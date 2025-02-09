Зеленський припустив, за яких умов буде вести з Путіним переговори

Переговори України з РФ можливі, однак Європа та США повинні надати нам гарантії безпеки.

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Зеленський готовий до переговорів з РФ, але є умови / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНІАН

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Зеленський готовий вести переговори з РФ, якщо США та Європа не залишать Україну

Президент України проти замороження війни по лінії фронту

Президент Володимир Зеленський сказав, що готовий розпочати переговори з Росією щодо завершення повномасштабної війни в Україні за певних умов. Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

Зеленський підкреслив, що він був би готовий до будь-якого формату переговорів з країною-агресором РФ, якби отримав чітке розуміння, що США і Європа не залишать Україну.

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"Якби у мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть, і вони нас будуть підтримувати та дадуть нам гарантії безпеки, то я був би готовий до будь-якого формату переговорів", - наголосив президент України.

При цьому Зеленський відкинув можливості замороження війни по лінії фронту.

Він вважає, що через замороження бойових дій постраждає ще кілька українських міст, які будуть перерізані фронтом

"Буде небезпечно навіть після війни. Коли я 2019 року став президентом, то приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Там життя не було", – підкреслив очільник країни.

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Як писав Главред, військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов заявив, що майбутні перемовини України та агресора Росії можуть закінчитися наприкінці 2025 року. До того моменту позиції на фронті будуть уже іншими. Зараз росіяни повільно, але просуваються, тому висуватимуть максимальні вимоги у вигляді збереження контролю над окупованими територіями.

Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі не вважає, що до мирних переговорів залишилися тижні. За його словами, лідер РФ Володимир Путін не прагне переговорів, тому війна на виснаження, ймовірно, триватиме ще кілька місяців.

Крім того, на думку речника МЗС Георгія Тихого, наразі зарано говорити про місце проведення переговорів щодо завершення війни. Він зазначив, що поки слід дочекатися українсько-американських контактів, на яких буде більше деталей з цього питання. Тихий додав, що на потенційних переговорах про припинення війни важливо, аби Україна, США та Європа виступали разом.

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Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

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