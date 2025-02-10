Вигідний мир чи заморозка війни: чого чекати українцям від Мюнхенської конференції

Мюнхенська конференція з безпеки є ключовим майданчиком для переговорів, які можуть визначити подальші кроки щодо завершення війни в Україні.

https://glavred.net/ukraine/vygodnyy-mir-ili-zamorozka-voyny-chego-zhdat-ukraincam-ot-myunhenskoy-konferencii-10638374.html Посилання скопійоване

Чого чекати українцям від Мюнхенської конференції / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Що представлять США на Мюнхенській конференції – що відомо про план Трампа щодо закінчення війни

Хто і коли представить план закінчення війни в Україні

Яке значення Мюнхенської конференції для України

Мюнхенська безпекова конференція 2025 стане важливою платформою для обговорення ключових викликів глобальної безпеки, зокрема війни в Україні. Очікується, що серед головних тем будуть подальша військова та економічна підтримка України. Крім того, Західні ЗМІ з посиланням на власні джерела та офіційних осіб заявляють про те, що план завершення війни в Україні вперше буде продемонстрований саме в рамках Мюнхенської безпекової конференції

Главред зібрав головне, що варто знати про Мюнхенську конференцію та її значення для України.

відео дня

Де і коли відбудеться Мюнхенська безпекова конференція

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 року відбудеться з 14 по 16 лютого в готелі Bayerischer Hof у Мюнхені. Цей щорічний міжнародний форум збирає провідних світових лідерів, дипломатів та експертів для обговорення актуальних питань глобальної безпеки. Очікується участь понад 60 глав держав і урядів, а також 150 міністрів з усього світу та очільники міжнародних організацій. Конференцію відкриє президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Що відомо про Мюнхенську конференцію з безпеки / Інфографіка: Главред

Що представлять США на Мюнхенській конференції – що відомо про план Трампа щодо закінчення війни

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог повідомив, що візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції (MSC), де обговорить плани Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. Про це він написав у соцмережі X, зазначивши, що проведе зустрічі з союзниками США, готовими до співпраці.

"Радий повідомити про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2025. Як спеціальний посланник президента США з питань Росії та України, я з нетерпінням чекаю на можливість розповісти про цілі Дональда Трампа щодо припинення кривавої та дорогої війни в Україні" - написав він 5 лютого.

Що входить до мирного плану Трампа

На Мюнхенській безпековій конференції планується представлення мирного плану президента США Дональда Трампа щодо припинення війни між Росією та Україною. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на анонімні джерела, ініціатива може передбачати заморожування конфлікту та надання Україні гарантій безпеки.

За даними видання, представити цей план союзникам має Кіт Келлог під час конференції, яка триватиме з 14 по 16 лютого. Наразі невідомо, наскільки детально буде обговорено ініціативу та в якому форматі це відбудеться. Водночас у останніх заявах Келлога та інших представників Трампа звучить концепція "миру через силу".

Що відомо про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Основні пункти плану, за інформацією Bloomberg, включають припинення активних бойових дій, залишення окупованих територій у невизначеному статусі та гарантії безпеки для України, які мають унеможливити нову агресію Росії.

Очікується, що в лютому Келлог відвідає Київ для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, а також здійснить поїздки до країн ЄС.

Спікер Офісу президента України утримався від коментарів, тоді як представник Ради нацбезпеки США Брайан Г’юз зазначив, що Келлог продовжить роботу з союзниками для реалізації плану Трампа щодо завершення війни.

Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив в ефірі 24 Каналу, що наразі триває активна підготовка до можливих переговорів щодо припинення бойових дій.

Водночас він застеріг від надмірних очікувань, оскільки узгодженого плану з чіткими пунктами поки немає — існують лише окремі пропозиції від США, частина з яких уже стала відомою.

"Плану не буде, будуть пропозиції для загального обговорення на рівні партнерів. Після презентації певних пунктів в Мюнхені Келлог буде в Україні для того, щоб узгодити пропозиції української сторони, потім синхронізувати їх з європейськими союзниками", – розповів Подоляк.

Коментуючи публікацію Bloomberg про можливий план Дональда Трампа, який може передбачати замороження конфлікту та надання Україні гарантій безпеки, Подоляк наголосив, що такий підхід не забезпечить справедливий і тривалий мир.

"Всі ці анонімні джерела, які говорять про пункти плану, не говорять про ключовий – що будемо робити з Росією? Уявімо, що конфлікт заморозили, щось забрали в Україні, не дали вступити в НАТО, а як зупиняти будуть Росію? Цього в цих презентаціях, які робить сьогодні Bloomberg, немає", – звернув увагу Подоляк.

Він уточнив, що консультації щодо мирного врегулювання вже відбувалися, але вони стосувалися саме пропозицій США для створення так званої "дорожньої карти", яка має стати основою для початку переговорів.

За його словами, Україна наполягає, що будь-який план має включати чіткі умови, оскільки немає сенсу вступати в переговори з Росією, якщо вона продовжуватиме грубо порушувати міжнародне право.

Подоляк вважає, що лише реальні механізми тиску на Росію, а не лише їхнє обговорення, змусили б Кремль усвідомити зростаючу ціну війни, що могло б відкрити шлях до переговорного процесу.

Хто і коли представить план закінчення війни в Україні

Вже 6 лютого Келлог уточнив, що під час конференції лише обговорюватиме це питання з лідерами ЄС, а представлення офіційного плану США є виключно прерогативою Трампа. Про це він сказав інтерв’ю Newsmax

"Ми їдемо на Мюнхенську безпекову конференцію. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" — це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня. У нас будуть дискусії з європейськими лідерами і ми передамо усе президенту США. І будемо рухатися далі", — сказав спецпредставник американського президента.

Вже 10 лютого стало відомо, що спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог працює над варіантами припинення війни в Україні та планує представити свої пропозиції Дональду Трампу. Про це повідомляє Semafor.

За інформацією видання, під час зустрічей із західними партнерами Келлог підтвердив, що розробляє кілька можливих сценаріїв завершення війни, і у США очікують, що його план буде представлений найближчим часом.

"У Вашингтоні ходять чутки, що адміністрація незабаром представить план, хоча Келлог спростував повідомлення про те, що він зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня", - йдеться у матеріалі.

Один із західних чиновників зазначив, що Келлог має намір узгодити свої дії з представниками всіх країн НАТО.

Хто очолить українську делегацію в Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський заявив увечері 7 лютого, що найближчі тижні будуть насиченими з дипломатичної точки зору.

"Ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом (США Дональдом) Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим", – написав Зеленський у телеграмі.

Які найгучніші передвиборчі обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Зеленський очолить українську делегацію на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14–16 лютого. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у коментарі західним ЗМІ, передає РБК-Україна, з посиланням на західні ЗМІ.

Конференцію також відвідають спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог і віце-президент США Джей Ді Венс. Єрмак, який також братиме участь у заході, зазначив, що українська делегація представить свою позицію щодо припинення війни та досягнення стійкого миру.

За його словами, під час зустрічей Україна розраховує обговорити можливі гарантії безпеки, які зможуть запобігти новій агресії РФ.

Щодо можливої зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом, Єрмак зазначив, що її дата поки не визначена, але переговори про її проведення тривають.

Також керівник ОП підтвердив, що після Мюнхенської конференції Кіт Келлог відвідає Україну наприкінці лютого.

"Я вважаю, що важливо, аби ми пройшли етап консультацій і перемовин до того, як в адміністрації Трампа з’являться якісь плани. Бо наша позиція полягає в тому, що неможливо - і буде великою помилкою - мати будь-які плани без участі України в підготовці цього плану", - сказав Єрмак.

Коментуючи можливу зацікавленість Трампа українськими рідкісноземельними металами, Єрмак заявив, що наразі таких обговорень немає. Водночас він наголосив, що Україна розглядає партнерство зі США і після війни, і це є частиною стратегічного плану.

З ким зустрінеться Зеленський у Мюнхені

Президент України Володимир Зеленський проведе двосторонню зустріч із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом під час Мюнхенської безпекової конференції, яка розпочнеться 14 лютого.

Про це повідомляє CBS News. За даними видання, Зеленський, який очолюватиме українську делегацію на конференції, має заплановану зустріч із Венсом, який також візьме участь у заході.

CBS News також зазначає, що президент США Дональд Трамп минулої п’ятниці заявив журналістам в Овальному кабінеті, що "може зустрітися" з українським лідером найближчим часом.

"Я, ймовірно, зустрінуся з президентом Зеленським наступного тижня, і я, ймовірно, поговорю з президентом Путіним. Я хотів би, щоб ця війна закінчилася", – сказав Трамп.

Наразі зустріч Зеленського з Трампом не запланована, але, ймовірно, може відбутися пізніше у Вашингтоні.

Водночас Білий дім та пресслужба Зеленського поки офіційно не анонсували ці переговори.

