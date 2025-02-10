Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає – Тука

Об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025-му немає. Навіть початок переговорів важко очікувати, бо наразі немає навіть предмету для розмови, каже Тука.

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Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає, зазначає Тука/ колаж: Главред, фото: Главред, скрін

Основні тези Туки:

Немає об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025 році

Зараз важко очікувати навіть переговорів, тому що наразі немає навіть предмету для розмови

Путін під час переговорів намагатиметься ще більше загострити ситуацію на фронті і в тилу

Об’єктивних передумов для припинення боїв у 2025 році не видно. Важко очікувати навіть на початок переговорів, тому що наразі немає навіть предмету для розмови.

Проте навіть початок переговорів абсолютно не означає припинення вогню. Таку думку висловив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 2016-2019 роках Георгій Тука під час чату на Главреді.

"Переговори будуть тривати невідомо скільки під час активної фази бойових дій. І Путін під час переговорів, навпаки, намагатиметься якомога більше загострити ситуацію і на фронті, і в тилу, і в українському суспільстві. Для цього він задіє всі можливі ресурси, щоби під час переговорів якомога суттєвіше послабити нашу державу", – зазначив Тука.

У відповідь на запитання журналістки Главреду, чи означає це, що російський диктатор Володимир Путін з початком переговорів взагалі оскаженіє, Тука зазначив, що саме так і буде.

"І, як на мене, цей процес уже розпочався. За останні пару тижнів стрімко зросла кількість знешкоджених Службою безпеки України диверсантів, причому різних, починаючи від мерзотників, які за 300 гривень підпалюють військові автомобілі, і закінчуючи "повстанським рухом", який намагалися організувати "младокомуністи", чиї осередки були виявлені в кількох областях. Також явно зросла активність проросійської "п’ятої колони", зокрема в медіа. Все це є свідченням того, що щотижня зростає тиск на Україну. І я думаю, що цей тиск Росії буде наростати", – сказав Тука.

Дивіться відео, в якому Георгій Тука поділився прогнозом щодо подальшого перебігу війни в Україні та перспектив врегулювання конфлікту:

Чи можливі переговори України і Росії – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, президент України Володимир Зеленський припустив, за яких умов буде вести з Путіним переговори. Переговори України з РФ можливі, однак Європа та США повинні надати нам гарантії безпеки.

Також раніше у МЗС "розкрили карти", де проходитимуть перемовини щодо закінчення війни. Ключовий підхід до переговорів – нічого про Україну без України.

В AP раніше повідомляли, що Путін на переговорах не піде на компроміс, але Захід цього не зрозумів. Видання зазначає, що російські війська "стабільно просуваються" на фронті, а російська економіка досі не зазнала краху.

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Хто такий Георгій Тука Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

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