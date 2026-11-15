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Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

Марія Николишин
15 листопада 2026, 11:29
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Міністр переконаний, що Москва може обговорювати лише перемир'я вздовж лінії фронту, а не поділ сфер впливу.
Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля
Сибіга різко висловився про плани Путіна / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/news_kremlin

Головне із заяви Сибіги:

  • Путін хоче перекроїти безпеку Європи за зразком Ялти-1945
  • Росія 4 роки й 8 місяців не може взяти Малу Токмачку
  • Втрати армії РФ перевищили 1,6 млн убитими й пораненими

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висміяв ініціативи диктатора Володимира Путіна щодо перегляду європейської архітектури безпеки. Він нагадав, що російська армія за 4 роки й 8 місяців повномасштабного вторгнення так і не змогла повністю окупувати навіть село Мала Токмачка в Запорізькій області. Про це він написав у соцмережі X.

"Путін висуває ідеї щодо перегляду системи безпеки в Європі. У своїх мріях він бачить себе в Ялті 1945 року. Проблема в тому, що для пропозицій такого масштабу потрібно спершу виграти світову війну. Наскільки мені відомо, Росія вже чотири роки й вісім місяців "майже захоплює" село Мала Токмачка в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

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Які втрати РФ на фронті

Окремо міністр навів цифри втрат росіян. За його даними, з початку повномасштабної війни армія РФ втратила понад 1,6 млн військових убитими та пораненими, причому лише за жовтень - 54 400 осіб.

Водночас Сили оборони України звільнили більше територій, ніж окупанти змогли захопити.

Що Москва може реально обговорювати

Глава МЗС наголосив, що єдине реалістичне питання для переговорів із Кремлем зараз - справедливе перемир'я вздовж лінії зіткнення, а не поділ сфер впливу.

На його думку, Україна та партнери не мають потреби вигадувати для континенту нові правила гри.

"Відверто кажучи, Європі не потрібен новий безпековий порядок. Він уже існує, проте Росія постійно його порушує. Найкращий план для безпечної та вільної Європи - це припинення російської агресії проти України", - підсумував Сибіга.

Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля
Андрій Сибіга / Інфографіка: Главред

Чому Кремль хоче послабити НАТО

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач говорив, що претензії Москви на контроль над Східною Європою не нові. Їх Кремль виклав ще в ультиматумі від 15 грудня 2021 року.

"Тоді Росія вимагала, щоб НАТО фактично повернулося до кордонів 1997 року. Тобто йдеться щонайменше про претензію Росії на відновлення контролю над країнами колишнього соціалістичного табору", - наголосив експерт.

За його словами, особливу роль для Росії в регіоні відіграють дві вразливі точки: Калінінградська область і Фінська затока, яку Альянс може перекрити разом із Фінляндією та Естонією.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон назвав абсурдною вимогу країни-агресорки Росії відвести війська НАТО до кордонів 1997 року. За його словами, подальші переговори з Москвою на цьому етапі не мають сенсу.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона вперше запитала Україну, чи погодиться вона вийти з Донбасу, якщо отримає членство в НАТО. Конкретної пропозиції поки немає - Київ обговорює з партнерами цілісний пакет гарантій безпеки.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта розповів, що Європу на мирних переговорах щодо України представлятиме єдина команда з інститутів Євросоюзу та групи E5 з Коаліції бажаючих. До E5 входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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