На нас чекають важкі випробування, армія РФ наступатиме у 2 областях – Тука

Путін буде напружувати всі свої зусилля, щоб максимізувати тиск на Україну.

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На нас чекають важкі випробування, армія РФ наступатиме у 2 областях/ колаж: Главред, фото: 36 ОМБП ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського, Главред

Основні тези Туки:

Путін намагатиметься максимізувати тиск на Україну

Окупанти навесні чи влітку можуть наступати на Донеччині та в Запорізькій області

Не виключаю, що Путін намагатиметься перейти з Донеччини на Дніпропетровщину

Навесні та влітку російський диктатор Володимир Путін буде напружувати всі свої зусилля, щоб максимізувати тиск на Україну. Тож найближчим часом на нас чекають неприємні і важкі випробування.

Україна здатна витримати такі випробування, якщо буде адекватно реагувати на різні виклики. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

На думку Туки, російські окупанти можуть спробувати провести наступальні операції передусім на Донеччині.

"Передусім – на Донеччині. Не виключаю, що Путін намагатиметься перейти з Донеччини на Дніпропетровщину. Маю обережні любительські сподівання, що на Харківщині і Херсонщині потужних спроб наступу росіян не буде. А от на Запоріжжі – цілком можливі", – зазначив Тука.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Війна в Україні – останні новини

Як повідомляв Главред, Георгій Тука зазначав, що Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає. За його словами, об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025-му немає. Навіть початок переговорів важко очікувати, бо наразі немає навіть предмету для розмови.

Також раніше повідомлялося, що Тука дав невтішний прогноз про перемир'я з РФ. Сьогодні немає підстав вважати, що Росія прагне завершити гостру фазу війни, вважає Георгій Тука.

Нагадаємо, у НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну. Підтримка України партнерами погіршить військову спроможність Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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