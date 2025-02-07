На Курщині - 60 тисяч солдатів, з'явилися війська КНДР: Зеленський розкрив втрати РФ

Президент розповів, що російські окупаційні сили продовжують штурми, зокрема із залученням військових КНДР.

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Сотні окупантів знищено на Курському напрямку / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка

Головне із звернення Зеленського:

В Курській області РФ зібрала 60 тисяч військових

Росія знову підтягнула північнокорейських солдатів

ЗСУ знищили сотні російських і північнокорейських солдатів

На Курському напрямку наразі перебуває 60 тисяч російських військових, підтягнули солдатів КНДР. РФ зазнала значних втрат – знищено сотні російських та північнокорейських солдатів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Одним із ключових питань стало збільшення постачання озброєнь.

відео дня

"Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватись", - зазначив Зеленський.

Також президент заслухав доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на Донеччині і Курщині. За його словами, на Курському напрямку російські війська знову підтягнули північнокорейських військових.

"Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі; і в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині. Я вдячний всім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат", - наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що дрони стали технологічною основою сучасної війни, тому українці мають бути в цій сфері лідером. Президент провів зустріч із командирами підрозділів, які керують безпілотними системами.

"Вони з найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурсів на це, бо це – збереження життів наших людей", - додав він.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Зникнення солдатів КНДР з фронту - що відомо

Нагадаємо, південнокорейська розвідка заявила, що з середини січня військові КНДР, відправлені для підтримки Росії у війні проти України, ймовірно, не залучалися до бойових дій на Курському напрямку.

Також заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив, що Росія втрачає на фронті більше солдатів, ніж набирає на контракт. У 2024 році до армії РФ залучили 427 тисяч військових, але щомісячні втрати перевищують 40 тисяч осіб.

За його словами, Путін компенсує нестачу за рахунок ув’язнених, мешканців окупованих територій, найманців і солдатів із Північної Кореї.

Як повідомляв Главред, в Курській області росіяни мали невеликі успіхи, однак підрозділи КНДР через великі втрати відійшли з позицій. Британська розвідка вважає, що це результат значних втрат у боях проти ЗСУ.

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Що таке Ставка Верховного Головнокомандувача ЗСУ? Ставка Верховного Головнокомандувача Збройних сил України (СВГ) – надзвичайний орган найвищого військового керівництва України, який у період реальної війни-агресії здійснює стратегічне управління Збройними силами України та іншими військовими формуваннями держави. Робочим органом є Генеральний штаб ЗСУ, пише Вікіпедія.

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