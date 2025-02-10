Дрони атакували НПЗ у РФ, через роботу ППО в Краснодарі пошкоджено багатоповерхівку

Метою атаки, ймовірно, був Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа.

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Вибухи на Кубані прогриміли в ніч на 10 лютого / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У РФ прогриміли вибухи

Дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї

Збитий безпілотник упав на багатоповерхівку в Краснодарі

У ніч на 10 лютого в Краснодарському краї РФ було чути вибухи. Безпілотники, ймовірно, атакували Афіпський нафтопереробний завод - там спалахнула пожежа. У Краснодарі через роботу ППО було пошкоджено багатоповерхівку.

Російські Telegram-канали писали про роботу ППО в районі міста Слов'янськ-на-Кубані близько першої години ночі. Жителі міста нарахували щонайменше 10 вибухів.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв і мер Краснодара Наумов повідомили про "приліт" по житловому комплексу Центральний через роботу ППО ЗС РФ. За їхніми словами, нібито український дрон "збили над містом, уламки впали на технічну надбудову на 19 поверсі будівлі". За попередніми даними, ніхто не постраждав.

"На місці працюють спеціальні служби та правоохоронні органи, територія, де це сталося, оточена. Триває поквартирний обхід, щоб уточнити, чи не постраждали житлові приміщення", - йдеться в заяві губернатора Краснодарського краю.

Пізніше губернатор Кубані розповів, що ще один безпілотник "збили в селищі Афіпському Сіверського району".

"Там, на жаль, уламки пошкодили приватний будинок. Ніхто не постраждав, на місці працюють спеціальні служби", - повідомив чиновник.

Перед цим у Мережі писали, що метою дронової атаки, імовірно, міг стати саме Афіпський НПЗ.

Дивіться відео - Кадри дронової атаки на Кубані та пожежа на території НПЗ:

Тим часом у Міноборони РФ відзвітували, що за ніч над Росією нібито збили 15 безпілотників.

За даними відомства, сім дронів збили в Краснодарському краї, три - у Брянській області, два - у Ростовській області, по одному - у Бєлгородській та Курській областях, а також в анексованому Криму.

НПЗ у Росії / Главред

Атаки на Афіпський НПЗ на Кубані

Зазначимо, це не перший випадок пожежі на нафтопереробному заводі в РФ.

У ніч 9 лютого 2024 року безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї РФ - Ільському та Афипському.

29 жовтня 2024 року стався вибух на території Афіпського нафтопереробного заводу в Краснодарському краї. Безпілотник упав на території заводу приблизно о 03:24. Після вибуху спалахнула пожежа.

ЗМІ писали, що за атакою на Афіпський нафтопереробний завод нібито стоїть Служба безпеки України.

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Афіпський нафтопереробний завод Афіпський НПЗ - великий нафтопереробний завод, розташований поблизу селища Афіпський у Краснодарському краї РФ.

Належить ТОВ Афіпський НПЗ (входить до групи Сафмар), пише Вікіпедія. Проєктна потужність з переробки нафти становить 6,25 млн тонн на рік. За підсумками 2022 року було перероблено 7,017 млн тонн. Підприємство виробляє газовий бензин, дизельне паливо, дистиляти газового конденсату, вакуумний газойль, мазут, сірку.

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