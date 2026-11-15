Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

США можуть зіграти на головному страху Путіна: журналіст пояснив задум щодо України

Дар'я Пшеничник
15 листопада 2026, 08:24
google news Підпишіться
на нас в Google
Журналіст-міжнародник Ростислав Хотин переконаний, що перспектива вступу до Альянсу може болючіше вдарити по Кремлю, ніж суперечка за міста Донеччини.
Путин, Зеленский, НАТО
Перспектива вступу в НАТО може посилити позиції Києва на переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Обмін Донбасу на НАТО може бути сигналом США Москві
  • Вступ України до Альянсу для Кремля болючіший за міста Донеччини
  • Київ може продати свою позаблоковість значно дорожче

відео дня

Сценарій, за якого Україна виходить із Донбасу й натомість отримує перспективу членства в НАТО, може виявитися не остаточною пропозицією, а дипломатичним інструментом тиску Вашингтона на Москву. Таку думку в ефірі висловив журналіст-міжнародник Ростислав Хотин, повідомляє Еспресо.

За оцінкою Хотина, розмови про такий обмін варто сприймати передусім як послання Кремлю. У такий спосіб США можуть окреслювати Росії альтернативу: якщо вона й далі вимагатиме українських територій, Київ отримає шанс приєднатися до Альянсу.

Журналіст звертає увагу, що для російського керівництва ця тема має особливу чутливість і виходить далеко за межі звичайних геополітичних розрахунків.

"Членство України в НАТО - це червона ганчірка для Москви. Це страшенна безпекова хвороба - у них параноя на цьому", - пояснив Хотин.

Чому Кремлю доведеться зважувати ризики

На думку Хотина, поява України в Альянсі може виявитися для Кремля значно болючішою, ніж контроль над окремими містами Донецької області. Відтак демонстрація такого сценарію, переконаний він, здатна змусити Путіна замислитися, чим для нього обернеться зрив переговорів через вимоги щодо решти Донбасу.

Позаблоковість як предмет торгу

Окремо журналіст вказав на ресурс, який Київ, на його переконання, досі недооцінює за столом переговорів.

"Україна має свою позаблоковість, і свою ненатовість може продати набагато дорожче, аніж зараз це відбувається", - наголосив журналіст.

Хотин вважає, що Сполучені Штати та європейські партнери не повинні наперед відкидати перспективу членства України в Альянсі. Сама ця можливість, на його думку, вже є важелем впливу на Росію.

Замість постійних заяв про відсутність консенсусу щодо вступу Києва західним партнерам, вважає журналіст, варто показувати Москві, що такий сценарій цілком реальний. За його оцінкою, це зміцнило б позиції України на переговорах і могло б спонукати Кремль переглянути свої вимоги.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Що задумав Кремль на переговорах про безпеку Європи

Військовий експерт Тарас Жовтенко в коментарі 24 Каналу зазначив, що Москва намагається повернути на переговорний стіл свої давні вимоги до Заходу.

"Кремль зараз намагається проштовхнути в цей переговорний процес по великому рахунку всі ті ультиматуми, з яких починалося не лише повномасштабне вторгнення в Україну, але й загалом ультиматуми, які лежать в основі стратегії агресії путінського режиму", - наголосив експерт.

Водночас фахівець звернув увагу на проміжний результат зустрічі в Еміратах, важливий для європейських столиць.

"Один із проміжних результатів зустрічі в Абу-Дабі - це попередня згода російської сторони на те, щоб далі до переговорів підключилися європейці як четверта сторона", - зазначив Жовтенко.

Переговори про мир - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія висунула нові вимоги до НАТО в обмін на мир в Україні. Кремль хоче, щоб альянс відвів війська до кордонів 1997 року, а Франція й Британія відмовилися захищати союзників ядерною зброєю. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав такі умови прямою загрозою для своєї країни.

Перед цим спецпосланці Трампа побували в Москві. Путін провів переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі. Сторони обговорили обмін полоненими та безпеку в Європі.

Ще раніше в Абу-Дабі відбувся раунд тристоронніх переговорів. Україна, США і Росія завершили зустріч в Абу-Дабі і зробили низку заяв. Серед тем були масштабний обмін полоненими та подальші контакти з Кремлем.

