ГУР потужним ударом HIMARS ліквідувало російських офіціерів на Запоріжжі

ГУР потужним ударом ліквідували окупантів, які збирались на нараду на Запоріжжі.

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Бійці ГУР провели спецоперацію у Запоріжжі / колаж: Главред, скріншоти: відео

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ГУР успішно ліквідувало російських офіцерів

Як розвідники розробили план операції

27 грудня в Головному управлінні розвідки МО України оприлюднили деталі операції зі знищення ворожих офіцерів. Бійці потужним ударом HIMARS не дали завершити окупантам нараду на Запоріжжі.

У пресслужбі ГУР повідомили, що операцію спільно проводили різні підрозділи Сил оборони. До успіху призвели дії бійців Департаменту активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Сил безпілотних систем ЗСУ та оперативного угруповання військ "Таврія".

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Розвідники дізналися, коли заплановано зустріч за участю офіцерів командування 4-ї гвардійської військової бази окупаційних сил Росії у Запорізькій області. Дані перевірили та підтвердили. Далі воєнні розвідники розробили план операції. До них силами й засобами долучилися ОУВ "Таврія" і тактична група "Тайфун" СБУ.

"Одразу після початку польової наради окупантів по скупченню російських офіцерів та їхніх транспортних засобів завдали високоточного удару з HIMARS, а після прибуття групи евакуації загарбників атакували ударні дрони українських Сил безпеки та оборони. Внаслідок операції ліквідовано троє офіцерів російських окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

В ГУР розкрили прізвища ліквідованих воєнних злочинців:

Нагорний Дмитро Олегович, командир 1 батальйону 135-го мотострілецького полку;

Крохмальов Григорій Олександрович, заступник начальника штабу з розвідки, начальник розвідки 135-го мотострілецького полку;

Фомін Юрій Вікторович, командир зенітної батареї 4-ї гвардійської військової бази.

Також відомо, що усі загиблі окупанти мали звання капітана.

Операції ГУР - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ГУР під Москвою підірвали військовий літак. За даними розвідки, на аеродромі здетонувала основна силова установка літака. Вибух стався 12 грудня. Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака становить близько 4,5 мільйона доларів.

В РФ знищено склад, де вщент вигоріли деталі для "Шахедів" на $16 млн. У ГУР повідомили, що загальні збитки від руйнівної пожежі складають близько 16 мільйонів доларів. За даними розвідки, на складі знаходилось 65 фюзеляжів дронів, а також двигуни, навігаційні системи та багато іншого.

Бійці ГУР в Росії підірвали залізничне полотно. У розвідці повідомили, що в російському Ульянівську вибух зруйнував залізничне полотно. Військова логістика окупаційної армії РФ зазнала чергового серйозного ускладнення. Пожежа вивела з ладу три локомотиви.

Успішні операції ГУР На початку повномасштабної війни 10 загін ГУР зустрів ворога в Гостомелі, де не дав ворогу створити плацдарм для захоплення Києва. Пізніше підрозділи ГУР брали участь у штурмі та зачистці міста й загалом вели активні бої за Київську область, де проводили диверсійні, розвідувальні і корегувальні операції. У березні 2022 року Головне управління розвідки допомагало організовувати вертолітні рейди на "Азовсталь". Усього було 7 рейсів, у яких задіяли близько 16 вертольотів Ми-8 армійської авіації. Вдалося евакуювати 64 поранених, десантувати на підкріплення захисників Маріуполя 72 добровольців та доставити 30 тонн вантажу. Але під час операції було втрачено 3 борти. 8 травня 2022 року почалася десантна операція на острів Зміїний. Тоді група з декількох вертольотів висадила десант ГУР та "Альфи" СБУ на острів, де зав’язався бій з противником. Під час бою було прийнято рішення відступити з острова, усі 8 вертольотів без ушкоджень повернулися на місця базування.

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