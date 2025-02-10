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Келлог представить Трампу кілька варіантів завершення війни в Україні - ЗМІ

Руслана Заклінська
10 лютого 2025, 15:13оновлено 10 лютого, 15:53
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У Вашингтоні очікують, що план Трампа можуть представити найближчим часом.
Келлог представить Трампу кілька варіантів завершення війни в Україні - ЗМІ
Келлог розробляє варіанти припинення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, x.com/SPE_Kellogg

Головне:

  • Келлог готується представити Трампу варіанти припинення війни в Україні

  • Вашингтон очікує на презентацію плану найближчим часом

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Спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келлог готує варіанти припинення війни в Україні. Келлог планує представити свої пропозиції Трампу. Про це пише Semafor.

За даними видання, Келлог під час зустрічей із західними партнерами підтвердив, що готує кілька варіантів припинення війни в Україні. У США очікують, що найближчим часом план буде представлений.

"У Вашингтоні ходять чутки, що адміністрація незабаром представить план, хоча Келлог спростував повідомлення про те, що він зробить це на Мюнхенській конференції з безпеки цього тижня", - йдеться у матеріалі.

За словами західного чиновника, Келлог планує скоординувати свої дії з представниками всіх країн НАТО.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

План Трампа щодо завершення війни - новини за темою

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог спростував інформацію про те, що представить "мирний план" на Мюнхенській конференції з безпеки. У коментарі Newsmax він заявив, що план презентує особисто Трамп, коли він буде готовий.

Нещодавно Трамп повідомив, що говорив телефоном із Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни. За його словами, російський лідер "хоче, щоб люди перестали гинути". Також Трамп заявив, що має конкретний план для завершення війни та закликав розпочати переговори.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп поки не представив офіційного плану щодо завершення війни. Він наголосив, що будь-який план має бути узгодженим із Києвом.

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