У Трампа провели перші перемовини із Зеленським і заявили про два прохання - CNN

Вашингтон прагне до відновлення контактів із Києвом.

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У команді Трампа провели негласні перемовини із Зеленським уперше після перепалки лідерів у Білому домі - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Коротко:

У Трампа закликали Зеленського до відновлення відносин

Вашингтон прагне підписати з Києвом договір про корисні копалини

Представники президента Сполучених Штатів Дональда Трампа провели перші негласні перемовини з президентом України Володимиром Зеленським після словесної перепалки в Білому домі. Вони закликали Київ відновити контакти з Вашингтоном і підписати угоду щодо рідкоземельних металів.

Як повідомляє CNN, у Трампа акцентували увагу на тому, що відносини Києва і Вашингтона треба якомога швидше стабілізувати. Американці закликали це зробити ще до виступу Трампа в Конгресі.

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Один із тих, хто говорив із Зеленським, - спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог.

Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Перепалка Зеленського і Трампа в Білому домі та відносини України і США - що відомо:

Як повідомляв Главред, 28 лютого під час зустрічі в Білому домі сталася словесна перепалка між Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. Американці "закликали" Зеленського припинити бойові дії без будь-якої конкретики щодо гарантій безпеки. Стався скандал, за підсумками якого візит Зеленського достроково завершився.

4 травня Володимир Зеленський зробив заяву про те, що Україна прагне миру і готова якомога швидше почати переговорний процес.

Він назвав кроки, які має виконати агресор Росія: звільнення полонених і негайне перемир'я в небі та на суші.

Під час виступу в Конгресі Трамп сказав, що отримав лист від Зеленського.

"Отримав важливого листа від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл перемовин, щоб наблизити тривалий мир", - додав Трамп і припустив, що Росія теж, можливо, готова до перемовин.

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