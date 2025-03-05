Цілі в кількох областях: які міста хоче захопити Путін перед мирними переговорами

Росія прагне окупувати значні території України до початку або в рамках політичного процесу мирних переговорів.

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Які міста хоче захопити Путін перед мирними переговорами / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Які міста та області хоче окупувати Путін

Які є 3 сценарії закінчення війни в Україні

Чи готовий Путін до територіальних поступок в рамках мирних переговорів

Чи є в росіян сили захопити Херсон та Запоріжжя

Росія продовжує реалізовувати свої агресивні плани щодо України, прагнучи розширити контроль над додатковими територіями перед можливими мирними переговорами. Зокрема, Кремль заявив, що анексовані регіони — Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області — є "недоторканними" і не підлягають обговоренню.

Главред зібрав головне, що варто знати про цілі Кремля перед початком мирних переговорів.

Загроза наступу на Херсонщині та 3 сценарії закінчення війни

Росія прагне обґрунтувати свої територіальні претензії на всю Херсонську область ще до початку мирних переговорів, тому її війська не припиняють спроб закріпитися на правому березі Дніпра.

Як повідомляє The Guardian із посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові намагаються форсувати річку в чотирьох місцях, щоб аргументувати свої претензії на регіон. Це один із чотирьох українських областей, які Кремль прагне анексувати.

"Щодня вони намагаються перетнути річку. Ми отримали інформацію від нашої розвідки, що російський заступник командира сказав військовим, що вони повинні за будь-яку ціну форсувати річку. Хоч не всі солдати готові до цього", — розповів Прокудін журналістам.

За словами Прокудіна, російським військам було наказано захопити хоча б одне село на правому березі Дніпра до початку переговорів, однак ці плани провалилися, а втрати окупантів виявилися значними.

"Російські наступи відбуваються в чотирьох місцях: через болотисті острови на гирлі Дніпра, небезпечну сіру зону; у місці Антонівського та залізничного мостів на сході від міста Херсон; а також в селах Львове та Зміївка, останнє з яких розташоване вище за течією від зруйнованої дамби Нової Каховки", — розповів Прокудін виданню.

Херсонщина має стратегічне значення, оскільки розташована в гирлі головної водної артерії України. До повномасштабного вторгнення її населення налічувало близько мільйона осіб, тоді як нині на підконтрольній Україні території залишилося лише 155 тисяч. При цьому російська армія регулярно атакує прибережні райони дронами та артилерією.

Попри невдачі, Росія не відмовляється від планів захоплення регіону. На думку Прокудіна, ворог прагне закріпитися на правому березі, щоб продемонструвати свою присутність і висунути претензії на всю область.

Начальник Херсонської ОВА в інтерв'ю The Guardian окреслив три можливі сценарії завершення війни. Один із них передбачає, що в Україні до влади прийде проросійський президент, який зрештою погодиться передати частину територій Росії. Це призведе до зміщення російських кордонів ближче до Європи, зазначає видання.

Найбільш сприятливим варіантом він вважає укладення мирної угоди, що гарантувала б Україні безпеку з боку Європи та інших партнерів. Водночас наразі неясно, чи готові європейські країни діяти самостійно без підтримки США.

Третій і, на думку Прокудіна, найімовірніший сценарій — це замороження конфлікту на поточній лінії фронту. Втім, він застерігає, що такий варіант небезпечний для України, оскільки дасть Росії час на перегрупування та відновлення ресурсів перед новим етапом бойових дій, пише The Guardian.

Росія не має змоги захопити великі міста військовим шляхом, тому Кремль намагається добитися від України відмови від Запоріжжя, Херсона та Краматорська через політичний тиск і переговори. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За даними ISW, Москва продовжує заявляти про намір повністю контролювати Запорізьку, Донецьку, Луганську та Херсонську області. Проте великі міста, такі як Запоріжжя (706 тис. жителів), Херсон (275 тис.) і Краматорськ (147 тис.), залишаються під контролем України.

Аналітики зазначають, що окупація цих територій спричинить масштабну гуманітарну кризу, оскільки Росія, ймовірно, застосує репресії, депортації та примусову асиміляцію, як на раніше захоплених землях.

Попри це, наступальні дії РФ фактично зупинилися через значні втрати в техніці та особовому складі. Тому Кремль використовує дипломатичний тиск і пропаганду, щоб змусити Україну відмовитися від контролю над ключовими містами.

Які області України хоче окупувати Росія

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що припинення бойових дій на лінії фронту не передбачене. За його словами, РФ продовжить війну за території, які вже внесла до своєї Конституції – Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області, навіть попри те, що частину з них досі не контролює.

Таку заяву Лавров зробив 26 лютого. Він також наголосив, що Росія виступає проти розміщення миротворців.

