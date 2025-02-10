Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

Олексій Тесля
10 лютого 2025, 16:24
74
Андрій Юсов прокоментував перспективи завершення війни в Україні.
Російські військові, російський танк, Андрій Юсов
Андрій Юсов оцінив перспективи завершення війни / Колаж: Главред, фото МО РФ, УНІАН

Важливо:

  • Найближчим часом відбудуться важливі події, повідомили в ГУР
  • Багато хто працює над наближенням завершення війни

Речник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував імовірність завершення війни в Україні в осяжній перспективі.

У випуску Дайджесту Блауша він закликав найближчим часом не очікувати завершення повномасштабної війни.

відео дня

"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. І така робота ведеться", - сказав представник ГУР.

За його словами, над наближенням завершення війни працює українське політичне, військове керівництво, українські дипломати, громадський сектор і західні партнери.

Водночас він також пояснив, що найближчим часом відбудуться важливі події, зокрема Мюнхенська безпекова конференція, які, за його словами, принесуть для України хороші новини.

"Той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські сили безпеки і оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятися не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати хороших новин. Хороші новини треба робити", - додав Юсов.

Раніше Кирило Буданов назвав одну з найбільших проблем на фронті. Російські окупанти дуже просунулися у виробництві ракет "Іскандер", яке стало "масованим". Але найбільша проблема полягає в іншому.

Як повідомляв Главред, Буданов раніше розповів про проблеми ЗСУ на фронті. FPV-дрони росіян неможливо зупинити за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, полковник назвав цілі нових масованих ударів РФ. РФ використовує удари по об'єктах, які критично важливі для України, каже Владислав Селезньов.

Читайте також:

Хто такий Андрій Юсов

Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР війна Росії та України Андрій Юсов
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Вигідний мир чи заморозка війни: чого чекати українцям від Мюнхенської конференції

Вигідний мир чи заморозка війни: чого чекати українцям від Мюнхенської конференції

16:48Україна
"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

16:24Україна
Коли в Україні буде йти сніг: синоптикиня назвала дату

Коли в Україні буде йти сніг: синоптикиня назвала дату

16:00Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Після розмови Трампа і Путіна: у Білому домі зробили заяву щодо війни в Україні

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Намазка з Франції, яку обожнюють усі: дуже простий рецепт, пальчики оближеш

Намазка з Франції, яку обожнюють усі: дуже простий рецепт, пальчики оближеш

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Останні новини

16:48

"Не без пригод": Тімур Мірошниченко з молодшим сином потрапив до лікарні

16:48

Вигідний мир чи заморозка війни: чого чекати українцям від Мюнхенської конференції

16:31

Gazeta Wyborcza розповіла, як українські прикордонники використовують важку зброю на передовій

16:24

"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

16:21

Миттєво видаляє бруд і цвіль: доступний засіб зробить пральну машину чистою

Війна може тривати ще 10-20 років, і на припинення вогню в 2025-у не варто розраховувати – ТукаВійна може тривати ще 10-20 років, і на припинення вогню в 2025-у не варто розраховувати – Тука
16:16

Фрукти, рис, сало і сир: навіщо досвідчені господині розкладають їх на городі

16:00

Коли в Україні буде йти сніг: синоптикиня назвала дату

15:26

"Немає 20% черепної коробки": зірка Ліги сміху переніс крововилив у мозок

15:18

Які страви не можна ставити на стіл 11 лютого - прикмети, свята, іменини

Реклама
15:15

Найгірший сценарій для України: Тука про план Трампа щодо завершення війниВідео

15:13

Келлог представить Трампу кілька варіантів завершення війни в Україні - ЗМІ

15:07

Дуже корисний салат, який готували в СРСР: шикарний рецепт за 3 хвилини

14:50

До блиску за 15 хвилин: як правильно чистити скляні дверцята духовки

14:23

6 продуктів, які допоможуть заснути: їх можна їсти навіть пізно ввечері

14:18

ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

14:14

Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

13:57

IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть жабу в листі за 6 секунд

13:50

"Ще 10-20 років": Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихідВідео

13:17

Народити в 50+: в студії Говорить вся країна обговорили ризики пізнього материнства

13:17

В Україні обмежують постачання електроенергії: чи торкнеться побутових споживачів

Реклама
13:14

"Припинення вогню не буде": Тука спрогнозував, скільки триватиме війнаВідео

12:45

"Не братство, не дружба": Потап озвучив Дудю свій мирний план закінчення війни

12:38

"Це сталося": Потап висловився про розлучення з Настею Каменських

12:22

РФ скинула КАБи на Краматорськ і Костянтинівку: багато поранених, є жертваФото

12:18

У НАТО сказали, хто допомагає Путіну продовжувати війну

12:02

Зіграє на руку Путіну: Тука дав невтішний прогноз про перемир'я з РФВідео

12:00

"Тому я повертаюся": втікач Потап зізнався, як виїхав з України

11:59

Їм потрібно все й одразу: 4 надзвичайно нетерплячі знаки зодіаку

11:39

Ціни "тануть на очах": в Україні різко дешевшають популярні овочі

11:24

Шокуючі таємниці, екстремальне виживання в океані та загадки цивілізацій: які секрети відкриє "Загублений світ" у новому сезоні?

11:23

1+1 media працює над повнометражним фільмом про Різдво, який українці побачать у кінотеатрах уже наприкінці року

11:22

Путін оскаженіє з початком переговорів, тиск на Україну зростає – ТукаВідео

11:20

ЗМІ опублікували рідкісне відео Порошенка: всупереч рішенню РНБО пообіцяв Лаврову ЧФ у Криму

10:55

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Зміям - брехня, Собакам - невпевненість

10:42

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

10:41

"Я живий": в Одеському університеті МВС курсанта випадково "поховали"

10:22

"Знайшли утворення": у зірки фільму "Міміно" виявили рак

10:15

ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту: у Le Figaro назвали мету такого кроку

09:32

Відомий продюсер розсекретив гонорари журі та ведучих Нацвідбору - деталі

09:32

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

Реклама
09:30

Україну накрили сильні морози: чи повернуться графіки відключень світла

09:28

ЗСУ ринули вперед: в ISW розповіли про просування в Курській області

09:04

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

08:57

Що не так на малюнку: треба знайти помилку за 5 секунд

08:34

Помер зірка радянських фільмів Олег Стриженов - причина

08:19

Гороскоп на завтра 11 лютого: Овнам - цікаве запрошення, Ракам - прибуток

08:10

Транзит газу з Азербайджану: чи здатен Київ перехопити ініціативу у МосквиПогляд

08:01

У Києві вночі лунали вибухи: уламки дрона впали на будівлю

07:29

Трамп заявив про прогрес у переговорах з РФ і Україною про завершення війни

06:58

Дрони атакували НПЗ у РФ, через роботу ППО в Краснодарі пошкоджено багатоповерхівкуВідео

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти