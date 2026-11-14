Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

Олексій Тесля
14 листопада 2026, 23:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Триває обговорення можливих шляхів подальшого просування переговорів.
Кушнер, Віткофф, США, Україна
У США розповіли про хід переговорів щодо припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Головне:

  • Які гарантії безпеки розглядають для України
  • Чому переговори залишаються складними

Американська сторона продовжує шукати дипломатичні можливості для припинення російсько-української війни. До переговорного процесу залучені представники Києва, Москви та європейських держав.

Про появу додаткових пропозицій щодо врегулювання повідомив Джаред Кушнер, спеціальний представник президента США та зять Дональда Трампа.

відео дня

За словами Кушнера, разом зі спеціальним представником американського президента Стівом Віткоффом він продовжує обговорювати з учасниками конфлікту та європейськими партнерами можливі шляхи подальшого просування переговорів.

У процесі діалогу, як стверджує американський представник, вдалося сформувати низку нових підходів. Частина з них потенційно здатна прискорити досягнення домовленостей, інші можуть стати основою додаткових ініціатив, спрямованих на усунення суперечностей між сторонами.

Кушнер також повідомив про роботу над організацією безпосереднього діалогу між російським керівництвом та європейськими представниками. Паралельно обговорюється порядок денний чергової зустрічі у тристоронньому форматі.

Які гарантії безпеки розглядають для України

Окремою умовою майбутньої мирної угоди американський переговірник назвав створення надійної системи захисту України. На його думку, недостатньо просто зупинити бойові дії - необхідно заздалегідь визначити механізми, які не дозволять Росії знову розпочати агресію.

Важливу роль у підтримці стабільності на європейському континенті, за оцінкою Кушнера, й надалі відіграватиме НАТО. Разом із тим він вважає за необхідне зміцнювати взаємодію між військовими структурами, вдосконалювати канали зв’язку та створювати механізми врегулювання розбіжностей до того, як вони переростуть у серйозне протистояння.

Саме з цією метою Вашингтон прагне забезпечити більш активну участь європейських держав в обговоренні майбутніх домовленостей.

Американський представник наголосив, що підсумковий документ не може бути результатом одностороннього рішення: його положення мають бути схвалені всіма учасниками переговорного процесу. При цьому Дональд Трамп, за словами Кушнера, готовий підтримати угоду, яка забезпечить довгострокову стабільність, зміцнить безпеку України та європейських країн і зменшить ймовірність повторення війни.

Чому переговори залишаються складними

Коментуючи публікації в ЗМІ про непримиренні позиції Москви та Києва, а також жорсткі заяви політиків, Кушнер звернув увагу на різницю між публічною риторикою та закритими дипломатичними консультаціями.

За його словами, за переговорним столом учасники розуміють необхідність пошуку реалістичних рішень і взаємних поступок, без яких домогтися припинення бойових дій буде вкрай складно.

Американська сторона має намір продовжувати роботу, незважаючи на серйозні суперечності та складність питань, що обговорюються. Кушнер також зазначив, що делікатний характер дипломатичного процесу вимагає збереження конфіденційності окремих деталей переговорів.

"Людські втрати внаслідок цієї війни жахливі, а питання, які необхідно вирішити, надзвичайно складні. Однак ми сповнені рішучості продовжувати складну роботу, зберігати необхідну для делікатних переговорів конфіденційність і знайти шлях до завершення цієї жахливої війни та встановлення міцного миру", - підсумував спецпредставник президента США.

Джаред Кушнер
/ Інфографіка: Главред

Мирні переговори - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, телефонна розмова Зеленського з Путіним не замінить повноцінної зустрічі на рівні лідерів. Радник президента Дмитро Литвин наголосив на необхідності переговорів за участю трьох сторін.

Президент США заявив про значний прогрес у відносинах з Росією в контексті війни в Україні. Дональд Трамп повідомив про можливість зустрічі із Зеленським і Путіним найближчим часом.

