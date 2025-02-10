Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни

За словами президента США, Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

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Трамп не розкрив деталі переговорів із Путіним / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

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Трамп заявив про прогрес у переговорах щодо війни в Україні

Деталі розмови з Путіним президент США не розкрив

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати досягли прогресу в переговорах про завершення війни Росії та України. При цьому глава Білого дому відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він провів із російським диктатором Володимиром Путіним, пише Reuters.

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", - сказав Трамп.

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На запитання журналістів щодо розмов із Путіним президент США відповів, що не хоче розкривати деталі. Він висловив сподівання, що "таких розмов ще буде багато".

"Я очікую ще багато розмов. Ми повинні закінчити цю війну", - зазначив американський лідер.

Також він додав, що Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

"Ми розмовляємо з обома сторонами", - сказав Трамп.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Переговори Трампа і Путіна - останні новини

Як повідомляв Главред, 9 лютого на борту Air Force One президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів, що провів телефонну розмову Путіним. Трамп хотів спробувати домовитися про припинення російсько-української війни.

У Білому домі не змогли підтвердити заяву президента США Дональда Трампа про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, але й не спростували її.

У Кремлі також не змогли підтвердити або спростувати, чи була телефонна розмова президента країни-окупанта РФ Володимира Путіна і господаря Білого дому Дональда Трампа. Кремлівський представник Дмитро Пєсков сказав, що комунікації Москви та нової адміністрації у Вашингтоні "ведуться різними каналами".

Полковник британської армії у відставці Філіп Інгрем вважає, що адміністрація США, ймовірно, вже контактувала з Кремлем до інавгурації Трампа, але переговори завершилися невигідно для Москви.

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог презентує мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної та неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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