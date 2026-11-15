'Шлях до нової війни': Макрон назвав небезпечний сценарій для України

Президент Франції переконаний, що Україні потрібно бути в НАТО, а обмежувати допомогу Києву означає зробити вразливою всю Європу.

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Макрон заговорив про роль України в НАТО / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Головне із заяви Макрона:

Лідери ЄС у Дубліні визначили два пріоритети щодо України

Перший - допомогти Україні пережити зиму під ударами РФ

Другий - справедливий мир і багатонаціональні сили після перемир'я

Підтримка України напряму зміцнює колективну безпеку, адже війна стосується всієї Європи. Таку заяву президент Франції Еммануель Макрон зробив у зверненні до французів після самітів європейських лідерів у Дубліні.

За словами французького лідера, на дев'ятому саміті Європейської політичної спільноти та неформальній зустрічі Європейської ради головною темою була Україна. Учасники зосередилися на двох пріоритетах. Перший із них - допомогти країні пережити зиму.

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Макрон наголосив, що переговори з представниками США лише підтвердили: Путін не налаштований домовлятися. Російська армія не просувається, а навпаки відступає і зазнає важких втрат. Тому Кремль посилює удари по мирному населенню і намагається залишити Україну взимку без світла.

"Наш обов'язок – зірвати ці плани. Це означає, що ми маємо продовжувати надавати фінансову підтримку та допомагати Україні захищати її громадян, електростанції та енергомережі", - підкреслив він.

Окремо президент Франції відповів тим, хто закликає скоротити ресурси для Києва. На його думку, вони фактично хочуть нав'язати Україні несправедливе врегулювання, а отже, ставлять під загрозу весь континент.

"Це прямий шлях до нової війни. Франція не може дотримуватися такої позиції", - додав Макрон.

Який другий пріоритет європейських лідерів

Другий пріоритет європейських лідерів - разом з Україною досягти справедливого й міцного миру.

Макрон переконаний, що Європа має стати одним із ключових гравців цього процесу, бо від його результату залежить безпека самого континенту.

"Передбачається підтримка української армії, а також підготовка багатонаціональних сил, які можуть бути розгорнуті після встановлення режиму припинення вогню. Наразі в Польщі проходять навчання, покликані продемонструвати нашу готовність зробити свій внесок", - зазначив він.

Чи отримає Україна місце в НАТО

Говорив французький лідер і про євроатлантичне майбутнє Києва. На його думку, членство в Північноатлантичному альянсі для України є закономірним кроком.

"Хочу висловити свою переконаність у тому, що Україна, яка має найбільшу в Європі звичайну армію, покликана відігравати ключову роль нарівні з НАТО - організацією, в якій їй і належить бути", - наголосив Макрон.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Чи може війна в Україні скоро закінчитися

Народний депутат від партії "Голос", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко говорив, що підстав очікувати швидкого припинення російської військової агресії проти України на сьогодні немає.

За його словами, Москва продовжує розраховувати на досягнення своїх цілей за допомогою військового тиску.

"Зараз на полі бою не створено умов для того, щоб Росія закінчила війну. Вони обстрілюють нас, вони бачать, що їхні дрони все-таки долітають, вони тероризують наших громадян. І, принаймні, на зиму вони розуміють, що мають певну перевагу. Принаймні, це шантаж тим, що вони можуть зупинити роботу інфраструктури, зупинити газопостачання, водопостачання. І вони розраховують, що під цим тиском ми підемо на переговори й погодимося на умови, вигідні для них. І тому умов для того, щоб щось закінчувати, я не бачу", - підкреслив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук говорила, що українцям слід готуватися до затяжної війни, оскільки Росія не припиняє розширювати виробництво безпілотників і ракет.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що зараз є вікно можливостей для домовленостей про завершення війни до кінця 2026 року. Наступного року може змінитися політична ситуація в Європі, а певні зміни вже відбуваються у США.

Спецпредставник США Джаред Кушнер заявляв, що президент США Дональд Трамп налаштований завершити війну, яку розв'язала країна-агресорка Росія, адже вважає, що вона триває надто довго.

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