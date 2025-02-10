Мобілізація по-новому та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

Новини України 10 лютого станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 10 лютого / Колаж Главред, фото: УНІАН, 22 окрема механізована бригада, Donald J. Trump/ Facebook, x.com/SPE_Kellogg

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Дрони атакували НПЗ у РФ, через роботу ППО в Краснодарі пошкоджено багатоповерхівку

У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.

Російські Telegram-канали писали про роботу ППО в районі міста Слов'янськ-на-Кубані близько першої години ночі. Жителі міста нарахували щонайменше 10 вибухів.

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Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він провів із російським диктатором Володимиром Путіним, пише Reuters.

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", - сказав Трамп.

У Києві вночі лунали вибухи: уламки дрона впали на будівлю

У ніч на 10 лютого російська окупаційна армія атакувала Київ дронами - у столиці було чути вибухи.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації, у місті працювали сили ППО.

ЗСУ ринули вперед: в ISW розповіли про просування в Курській області

ЗСУ просунулися в Курській області РФ. Українські підрозділи закріпилися на південномі сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, свідчать про просування українських сил уздовж траси 38K-028 Суджа-Обоянь, що на південному заході від Руської Конопельки.

ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту: у Le Figaro назвали мету такого кроку

Темпи просування російських окупаційних військ в Україні сповільнилися. Російські війська у січні 2025 року захопили близько 320 кв. км території, тоді як в листопаді 2024 року – понад 700 кв. км.

Хоч загарбники продовжують наступати на Донбасі, проте останніми тижнями українські військові розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту. Про це зазначається у матеріалі Le Figaro.

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Погода в Україні змінюватиметься, оскільки країна потрапила в холодну тилову частину циклону Julian. У найближчі 10 днів аномально тепла та безсніжна погода поступово зміниться на класичну зимову, з помірними морозами, подекуди зі снігопадами і хуртовиною.

Синоптик Віталій Постригань прогнозує суттєве зниження температури. У деяких регіонах випаде сніг.

Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає – Тука

Об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025 році не видно. Важко очікувати навіть на початок переговорів, тому що наразі немає навіть предмету для розмови.

Проте навіть початок переговорів абсолютно не означає припинення вогню. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

У НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну

Країна-агресорка Росія продовжує війну проти України за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану. Проте у довгостроковій перспективі Росії важко буде продовжувати війну через високі втрати і особового складу, і озброєння.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Armyinform.

РФ скинула КАБи на Краматорськ і Костянтинівку: багато поранених, є жертва

Пізно ввечері в неділю, 9 лютого, війська країни-агресора РФ завдали удару по Краматорську Донецької області за допомогою ФАБ-500 з керованим модулем, унаслідок чого є жертви і поранені.

Як повідомив мер міста Олександр Гончаренко, під обстріл потрапила густонаселена житлова забудова, одна людина загинула і ще дев'ять дістали поранення.

"Припинення вогню не буде": Тука спрогнозував, скільки триватиме війна

Припинення вогню в Україні, за найоптимістичнішим сценарієм, відбудеться не раніше, ніж восени-взимку. Росія використовуватиме переговори як можливість для тиску на Україну. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи торкнеться побутових споживачів

В Україні фіксують зростання рівня споживання електроенергії в країні. З 06:00 до 21:00 застосовуються обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як повідомили в НЕК Укренерго, станом на 7:30 рівень споживання був на 1,9% вищим, ніж у цей самий час попереднього робочого дня - у п'ятницю.

Війна, яка триває з 2014 року, може тривати ще 10-20 років. Але вона не обов’язково весь час носитиме гострий характер.

Україна може жити в такій самій ситуації, в якій десятиліттями живе Ізраїль. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

Ударні безпілотники уразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї країни-агресора РФ.

Цей НПЗ розташований практично впритул до місця дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади РФ, ідеться в повідомленні профільного ресурсу Defense Express.

ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

Сили оборони України відновили позиції на двох ділянках Покровського напрямку та Курщині. Проте російські окупанти закріплюються на стратегічному перехресті траси Покровськ – Костянтинівка. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Бійці 68 ОЄБр провели зухвалу операцію і вибили ворога з частини населеного пункту Даченське на Покровському напрямку. Водночас українські захисники відновили позиції біля Кругленького в Курській області.

