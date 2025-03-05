У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

Коротко:
- У Трампа закликали Зеленського до відновлення відносин
- Вашингтон прагне підписати з Києвом договір про корисні копалини
Представники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели перші негласні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після словесної перепалки в Білому домі. Вони закликали Київ відновити контакти з Вашингтоном і підписати угоду щодо рідкоземельних металів.
Як повідомляє CNN, у Трампа акцентували увагу на тому, що відносини Києва і Вашингтона треба якомога швидше стабілізувати. Американці закликали це зробити ще до виступу Трампа в Конгресі.
Один із тих, хто говорив із Зеленським, - спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог.
Перепалка Зеленського і Трампа в Білому домі та відносини України і США - що відомо:
Як повідомляв Главред, 28 лютого під час зустрічі в Білому домі сталася словесна перепалка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. Американці "закликали" Зеленського припинити бойові дії без будь-якої конкретики щодо гарантій безпеки. Стався скандал, за підсумками якого візит Зеленського достроково завершився.
4 травня Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати переговорний процес.
Він назвав кроки, які має виконати агресор Росія: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на суші.
Під час виступу в Конгресі Трамп сказав, що отримав лист від Зеленського.
"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - додав Трамп і припустив, що Росія теж, можливо, готова до перемовин.
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Що відомо про CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.
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