Також Трамп повідомив, що Україна та Росія наближаються до угоди про припинення війни. У коментарі журналістам він зазначив, що сторони близькі до досягнення домовленості.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
війна в Україні Переговори про припинення вогню
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

23:55Світ
Ультиматум Британії та поділ Європи: ЗМІ з’ясували головні забаганки Путіна

Ультиматум Британії та поділ Європи: ЗМІ з’ясували головні забаганки Путіна

22:50Світ
Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

22:00Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дракона за 45 с

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Чому в листопаді варто залити оцет у злив: порада сантехніка

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Китайський гороскоп на завтра, 15 листопада: Півням — компанія, Тиграм — повернення

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Не лише розбите дзеркало: 6 предметів, які вважають джерелом негативу

Останні новини

23:55

Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

22:50

Ультиматум Британії та поділ Європи: ЗМІ з’ясували головні забаганки Путіна

22:22

Пісня 1967 року з 12 рядків несподівано стала суперхітом в історіїВідео

22:00

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

21:57

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинкуВідео

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
21:44

День святого Миколая-2026: коли святкують та яких традицій дотримуються українці

21:11

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

20:59

Безкоштовний проїзд у Києві: у Раді розкрили, хто зможе їздити за пільгою

20:28

Рекордні втрати та діра в бюджеті: у РФ вперше заговорили про небажання йти на війну

Реклама
20:25

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

19:55

Просте рішення головної проблеми водіїв: як запобігти запотіванню склаВідео

19:49

Куба готується до військового вторгнення США: заява президента

19:10

Навіщо Путін запропонував перемир’я в Костянтинівці: Копитько назвав причиниПогляд

19:09

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці з бігуном за 11 секунд

19:05

Більшість киян може залишитися без гарячої води: кому загрожує відключення

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

18:23

Всесвіт готує нагороду: три знаки зодіаку незабаром зірвуть куш

Реклама
18:19

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

17:58

Опалення без переплат: прості хитрощі допоможуть різко зменшити рахункиВідео

17:40

Морські дрони України освоїли нові завдання на суші: розробники не очікували такого

17:35

Додому можуть повернутися 1000 українців: Лубінець повідомив про новий обмін

17:25

"Було боляче": Фреймут показала зміни після пластичної операції

17:21

Капустянка не переносить одну суміш: як прогнати шкідника з городу восени

17:08

У РФ заговорили про ліквідацію Зеленського: пропагандисти зробили заяву

17:07

"Я виживу?": поліцейський закрив собою дитину під час удару дрона на Сумщині

17:04

Півні починають співати задовго до світанку: науковці пояснили причину

17:00

У Запоріжжі десятки постраждалих внаслідок ударів РФ, серед поранених — дітиФото

16:46

Провітрювання взимку має правила: скільки хвилин потрібно для свіжого повітря

16:39

Про мишей можна буде забути: простий спосіб швидко очистити будинок від гризунівВідео

16:28

"Дітям довіряти не можна": Кіркоров ухвалив несподіване рішення

16:23

Любов, гроші та несподіванки: що обіцяє гороскоп кожному знаку зодіаку

16:17

Данія готує для України допомогу на сотні мільйонів євро - Зеленський

16:11

Рахунки за світло стануть меншими: 6 побутових звичок для економії

16:10

У Києві частково закриють одну з ліній метро: у Раді назвали терміни

15:57

Проблеми залишаться позаду: чотири знаки китайського зодіаку стануть щасливішими

15:49

До 15% підприємств втратять статус критичних – що зміниться у бронюванні

15:44

Як утеплитися взимку і виглядати модно: 5 лайфхаків стилісткиВідео

Реклама
15:41

Осіння обрізка вишні й черешні може залишити без ягід: що робити замість секатора

15:34

Абсурдна вимога і фарс замість переговорів: у Сенаті США різко відповіли РФ

15:13

Трамп і Путін хочуть зустрітися в Китаї, але Сі Цзіньпін проти - Reuters

15:12

Навіщо класти один черевик у сейф в готелі: стюардеса розповіла про незвичний трюк

14:48

Зацвіте вже в перший рік: хитрий спосіб осінньої посадки гортензіїВідео

14:45

Путін хоче перекроїти кордони Європи: Зеленський розповів, які країни під загрозою

14:39

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

14:10

Пуховик злипся після прання: як повернути йому первісний вигляд

14:00

Помер народний артист України: голос Дамблдора з "Гаррі Поттера"

13:52

Ракета і радар уже готові: Зеленський розкрив, на якому етапі проєкт FREYJA

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти