Трамп у Конгресі зробив заяву про війну в Україні та лист від Зеленського

За словами президента США, Росія нібито подає "серйозні сигнали" про готовність до миру з Україною.

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Дональд Трамп виступив у Конгресі / Скриншот

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Зеленський надіслав листа Трампу

Україна і РФ готові до припинення війни

Президент України Володимир Зеленський готовий до переговорів про мир. Росія також дала "серйозні сигнали" про готовність до припинення війни. Про це заявив американський лідер Дональд Трамп під час виступу в Конгресі 4 березня. Питання України прозвучало в самому кінці виступу президента США.

За словами Трампа, він "отримав важливий лист від президента Зеленського, що Україна готова сісти за стіл переговорів, щоб наблизити тривалий мир".

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"Я ціную, що він надіслав цього листа", - сказав президент США.

Він також розповів, що "ми мали серйозні розмови з росіянами, ми отримали серйозні сигнали, що вони готові до миру".

"Якщо ви хочете завершити війну, треба говорити з обома сторонами", - наголосив президент США.

Також Трамп у своїй промові в Конгресі сказав, що "мільйони" українців і росіян уже було вбито в "конфлікті". Крім того, за словами американського лідера, США спрямували сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України.

"Я також невтомно працюю, щоб мільйони українців і росіян не були марно вбиті або поранені в цьому жахливому і жорстокому конфлікті, кінця якому не видно. Сполучені Штати спрямували сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України", - заявив Трамп.

Він нагадав, що Європа витратила значно більше грошей на купівлю російської нафти і газу, ніж на оборону України.

За словами президента, настав час припинити це безумство. Він процитував Володимира Зеленського про те, що ніхто більше за Україну та українців не хоче миру. Нібито з боку Росії теж прозвучали слова про готовність до припинення "цього кошмару".

"Я щойно отримав лист від Зеленського. Україна готова підписати угоду про корисні копалини метали. Здається, Росія теж готова до мирних переговорів. Хіба це не чудово?", - зазначив він.

Найгучніші обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред ​

Конфлікт між Трампом і Зеленським

28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Їхня спільна пресконференція закінчилася скандалом. Угоду про корисні копалини не було підписано.

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо звинуватив Зеленського в нібито спробі зриву планів Вашингтона щодо мирного процесу.

Радник Трампа з питань нацбезпеки Майк Волтц прямо сказав, що Білий дім хоче відставки Зеленського.

3 березня Трамп звинуватив українського президента в неповазі під час зустрічі в Овальному кабінеті і заявив, що Зеленському варто бути більш вдячним США за підтримку.

4 березня президент Зеленський заявив, що Україна прагне миру і готова якнайшвидше розпочати переговори для досягнення надійного миру. Київ також готовий конструктивно працювати з адміністрацією Трампа і може підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який момент.

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