РФ скинула КАБи на Краматорськ і Костянтинівку: багато поранених, є жертва

Атак РФ зазнали чотири населені пункти Донецької області, пошкоджено 82 цивільні об'єкти, з них 42 житлові будинки.

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РФ скинула КАБи на Краматорськ і Костянтинівку / Колаж: Главред, фото: Facebook/kramatorsk.rada, npu.gov.ua

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РФ завдала 8 авіаударів по Костянтинівці, використавши ФАБ-250

Під удар потрапив Краматорськ, РФ скинула на місто ФАБ-500

Пізно ввечері в неділю, 9 лютого, війська країни-агресора РФ завдали удару по Краматорську Донецької області за допомогою ФАБ-500 з керованим модулем, унаслідок чого є жертви і поранені.

Як повідомив мер міста Олександр Гончаренко, під обстріл потрапила густонаселена житлова забудова, одна людина загинула і ще дев'ять дістали поранення.

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Наразі на місці удару працюють фахівці комунальних служб і керуючої компанії, триває ліквідація наслідків обстрілу.

Подробиці ударів РФ

Як уточнили в Нацполіції, один мирний мешканець міста Краматорськ загинув і 12 мешканців Краматорська та Костянтинівки дістали поранення внаслідок обстрілів із боку РФ.

"На Краматорськ росіяни скинули 500-кілограмову авіабомбу - вбили цивільну особу, ще семеро людей отримали травми. Пошкоджено щонайменше сім приватних будинків, амбулаторію, цивільні автомобілі. По Костянтинівці ворог завдав 11 ударів, з них 9 - бомбами ФАБ-500 і ФАБ-250. Поранено п'ятьох мирних жителів, руйнувань зазнали 13 багатоквартирних і 6 приватних будинків, готель, гаражний кооператив (76 гаражів), 22 цивільних авто, 7 ліній електропередач, газопровід", - ідеться в повідомленні.

Загалом атак зазнали чотири населені пункти області: міста Костянтинівка, Краматорськ, Святогірськ та село Гулеве. Пошкоджено 82 цивільні об'єкти, з них 42 житлові будинки.

Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

/ Інфографіка: Главред

РФ атакувала Костянтинівку і Краматорськ

За даними Донецької обласної прокуратури, 9 лютого 2025 року, у період часу з 21:15 до 21:40, російські окупаційні війська нанесли 8 авіаударів по Костянтинівці, використавши ФАБ-250 з УМПК.

Унаслідок обстрілу житлового кварталу дістали поранення двоє жінок і троє чоловіків віком 43, 56, 60, 64 і 82 роки. Їх доправили в лікарню з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями і переломом.

Увечері в неділю під удар потрапив Краматорськ. Попередньо, РФ скинула на місто ФАБ-500 з УМПК. Від влучання боєприпасу по домоволодінню загинув 52-річний чоловік. Ще сімох цивільних поранено. У них діагностовано контузії, рвану та забійну рани. Їм надано медичну допомогу. На момент обстрілу потерпілі перебували у своїх будинках.

Також у населених пунктах пошкоджено або повністю зруйновано щонайменше 26 приватних і багатоквартирних будинків, 76 гаражних приміщень, 24 легкових автомобілі, 7 ліній електропередач і газопровід.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що Росія завдала удару КАБами по житловому будинку. Агресори скинули три керовані авіаційні бомби на двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Як повідомляв Главред, раніше окупанти РФ випустили по Україні 77 дронів і дві балістичні ракети. Більшість цілей вдалося збити силами ППО, проте є наслідки в трьох областях. Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що було збито 81 дрон зі 112. Ворожі дрони знешкоджені в 13 українських областях, а саме: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

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Що відомо про місто Костянтинівка? Костянтинівка – місто в Україні, адміністративний центр Костянтинівської міської громади в Краматорському районі Донецької області. Звільнене від терористичного підрозділу російських окупантів та місцевих колаборантів 5 липня 2014 року під час проведення АТО силами Національної гвардії України та військовими підрозділами, пише Вікіпедія. Під час повномасштабної війни країни-агресорки Росії проти України місто неодноразово піддавалося обстрілам з боку російських окупантів.

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