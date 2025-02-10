Коли в Україні буде йти сніг: синоптикиня назвала дату

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україні випаде сніг
- Якою буде температура повітря у найближчі дні
Погода в Україні в найближчі дні буде без опадів, проте наприкінці поточного тижня ймовірний сніг.
Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Вона зазначила, що у найближчі дні триватимуть морози.
"Найближчими днями морози ще потривають, з невеликими коливаннями. Сніг ймовірний у кінці тижня", – розповіла синоптикиня.
Вона зазначила, що 11 лютого в Україні вночі очікується -6…-12 градусів, вдень -2…-6 градусів. Проте на півдні та заході впродовж дня потепліє до -3…+3 градусів, на Закарпатті буде +4…+7 градусів.
Через антициклон в найближчі дні опадів скрізь по Україні не буде, аж до кінця тижня, коли очікується сніг.
У Києві у вівторок також передбачається суха морозна погода з температурою повітря вночі -7…-9 градусів, вдень -2…-4 градуси.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, влупить до -10 градусів – синоптик дав прогноз на наступний тиждень в Україні. В деяких регіонах України стовпчики термометра опустяться нижче нуля, також прогнозуються опади.
Також раніше повідомлялося, що буде справжня зима – в Україну йдуть потужні циклони. Найближчим часом Україна опиниться під впливом холодного повітря та північно-західного вітру.
Нагадаємо, Україну накриє 5-денний шторм – якою буде потужність нової магнітної бурі. Очікується, що найближчими днями потужність магнітної бурі раптово збільшиться.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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