Вас може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО Америка Росія війна Росії та України мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

12:48Світ
Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

11:29Війна
Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

10:46Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Обрізка винограду на зиму: яку помилку роблять більшість садівників

Обрізка винограду на зиму: яку помилку роблять більшість садівників

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Блакитна ялинка приживеться з гілочки - простий спосіб розмноження

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

Як правильно обрізати малину та ожину на зиму: секрети садівників

Тримати опалення постійно ввімкненим чи вимикати: експерти пояснили, що вигідніше взимку

Тримати опалення постійно ввімкненим чи вимикати: експерти пояснили, що вигідніше взимку

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинку

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинку

Останні новини

13:18

Навіщо вішають синє око біля дверей: приховане значення символу

13:08

Життя трьох знаків зодіаку почне стрімко змінюватися після 15 листопада: труднощі залишаться позаду

13:00

Олександр Педан встановив історичний рекорд: яким буде фінальний осінній випуск шоу "Я люблю Україну"

12:55

"Звернемося до НБУ": пенсіонери виявили нестачу грошей після візиту до "Приватбанку"

12:48

Іран може готувати замах на Трампа: розвідка передала тривожні дані

Працюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривогПрацюватимуть на свій страх і ризик: юрист - про наслідки нових правил Кабміну під час тривог
12:44

Китайський гороскоп на завтра, 16 листопада: Мавпам — вірність, Кролям — емпатія

12:42

Як зберегти ялинку свіжою до кінця свят: прості хитрощі господинь

12:13

Одна проста зміна допоможе не мерзнути вдома: як утримати тепло в кімнатахВідео

12:09

Що поставити біля плити під час смаження риби: запах більше не турбуватиме

Реклама
11:50

Навіщо кип’ятити листя м’яти в пів літрі води в листопаді: проста хитрість для дому

11:38

Навіщо класти апельсинові шкірки на батарею: ефективний бабусин секрет

11:29

Путін хоче диктувати правила Європі: Сибіга різко висловився про плани Кремля

11:16

Магнітна буря 16 листопада: яким буде перший робочий день тижня

10:57

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 листопада: Тельцям — успіх, Левам — зміни

10:46

Мокрий сніг та аномальне тепло: де температура підскочить до +16 градусів

10:40

Китайський гороскоп на тиждень 16–22 листопада: Коням — злет, Бикам — труднощі

10:32

Курка, ананаси та маслини: рецепт яскравого салату на Новий рік

10:28

Росія запускає "Рассвет": командир "К-2" попередив про серйозну загрозу для України

09:59

Штори не доведеться прасувати після прання: іспанський секрет із двома гумкамиВідео

09:28

Росія атакує "пояс фортець" на Донбасі з чотирьох напрямків: ISW назвав головну ціль

Реклама
09:24

РФ хоче перемир'я біля Костянтинівки: в ISW розкрили приховану мету Кремля

08:43

"Шлях до нової війни": Макрон назвав небезпечний сценарій для України

08:24

США можуть зіграти на головному страху Путіна: журналіст пояснив задум щодо України

08:10

Американці просять, а не наполягають: Фесенко про переговори з КремлемПогляд

07:42

Дрони вдарили по Татарстану: палає один із найбільших нафтохімічних заводів РФВідео

05:53

Гороскоп на завтра, 16 листопада: Овнам - радість, Близнюкам - суперечка

05:11

Тримати опалення постійно ввімкненим чи вимикати: експерти пояснили, що вигідніше взимку

04:44

Цілу чи нарізану: як варити картоплю, щоб зберегти смак і користь

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці слона за 54 с

03:42

Обрізка винограду на зиму: яку помилку роблять більшість садівників

01:30

Космічна загадка кидає виклик науці: виявлено зірку з неймовірною масою

14 листопада, субота
23:55

Гарантії Україні та роль НАТО: у Трампа розкрили головну складність переговорів

22:50

Ультиматум Британії та поділ Європи: ЗМІ з’ясували головні забаганки Путіна

22:22

Пісня 1967 року з 12 рядків несподівано стала суперхітом в історіїВідео

22:00

Тунель під Дніпром у Києві: міністр розкрив вартість та терміни будівництва

21:57

Вологість більше не є проблемою: хитрість для швидкого сушіння білизни в будинкуВідео

21:44

День святого Миколая-2026: коли святкують та яких традицій дотримуються українці

21:11

Рахунки та сейфи українців внесуть до єдиного реєстру – хто отримає до них доступ

20:59

Безкоштовний проїзд у Києві: у Раді розкрили, хто зможе їздити за пільгою

20:28

Рекордні втрати та діра в бюджеті: у РФ вперше заговорили про небажання йти на війну

Реклама
20:25

Є загиблий, серед 10 поранених — дитина: РФ завдала удару по Павлограду

19:55

Просте рішення головної проблеми водіїв: як запобігти запотіванню склаВідео

19:49

Куба готується до військового вторгнення США: заява президента

19:10

Навіщо Путін запропонував перемир’я в Костянтинівці: Копитько назвав причиниПогляд

19:09

Тест на IQ: потрібно знайти 5 відмінностей на картинці з бігуном за 11 секунд

19:05

Більшість киян може залишитися без гарячої води: кому загрожує відключення

18:55

Прихований контроль на дорогах розширять: де з'являться авто-"фантоми" поліції

18:51

Українцям доведеться платити більше за житло: яким буде податок у 2027 році

18:36

Українцям пом'якшили відключення світла: якими будуть графіки 15 листопада

18:28

Умов поки немає: у Раді дали тривожний прогноз щодо термінів закінчення війни

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини Тернополя
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти