"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

Андрій Юсов прокоментував перспективи завершення війни в Україні.

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Андрій Юсов оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото МО РФ, УНІАН

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Найближчим часом відбудуться важливі події, повідомили в ГУР

Багато хто працює над наближенням завершення війни

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував імовірність завершення війни в Україні в осяжній перспективі.

У випуску Дайджесту Блауша він закликав найближчим часом не очікувати завершення повномасштабної війни.

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"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться", - сказав представник ГУР.

За його словами, над наближенням завершення війни працює українське політичне, військове керівництво, українські дипломати, громадський сектор і західні партнери.

Водночас він також пояснив, що найближчим часом відбудуться важливі події, зокрема Мюнхенська безпекова конференція, які, за його словами, принесуть для України хороші новини.

"Той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки і оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятися не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати хороших новин. Хороші новини треба робити", - додав Юсов.

Раніше Кирило Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті. Російські окупанти дуже просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим". Але найбільша проблема полягає в іншому.

Як повідомляв Главред, Буданов раніше розповів про проблеми ЗСУ на фронті. FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, полковник назвав цілі нових масованих ударів РФ. РФ використовує удари по об'єктах, які критично важливі для України, каже Владислав Селезньов.

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