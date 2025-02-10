В Україну повертаються відключення світла: для кого діятимуть графіки

Енергетики працюють над поверненням в роботу пошкодженого ворогом обладнання.

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Відключення світла в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Коротко:

В Україні вводять графіки відключення світла

Вони стосуватимуться промисловості та бізнесу

Причини обмежень - пошкодження енергооб’єктів під час атак РФ

В Україні завтра, 11 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності електроенергії. Про це повідомили в Укренерго.

Зазначається, що графіки відключення світла будуть застосовані два рази протягом дня для промисловості та бізнесу. А саме:

відео дня

з 07:00 до 11:00;

з 15:00 до 21:00.

Як повідомили в компанії, причина тимчасового запровадження обмежень незмінна - пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак.

Водночас, відключення для побутових споживачів в Укренерго не прогнозують.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Черги відключення світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у восьми областях України у п’ятницю, 7 лютого, було введено аварійні відключення електроенергії. Причиною стали наслідки ударів країни-агресорки Росії по Україні ракетами і дронами.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що в Україні не виключені аварійні відключення світла через сильне похолодання, яке накрило країну в другий тиждень лютого.

Водночас, директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що якщо в лютому в Україні будуть сильніші морози і температура повітря опускатиметься нижче, ніж -5 градусів, то можуть повернутися графіки відключення світла.

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Що відомо про Укренерго? ПрАТ "Національна енергетична компанія Укренерго - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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