"Не можна йти на домовленість, яка націлена на досягнення однієї єдиної мети – знову накачати Україну зброєю. Деякі кажуть, були ідеї, "давайте залишимо лінію зіткнення, це російська, це українська". По-перше, такого не буде. У нас є конституція, заснована на волевиявленні людей", — заявив голова МЗС РФ.

Нагадаємо, що тимчасово окуповані території Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей РФ незаконно включила до своєї Конституції, стверджуючи, що вони є частиною країни.

Яка ціль заяв Лаврова щодо окупації ще двох областей України

Росія намагається підвищити ставки перед переговорами зі США та особисто Дональдом Трампом. Про це у Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, саме цим пояснюється заява глави МЗС РФ Сергія Лаврова щодо Херсона та Запоріжжя, які Москва вже внесла до своєї Конституції.

"На це ніхто не піде, і це Росія знає", - вказує Андрій Коваленко.

Коваленко зазначив, що Росія традиційно веде дипломатію за принципом: "висувати абсурдні вимоги, а потім поступатися частиною в обмін на вигоду". Вона створює нереалістичні умови, робить їх предметом переговорів і використовує для отримання поступок у дійсно важливих для себе питаннях. Наразі головний інтерес РФ — послаблення санкцій, які мають значний вплив на її економіку.

"Така стратегія в Путіна, і ця стратегія не має спрацювати в майбутньому", - резюмував керівник Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Чи готовий Путін до територіальних поступок

Риторика Володимира Путіна та представників Кремля свідчить, що Росія не відмовилася від своїх максималістських територіальних прагнень і не готова до жодних поступок.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни (ISW), російське керівництво продовжує відкидати переговорні умови, запропоновані США, натомість вимагаючи від України поступитися територіями, які навіть не перебувають під російською окупацією.

27 лютого, виступаючи перед колегією ФСБ, Путін заявив, що спецслужби й надалі посилюватимуть свою діяльність на Донбасі та в так званій "Новоросії". Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков назвав ці території "невід’ємною" частиною Росії.

Аналітики наголошують, що в російському дискурсі "Новоросія" охоплює всю східну та південну Україну, зокрема Харківську, Дніпропетровську, Одеську та Миколаївську області. Однак навіть серед російських ультранаціоналістів точаться суперечки щодо її чітких меж.

Раніше Путін вимагав, щоб Україна віддала Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області, хоча значна частина останніх трьох регіонів залишається під контролем України. При цьому він неодноразово заявляв про намір розширити захоплені території за межі адміністративних кордонів цих незаконно анексованих областей.

"Нові офіційні заяви Росії про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною Росії, вказують на те, що Путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", - йдеться у звіті.

Російські війська контролюють незначну частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області, водночас намагаючись просунутися до кордону з Дніпропетровською областю. Кремль може використати цю обмежену окупацію як привід для подальших вимог щодо територіальних поступок з боку України.

"ISW продовжує оцінювати, що Путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі", - зазначили аналітики.

Президент США Дональд Трамп 26 лютого заявив, що Росія повинна буде піти на компроміси в мирних переговорах, і наголосив, що Сполучені Штати "безумовно, намагатимуться повернути Україні якомога більше територій".

Аналітики ISW зазначають, що вказівки Кремля державним ЗМІ щодо висвітлення останніх контактів між США та Росією свідчать про прагнення Володимира Путіна маніпулювати Дональдом Трампом і послабити єдність Заходу.

Чи є в росіян сили захопити Херсон та Запоріжжя

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв’ю Главреду заявив, що російське МЗС продовжує наполягати, що Москва не припинить вогонь і не вестиме переговори, доки їй не "подарують" Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області – території, які були внесені до її Конституції.

На його думку, ця позиція Росії відірвана від реальності, але навіть у складній ситуації Кремль продовжує висувати ультиматуми. Водночас сама РФ має значні проблеми, зокрема в Курській області.

"Від цього Росія і буде відштовхуватися. Вона не буде йти на контакт, допоки росіяни не закриють питання Курської області, допоки не закриють питання з українськими областями, які вони хочуть остаточно окупувати. Але їм цього ніхто не дасть зробити – ніхто не дозволить їм знову окупувати Херсон та захопити Запоріжжя, та й сил у них на це немає", - сказав Коваленко.

Коваленко зазначає, що Росії конче необхідна пауза, щоб відновити військовий потенціал. За пів року або рік вона може розпочати новий, ще масштабніший та кривавіший наступ, маючи більше ресурсів. При цьому Москва прагне отримати територіальні поступки, не докладаючи значних зусиль.

Чи зможе РФ почати масований наступ на Дніпропетровщині

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді оцінив можливість проведення росіянами масштабних наступальних операцій.

"Не виключаю, що Путін намагатиметься перейти з Донеччини на Дніпропетровщину. Маю обережні любительські сподівання, що на Харківщині і Херсонщині потужних спроб наступу росіян не буде. А от на Запоріжжі – цілком можливі", - сказав він.

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