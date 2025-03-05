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Військова допомога Україні: у The New York Times дізналися про рішення Трампа

Андрій Ганчук
5 березня 2025, 12:50
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Трамп привітав позицію Зеленського щодо перемовин та угоди стосовно рідкоземельних металів.
Трамп, ВСУ
Трамп залишив чинним рішення про призупинення військової допомоги Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, Генштаб ЗСУ

Що відомо з матеріалу The New York Times:

  • Трамп не скасував рішення щодо призупинення військової допомоги Україні
  • Трамп дуже мало говорив у Конгресі про зовнішню політику

Американський президент Дональд Трамп не зняв заборону на постачання озброєнь або іншої великої допомоги Україні. Свій виступ у Конгресі глава Білого дому присвятив переважно внутрішній ситуації в Штатах.

Як повідомляє The New York Times, журналісти зробили аналіз промови Трампа в Конгресі і дійшли висновку, що глава держави присвятив мало часу ситуації на міжнародній арені.

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Зокрема, Трамп не вдавався в деталі з приводу того, як США протистоятимуть глобальним викликам, що включають зростання впливу КНР і розширення ядерного арсеналу. Також він докладно не говорив про стратегію вбивання клину у відносини Китаю і РФ.

Тема військової допомоги під час звернення в Конгресі

Ба більше, у NYT акцентували увагу на тому, що Трамп не став говорити про наказ, спрямований на заморожування всієї іноземної допомоги.

Він привітав рішення Зеленського щодо готовності до мирних переговорів і угоди про рідкоземельні метали, але залишив чинною свою заборону на нові постачання озброєнь або ж іншої серйозної допомоги Україні.

Трамп инфографика
Коротко про Трампа / Інфографіка: Главред

США призупинили військову допомогу Україні - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти The Washington Post раніше повідомили, що Трамп зупинив допомогу Україні, щоб змусити Київ почати перемовини з РФ. Один з американських чиновників заявив, що рішення може бути скасовано, якщо Зеленський, мовляв, продемонструє готовність вести мирний діалог із Москвою.

Пауза у військовій допомозі Україні - тимчасова, сказав спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон. За його словами, таке рішення пов'язане зі сваркою Трампа і Зеленського в Білому домі. Він закликав Зеленського "виправити ситуацію".

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив зупинку поставок допомоги США в Україну через польський хаб. Звіти з центру в Ясенці, як заявив Туск, підтверджують цю інформацію.

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Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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