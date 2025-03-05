Переговори з РФ: у Зеленського та Трампа обговорили дату і місце проведення

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Трампа з нацбезпеки Майком Волцом.

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Єрмак та Волц обговорили дату переговорів з РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред

Що відомо:

Єрмак провів телефонну розмову з Майком Волцом

Єрмак та Волц обговорили дату та місце проведення переговорів з РФ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником американського президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майком Волцом. Про це заявив радник президента України Дмитро, повідомляє Суспільне.

Варто зазначити, що раніше радник президента США в інтерв'ю Fox & Friends зазначив, що він обговорював з Єрмаком дату й місце зустрічі для наступних переговорів щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє Reuters.

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"Я щойно завершив телефонну розмову з моїм українським колегою. Ми говорили про дату, місце, переговорну команду. Сьогодні і вчора було позитивним кроком уперед до того, щоб сказати - ми вестимемо переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони мають бути залучені... Я думаю, зараз ми рухаємося в позитивному напрямку", - сказав він.

При цьому він не уточнив, якими будуть "заходи зі зміцнення довіри".

Волц також прокоментував пост президента України Володимира Зеленського про готовність сісти за стіл переговорів. Він назвав це "хорошим та позитивним першим кроком".

Можливі перемовини щодо завершення війни - що про це відомо

Як повідомляв Главред, 4 березня президент Володимир Зеленський сказав, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати перемовини. Він назвав умови Києва, які має виконати Росія для початку процесу: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на морі.

Також Зеленський звернувся до Трампа, висловивши жаль ситуацією, що сталася в Білому домі. Він закликав американського президента до налагодження відносин.

Пізніше Трамп виступив у Конгресі і повідомив про отримання листа від Зеленського.

"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - уточнив Трамп і припустив, що РФ теж готова до перемовин.

Вашингтон хоче добитися перемовини Зеленського з Путіним, написали журналісти Politico. Мета Білого дому - більш масштабний діалог Києва і Москви, який має привести до завершення війни.

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