініціатив Трампа.

"Поки що Путін множить на нуль ідею президента США про припинення вогню", - наголосив Андрій Коваленко.

Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, у вівторок, 4 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати перемовини. Також він назвав перші можливі кроки для миру: звільнення полонених, негайне перемир'я в небі та на морі. Такі умови має виконати РФ. Зеленський звернувся і до Трампа і сказав, що час виправити ситуацію і налагодити відносини.

На виступі в Конгресі Трамп сказав, що отримав лист від Зеленського.

"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - додав Трамп і припустив, що РФ теж може бути готова до перемовин.

Під час можливих перемовин Росія вимагатиме скорочення Сил оборони України, юридичної відмови від окупованих територій і змін до Конституції, вважає Володимир Зеленський. Утім, українці не дадуть цього зробити, треба забезпечити гідний мир.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. Центр має проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистої ть потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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