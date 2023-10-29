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У Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний завод

Альона Вороніна
29 жовтня 2023, 09:49
Безпілотник впав на території заводу приблизно о 03:24. Після вибуху спалахнула пожежа.
Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в РФ
У Краснодарському краї РФ дрон атакував нафтопереробний завод/ колаж: Главред, фото: скрін, УНІАН

У Краснодарському краї країни-агресорки Росії у ніч на неділю, 29 жовтня, відбувся вибух на території Афіпського нафтопереробного заводу.

Російський Telegram-канал Baza повідомляє, що нібито нафтопереробний завод був атакований безпілотником. Зазначається, що дрон впав на території заводу.

Безпілотник впав о 03:24. Після вибуху на території заводу спалахнула пожежа. У Telegram-каналі зазначають, що "за офіційними даними оперативного штабу на території НПЗ сталося локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу упродовж півгодини. Причини події встановлюються".

відео дня

За попередніми даними, постраждалих немає.

Взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в РФ
Вибухи відбулися у Криму та в Краснодарському краї РФ/ скрін

Дивіться відео вибухів у Криму та в Краснодарському краї РФ:

Вибухи у Криму

У той же час у тимчасово окупованому Криму в ніч на 29 жовтня місцеві жителі чули стрілянину і вибухи. У міноборони країни-агресорки Росії відзвітували, нібито російські окупанти вночі збили 36 безпілотників літакового типу над Чорноморською акваторією та північно-західною частиною Криму.

Вибухи на окупованих територіях

Нагадаємо, 22 жовтня у Севастополі розповіли про прильоти після того, як там пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "збиття" 2-3 ракет над Чорним морем, проте є повідомлення про "бавовну" в районі Севастополя.

Також 24 жовтня у Севастополі лунали вибухи й стрілянина. В окупаційній адміністрації міста заявили, що Чорноморський флот РФ нібито відбиває "можливу підводну атаку".

Нагадаємо, у Силах оборони натякнули на карму для окупантів після підриву судна ЧФ у Севастополі. Не можна виключити, що в Севастополі великий протимінний катер Володимир Козицький підірвався на російській міні, заявила глава об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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новини Росії війна в Україні краснодарський край дрони вибух
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