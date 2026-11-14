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Ультиматум Британії та поділ Європи: ЗМІ з’ясували головні забаганки Путіна

Олексій Тесля
14 листопада 2026, 22:50
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Росія наполягає на тому, щоб Велика Британія не використовувала свій ядерний потенціал для захисту інших європейських держав.
Путін, Кремль
Крмель висунув нові вимоги / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

Головне:

  • РФ вимагає від Великої Британії відмовитися від використання ядерної зброї для захисту
  • Кремль пропонує Вашингтону розділити Європу на сфери впливу

Російський диктатор Володимир Путін вимагає від Великої Британії відмовитися від використання ядерної зброї для захисту інших європейських країн.

Ця вимога увійшла до переліку пропозицій Москви щодо припинення війни в Україні, пише The Telegraph.

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За інформацією видання, Росія наполягає на тому, щоб Велика Британія не використовувала свій ядерний потенціал для захисту інших європейських держав.

Зазначається, що Велика Британія - єдина європейська країна, яка має підводні човни з ядерною зброєю для забезпечення колективної оборони НАТО.

Водночас британський прем’єр-міністр Енді Бернем наголосив, що питання безпеки Європи не може бути предметом домовленостей із Росією.

Серед інших вимог Москви - виведення сил НАТО зі Східної Європи та країн Балтії, виключення Фінляндії з Альянсу та зобов’язання не направляти західні війська в Україну.

За даними The Telegraph, Росія готова розглядати можливість припинення вогню лише за умови виконання своїх вимог.

Москва також вимагає припинити постачання Україні західної зброї, військової техніки та іншої продукції. Ще одна умова - відмова України від перспективи вступу до НАТО.

Крім того, Кремль прагне зберегти контроль над окупованими українськими територіями після завершення війни.

Водночас Росія нібито готова не перешкоджати вступу України до Європейського Союзу. Однак за умови, що Київ не братиме участі у спільній оборонній політиці об’єднання.

Кремль хоче поділу Європи

Москва запропонувала США повернутися до відносин за моделлю "холодної війни" та розділити Європу на сфери впливу, повідомляє The Moscow Times.

Як зазначило видання, делегація РФ під час переговорів в Абу-Дабі та під час зустрічі в Москві виступила за повернення до моделі протистояння 1946–1991 років.

За задумом Кремля, це передбачає поділ Європи на зони впливу та контроль Москви над оновленою версією Варшавського договору, що, на думку російської сторони, має стати "основою неподільної архітектури безпеки".

Представники Кремля прагнуть досягти миру з Україною на власних умовах, вимагаючи офіційної відмови від вступу до НАТО, передачі до складу РФ обох областей Донбасу та скорочення оборонних можливостей України.

Крім того, Москва вимагає від НАТО повернення до кордонів 1997 року з відведенням інфраструктури з 16 країн та відмови від активності в Центральній Азії.

"Мені б не хотілося думати, що ми переходимо до якоїсь "холодної війни", і впевнений, що цього ніхто не хоче", - заявляв раніше російський диктатор Володимир Путін.

Зеленський розкрив задум РФ: чого домагається Путін

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Москва має намір домогтися масштабного перегляду європейської геополітичної карти. Серед держав, які потенційно можуть опинитися у сфері російських претензій, він назвав Фінляндію, Швецію, Угорщину та країни Балтії, на території яких розміщені американські військові контингенти. Про це глава держави розповів журналістам.

За словами Зеленського, під час обговорень з американською стороною порушувалося питання про можливість формування нової архітектури безпеки в Європі після закінчення війни. При цьому російське керівництво, як зазначив президент, також зацікавлене у зміні існуючого порядку на континенті. Український лідер розглядає можливу зміну державних кордонів як елемент більш масштабної стратегії Кремля, спрямованої на перебудову європейського простору.

Дизельна угода Трампа і Путіна
/ Інфографіка: Главред

Як раніше повідомляв "Главред", Зеленський раніше заявив про готовність до особистої зустрічі з Володимиром Путіним, якщо це допоможе досягти реального результату для припинення війни. Президент наголосив, що це не є його особистим бажанням, однак Україна потребує чітких гарантій безпеки у разі проведення таких переговорів, зокрема в рамках саміту G20.

Нагадаємо, Путін раніше вкотре заперечив наявність агресивних намірів щодо Європи , водночас пригрозивши "відповіддю" на потенційні загрози та поклавши провину за відсутність діалогу на Україну.

Раніше в Берліні зробили важливу заяву щодо завершення війни в Україні. Німеччина зосередиться на підтримці України у протидії повномасштабній агресії Росії, заявили в Берліні.

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