Келлог представить Трампу кілька варіантів завершення війни в Україні - ЗМІ

Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни в Україні. Келлог планує представити свої пропозиції Трампу. Про це пише Semafor.

За даними видання, Келлог під час зустрічей із західними партнерами підтвердив, що готує кілька варіантів припинення війни в Україні. У США очікують, що найближчим часом план буде представлений.

Коли в Україні буде йти сніг: синоптикиня назвала дату

Погода в Україні в найближчі дні буде без опадів, проте наприкінці поточного тижня ймовірний сніг.

Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у найближчі дні триватимуть морози.

"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував імовірність завершення війни в Україні в осяжній перспективі.

У випуску Дайджесту Блауша він закликав найближчим часом не очікувати завершення повномасштабної війни.

Вигідний мир чи заморозка війни: чого чекати українцям від Мюнхенської конференції

Мюнхенська безпекова конференція 2025 стане важливою платформою для обговорення ключових викликів глобальної безпеки, зокрема війни в Україні. Очікується, що серед головних тем будуть подальша військова та економічна підтримка України. Крім того, Західні ЗМІ з посиланням на власні джерела та офіційних осіб заявляють про те, що план завершення війни в Україні вперше буде продемонстрований саме в рамках Мюнхенської безпекової конференції

Главред зібрав головне, що варто знати про Мюнхенську конференцію та її значення для України.

На нас чекають важкі випробування, армія РФ наступатиме у 2 областях – Тука

Навесні та влітку російський диктатор Володимир Путін буде напружувати всі свої зусилля, щоб максимізувати тиск на Україну. Тож найближчим часом на нас чекають неприємні і важкі випробування.

Україна здатна витримати такі випробування, якщо буде адекватно реагувати на різні виклики. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

Регіональні клани в РФ, відчувши слабкість федерального центру, спробують зміцнити свої позиції та позбутися залежності від Москви. Це може запустити процес розпаду Росії. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

В ЄС пропонують пом'якшити обмеження воєнного стану в Україні: деталі

Європа пропонує Україні змінити регулювання воєнного часу. Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR) Герт Ян Копман, передає Європейська правда.

Зазначається, що наразі в Україні, зокрема, діють обмеження, які впливають на демократичні процедури.

Усе почнеться через 2-3 роки: новий "реалістичний" прогноз про розпад РФ

Процес розпаду РФ може бути набагато ближчим, ніж здається. Він може розпочатися вже протягом найближчих 2-3 років. Про це під час чату на Главреді розповів колишній очільник Луганської ВЦА та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

Влупить -15 градусів і з'явиться сніг: Україну атакувало сильне похолодання

Погода в Україні 11 лютого буде дуже морозною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 11 лютого вночі температура повітря опуститься до -12 градусів. Вдень очікуються морози -2...-6 градусів. На півдні та Закарпатті буде тепліше. Там температура повітря може підвищитись до +3...+7 градусів.

Найближчими днями ще протримається мороз. Перший сніг очікується наприкінці тижня.

Мобілізація українців 18-25 років: Зеленський розповів про нові правила

Президент Володимир Зеленський детальніше розповів про річний контракт для залучення в армію українців 18-25 років. Про це повідомляє УНІАН.

"Перш за все, ініціатива йде від військових командирів, від Міноборони. Це велика спільна робота. Мені здається, що це дуже непогана пропозиція для людей, які самі хочуть піти на один рік по контракту. Так, вони можуть потім його продовжити, якщо вони хочуть, але це контрактний рік", - наголосив він.

Ціни на ліки в Україні зміняться: Зеленський анонсував нове засідання РНБО

Сьогодні, 10 лютого, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо зниження цін на лікарські препарати в аптеках. На нараді були присутні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, перша віцепрем'єрка Свириденко та міністр охорони здоров'я Ляшко. Про це Зеленський повідомив під час вечірнього звернення у своєму Telegram.

В Україну повертаються відключення світла: для кого діятимуть графіки

В Україні завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що графіки відключення світла будуть застосовані два рази протягом дня для промисловості та бізнесу. А саме:

з 07:00 до 11:00;

з 15:00 до 21:00.

В Україну приїдуть "серйозні люди" з команди Трампа: Зеленський розповів подробиці

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит в Україну представників команди президента США Дональда Трампа. Вони відвідають Київ уже цього тижня. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що візит відбудеться до Мюнхенської конференції.

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