'Чорний лебідь' для Путіна: названо вирішальний фактор, який почне розвал Росії

Процес розпаду Росії може розпочатись тоді, коли регіональні клани відчують слабкість центру та почнуть перехоплювати владу в регіонах, зазначив Тука.

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Розпад Росії - названо фактори які почнуть розвал Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Тука:

Ймовірність революції в Росії незначна

Можна очікувати бунту в регіонах РФ

Регіональні еліти можуть виступити проти Москви, як тільки відчують її слабкість

Регіональні клани в РФ, відчувши слабкість федерального центру, спробують зміцнити свої позиції та позбутися залежності від Москви. Це може запустити процес розпаду Росії. Про це на чаті в Главреді розповів колишній очільник Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука.

"Я не вірю в можливість революції в Росії. "Хороших росіян" я називаю "тимчасовими попутниками", тому що у нас зараз один спільний ворог - Путін. Але наша стратегічна мета - домогтися розпаду Росії, а їхня - зберегти Росію в її нинішньому вигляді, просто поставити на чолі її іншого "Путіна"", - сказав він.

Він також скептично поставився до можливості цивілізаційної революції в країні, зазначивши, що радше можна очікувати бунту – як у Москві, так і в регіонах. Зокрема, він наголосив на складній ситуації на Північному Кавказі та нестабільності в Сибіру, про що в самій РФ воліють не говорити.

Тука також визнав ймовірність непередбачуваних подій "чорного лебедя", які можуть змінити ситуацію в країні, але наголосив, що подальша військова та фінансова підтримка України може спричинити негативні внутрішні наслідки для Росії.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

"Наголошую, йдеться про регіони. Адже є поняття регіональних еліт. Повірте, на території, яка невідомо якого розміру, а щільність населення нижча, ніж у пустелі Сахара, вплив владивостоцького клану на життя на Далекому Сході непорівнянний із впливом московського клану", - сказав Тука.

Він зазначив, що щойно регіональні клани відчують слабкість федерального центру, вони із задоволенням докладуть максимум зусиль, щоб опинитися на першому місці, а не на другому. Адже для будь-якої регіональної еліти завжди вигідніше бути лідером у своєму регіоні, ніж поступатися комусь у загальній ієрархії.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, речник ГУР Андрій Юсов оцінив перспективи завершення війни в Україні, застерігши, що найближчим часом не варто очікувати її завершення.

Тим часом ударні безпілотники вразили Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, розташований поблизу місця дислокації 90-ї зенітної ракетної бригади, повідомляє Defense Express.

Росія продовжує війну за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану, однак у довгостроковій перспективі їй буде складно вести бойові дії через значні втрати як у живій силі, так і в озброєнні. Про це в інтерв’ю Armyinform заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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