Яка позиція "команди Трампа" щодо закінчення війни

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп налаштований завершити війну в Україні, однак Європа має взяти на себе зобов’язання щодо гарантій безпеки для Києва. Про це він сказав в ефірі програми "Зустріч з пресою" на NBC News.

"Я думаю, основний принцип тут полягає в тому, що європейці повинні "володіти" цим конфліктом у майбутньому. Президент Трамп збирається покінчити з цим, і тоді, щодо гарантій безпеки, це точно стосуватиметься європейців", – сказав Волц.

Волц наголосив на необхідності переговорів між сторонами конфлікту.

"Цього тижня наш державний секретар, наш міністр оборони, наш віце-президент, наш спеціальний посланник у Європі обговорюватимуть деталі того, як покласти край цій війні. І це означає посадити обидві сторони за стіл переговорів", – заявив він.

За його словами, Трамп заручився підтримкою світових лідерів, які готові допомогти у врегулюванні ситуації. Він висловив упевненість, що всі сторони можуть сісти за стіл переговорів і знайти спільне рішення.

Водночас Волц підтвердив, що Трамп готовий запроваджувати нові санкції проти Росії.

Яке значення Мюнхенської конференції для України

Перемовини під час Мюнхенської безпекової конференції (MSC), яку відвідає президент Володимир Зеленський, проходитимуть у закритому форматі.

Як повідомляє Barron's, серед учасників MSC буде й американська делегація, до складу якої увійдуть:

віцепрезидент США Джей Ді Венс;

державний секретар Марко Рубіо;

спецпредставник США з питань війни між Україною та Росією Кіт Келлог.

За словами голови MSC Крістофа Гойсена, очікується, що участь Зеленського у конференції відкриє можливості для переговорів із представниками ключових союзників України.

"Ми сподіваємося, що Мюнхен буде використаний - і ми маємо ознаки того, що він буде використаний - для досягнення прогресу щодо миру в Україні... Ми припускаємо, що переговори відбуватимуться в кулуарах. Я залишу відкритим питання, чи буде оголошено план на конференції", - додав Гойсен.

Які "сюрпризи" для Росії готує Трамп

Політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов в інтерв’ю Главреду зазначив, що результати публічних та непублічних переговорів між російською та американською сторонами будуть помітні вже до Мюнхенської конференції безпеки, тобто до 10 лютого.

За його словами, заяви сторін до і після конференції дадуть зрозуміти, в якому напрямку розвиватимуться події у 2025 році.

"Я не сумніваюся в наступному. Трамп діє так, що видно, що його команда, сидячи в Мар-а-Лаго до того, як він поселився в Білий дім, протягом 5-6 місяців готувала дуже продумані дорожні карти дій, тому що Трамп діє дуже швидко, дуже жорстко, абсолютно радикально, ексцентрично. Але це підготовлено. І це означає, що в них на руках є план Б. Тобто, якщо Путін відмовляється від перемир'я, то що робиться далі буквально по днях і по місяцях. Ми бачимо, що Трамп вестиме переговори з Саудівською Аравією, Росію вибиватимуть з ОПЕК, домагатимуться дотримання РФ не тільки цінової стелі на нафту, а й водночас над Росією висітиме загроза нафтового ембарго", - зазначив аналітик.

Морозов наголошує, що ще наприкінці 2024 року було помітно ознаки можливого ембарго, оскільки активна блокада танкерного флоту може за пів року призвести до ситуації, коли Росія втратить можливість продавати нафту за гроші. Наразі Вашингтон цього не підтверджує, але такий сценарій цілком може почати реалізовуватися найближчими місяцями.

Крім того, є ймовірність, що Трамп запровадить секторальні санкції в галузях, які раніше їх уникали. Це може зачепити російський метал, алюміній, фосфати та інші ресурси, що приносять прибуток.

"Валютна виручка РФ радикально знизилася 2024 року. Це добре видно в усіх країнах, і розуміють, що Кремль позбавляється грошей. І, власне кажучи, важко оцінити цю перспективу. Якщо Путін відмовиться взагалі грати в припинення вогню хоча б на певний час, тобто не дасть Трампу бажаного, то тоді я б вважав, що республіканці та Білий дім як такий, навіть якщо Трамп відсунеться і займеться іншими питаннями, будуть дуже активно наполягати на розгортанні військової інфраструктури на східному фланзі НАТО. Тобто життя закипить", - резюмував він.

Вам також можуть бути цікавими новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред