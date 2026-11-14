Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

Триває обговорення можливих шляхів подальшого просування переговорів.

https://glavred.net/world/garantii-ukraine-i-rol-nato-u-trampa-raskryli-glavnuyu-slozhnost-peregovorov-10812278.html Посилання скопійоване

У США розповіли про хід переговорів щодо припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

Які гарантії безпеки розглядають для України

Чому переговори залишаються складними

Американська сторона продовжує шукати дипломатичні можливості для припинення російсько-української війни. До переговорного процесу залучені представники Києва, Москви та європейських держав.

Про появу додаткових пропозицій щодо врегулювання повідомив Джаред Кушнер, спеціальний представник президента США та зять Дональда Трампа.

відео дня

За словами Кушнера, разом зі спеціальним представником американського президента Стівом Віткоффом він продовжує обговорювати з учасниками конфлікту та європейськими партнерами можливі шляхи подальшого просування переговорів.

У процесі діалогу, як стверджує американський представник, вдалося сформувати низку нових підходів. Частина з них потенційно здатна прискорити досягнення домовленостей, інші можуть стати основою додаткових ініціатив, спрямованих на усунення суперечностей між сторонами.

Кушнер також повідомив про роботу над організацією безпосереднього діалогу між російським керівництвом та європейськими представниками. Паралельно обговорюється порядок денний чергової зустрічі у тристоронньому форматі.

Які гарантії безпеки розглядають для України

Окремою умовою майбутньої мирної угоди американський переговірник назвав створення надійної системи захисту України. На його думку, недостатньо просто зупинити бойові дії - необхідно заздалегідь визначити механізми, які не дозволять Росії знову розпочати агресію.

Важливу роль у підтримці стабільності на європейському континенті, за оцінкою Кушнера, й надалі відіграватиме НАТО. Разом із тим він вважає за необхідне зміцнювати взаємодію між військовими структурами, вдосконалювати канали зв’язку та створювати механізми врегулювання розбіжностей до того, як вони переростуть у серйозне протистояння.

Саме з цією метою Вашингтон прагне забезпечити більш активну участь європейських держав в обговоренні майбутніх домовленостей.

Американський представник наголосив, що підсумковий документ не може бути результатом одностороннього рішення: його положення мають бути схвалені всіма учасниками переговорного процесу. При цьому Дональд Трамп, за словами Кушнера, готовий підтримати угоду, яка забезпечить довгострокову стабільність, зміцнить безпеку України та європейських країн і зменшить ймовірність повторення війни.

Чому переговори залишаються складними

Коментуючи публікації в ЗМІ про непримиренні позиції Москви та Києва, а також жорсткі заяви політиків, Кушнер звернув увагу на різницю між публічною риторикою та закритими дипломатичними консультаціями.

За його словами, за переговорним столом учасники розуміють необхідність пошуку реалістичних рішень і взаємних поступок, без яких домогтися припинення бойових дій буде вкрай складно.

Американська сторона має намір продовжувати роботу, незважаючи на серйозні суперечності та складність питань, що обговорюються. Кушнер також зазначив, що делікатний характер дипломатичного процесу вимагає збереження конфіденційності окремих деталей переговорів.

"Людські втрати внаслідок цієї війни жахливі, а питання, які необхідно вирішити, надзвичайно складні. Однак ми сповнені рішучості продовжувати складну роботу, зберігати необхідну для делікатних переговорів конфіденційність і знайти шлях до завершення цієї жахливої війни та встановлення міцного миру", - підсумував спецпредставник президента США.

/ Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин наголосив на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про значний прогрес у відносинах з Росією в контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про припинення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до досягнення домовленості.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред