Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

https://glavred.net/world/v-nato-skazali-kto-pomogaet-putinu-prodolzhat-voynu-10638296.html Посилання скопійоване

У НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну/ колаж: Главред, фото: kremlin.ru, міноборони РФ

Коротко:

РФ продовжує війну проти України за підтримки Китаю, КНДР та Ірану

Надалі Росії буде складно вести війну через високі втрати особового складу і озброєння

Підтримка партнерів допоможе Україні мати сильнішу позицію під час переговорів

Країна-агресорка Росія продовжує війну проти України за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану. Проте у довгостроковій перспективі Росії важко буде продовжувати війну через високі втрати і особового складу, і озброєння.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Armyinform.

відео дня

"Від лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря", – сказав він.

Адмірал наголосив, що Кремль продовжує війну, незважаючи на великі втрати. І у цьому Москві підтримують Пхеньян, Тегеран і Пекін.

У той же час Драгоне наголосив, що військова підтримка України її партнерами допоможе погіршити здатність Росії вести війну і поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", – додав адмірал.

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, РФ обрала нову ціль – у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога. ЗСУ активно готуються до оборонних дій на новому рубежі.

Також раніше повідомлялося, що ЗСУ ринули вперед – в ISW розповіли про просування в Курській області. Українські захисники просунулися поблизу Суджі, йдеться в звіті ISW.

Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. За словами президента США, Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред