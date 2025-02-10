У НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну

Коротко:
- РФ продовжує війну проти України за підтримки Китаю, КНДР та Ірану
- Надалі Росії буде складно вести війну через високі втрати особового складу і озброєння
- Підтримка партнерів допоможе Україні мати сильнішу позицію під час переговорів
Країна-агресорка Росія продовжує війну проти України за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану. Проте у довгостроковій перспективі Росії важко буде продовжувати війну через високі втрати і особового складу, і озброєння.
Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Armyinform.
"Від лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря", – сказав він.
Адмірал наголосив, що Кремль продовжує війну, незважаючи на великі втрати. І у цьому Москві підтримують Пхеньян, Тегеран і Пекін.
У той же час Драгоне наголосив, що військова підтримка України її партнерами допоможе погіршити здатність Росії вести війну і поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.
"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", – додав адмірал.
Війна в Україні – останні новини
Як повідомляв Главред, РФ обрала нову ціль – у ЗСУ дали тривожний прогноз про просування ворога. ЗСУ активно готуються до оборонних дій на новому рубежі.
Також раніше повідомлялося, що ЗСУ ринули вперед – в ISW розповіли про просування в Курській області. Українські захисники просунулися поблизу Суджі, йдеться в звіті ISW.
Нагадаємо, Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни. За словами президента США, Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.
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