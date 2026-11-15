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Росія запускає "Рассвет": командир "К-2" попередив про серйозну загрозу для України

Дар'я Пшеничник
15 листопада 2026, 10:28
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Водночас полковник визнав, що швидко відмовитися від Starlink, яким армія користується п'ять років, неможливо.
Росія запускає 'Рассвет': командир 'К-2' попередив про серйозну загрозу для України
Верес назвав небезпеку російської супутникової мережі "Рассвет" / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео, ua.depositphotos.com

Головне з заяви:

відео дня
  • Росія запускає власну супутникову мережу "Рассвет"
  • Верес вважає її серйозним викликом для України
  • ЗСУ шукають альтернативу Starlink після обмежень США

Запуск Росією власної супутникової мережі "Рассвет" загрожує Україні серйозними наслідками. Таке попередження озвучив командир 20-ї окремої бригади безпілотних систем "К-2", полковник ЗСУ Кирило Верес, повідомляє YouTube-канал Pressing.

Командир не приховує, що покладає надії на українські спецструктури, які могли б зірвати розгортання російського супутникового угруповання.

"Щиро вірю і мрію, що якась із наших служб специфічних додумається, як би так зробити, щоб щось впало. Або не злетіло. Або ще й там, може, вибухнуло. Бо то буде „закат"", - висловився Верес.

Обмеження Starlink як поштовх

Окремо командир бригади прокоментував обмеження, які американська сторона запровадила для українських військових щодо Starlink. За словами Вереса, ця ситуація стала стимулом шукати інші рішення та активніше розвивати альтернативи.

"Ми завжди думаємо, коли холодно і коли пізно. Коли без штанів стоїмо на морозі мінус 20 - то починаємо думати. Тому ми думаємо, працюємо", - зазначив військовий.

Швидкої заміни не буде

Водночас полковник визнав, що відмовитися від звичного інструменту миттєво неможливо. Він наголосив, що системою, якою військові користувалися роками й на яку витратили значні ресурси, не можна замінити за кілька днів.

"5 років минуло, мільярди гривень на Starlink вкладені. То на яку нову технологію можна перейти за 3 дні?" - риторично запитав командир бригади.

Росія запускає 'Рассвет': командир 'К-2' попередив про серйозну загрозу для України
Starlink / Інфографіка: Главред

Чому обмеження швидкості Starlink заважає ППО України

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі УНІАН припустив, що американці, ймовірно, орієнтувалися на середню швидкість звичайного поршневого "Шахеда".

"Чому обрали саме 100 миль? Складно сказати, про що думали американці. Але, найімовірніше, вони орієнтувалися на якусь умовну середню швидкість звичайного "Шахеда", - зазначив він.

Однак таке обмеження, за словами експерта, насамперед шкодить українським захисникам неба, адже реактивні дрони ворога літають значно швидше.

"Але вони, мабуть, не знають, що реактивні "Шахеди" розвивають швидкість до 1000 кілометрів на годину. І це більше заважає нашій ППО, ніж росіянам нас вбивати", - підкреслив Корсун.

Слід зазначити, що Starshield - це військова версія Starlink. Вона забезпечує зв'язок на передовій і керування безпілотниками, якими перехоплюють російські ракети та дрони.

Обмеження Starlink в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, Українські підрозділи вже кілька днів фіксують системне обмеження швидкості терміналів Starshield на рівні 161 км/год (100 миль/год) - вздовж усієї лінії фронту та над тимчасово окупованими територіями.

Нагадаємо, що попереднє обмеження для терміналів Starshield в Україні запроваджували в ніч на 14 жовтня. Згодом The Wall Street Journal розповів, хто насправді наказав уповільнити Starlink в Україні. Залежно від засобу та підрозділу зв'язок тоді зникав на швидкостях від 72 до 161 км/год.

Розслідувати ситуацію у США не поспішають. Офіс генерального інспектора Пентагону відмовився розслідувати обмеження роботи Starlink і Starshield в Україні.

Позиція власника SpaceX Ілона Маска щодо України теж викликає питання. Він поширив у X допис, де рішення дати Україні Starlink назвали помилкою. Сам репост мільярдер не коментував.

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