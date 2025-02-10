В Україну повертаються відключення світла: для кого діятимуть графіки

Коротко:
- В Україні вводять графіки відключення світла
- Вони стосуватимуться промисловості та бізнесу
- Причини обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час атак РФ
В Україні завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.
Зазначається, що графіки відключення світла будуть застосовані два рази протягом дня для промисловості та бізнесу. А саме:
- з 07:00 до 11:00;
- з 15:00 до 21:00.
Як повідомили в компанії, причина тимчасового запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.
Водночас, відключення для побутових споживачів в Укренерго не прогнозують.
"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.
Відключення світла - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, у восьми областях України у п’ятницю, 7 лютого, було введено аварійні відключення електроенергії. Причиною стали наслідки ударів країни-агресорки Росії по Україні ракетами і дронами.
Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні не виключені аварійні відключення світла через сильне похолодання, яке накрило країну в другий тиждень лютого.
Водночас, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що якщо в лютому в Україні будуть сильніші морози і температура повітря опускатиметься нижче, ніж -5 градусів, то можуть повернутися графіки відключення світла.
Читайте також:
- Мінімум 3,5 години зі світлом між відключеннями: в Україні вводять зовсім інші графіки
- Скільки триватимуть відключення світла: в Укренерго попередили українців
- Світло по 6 гривень за кіловат-годину: у Міненерго розповіли, чи зросте тариф
Що відомо про Укренерго?
ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред