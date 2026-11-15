США можуть зіграти на головному страху Путіна: журналіст пояснив задум щодо України

Журналіст-міжнародник Ростислав Хотин переконаний, що перспектива вступу до Альянсу може болючіше вдарити по Кремлю, ніж суперечка за міста Донеччини.

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Перспектива вступу в НАТО може посилити позиції Києва на переговорах / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru, ua.depositphotos.com

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Обмін Донбасу на НАТО може бути сигналом США Москві

Вступ України до Альянсу для Кремля болючіший за міста Донеччини

Київ може продати свою позаблоковість значно дорожче

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Сценарій, за якого Україна виходить із Донбасу й натомість отримує перспективу членства в НАТО, може виявитися не остаточною пропозицією, а дипломатичним інструментом тиску Вашингтона на Москву. Таку думку в ефірі висловив журналіст-міжнародник Ростислав Хотин, повідомляє Еспресо.

За оцінкою Хотина, розмови про такий обмін варто сприймати передусім як послання Кремлю. У такий спосіб США можуть окреслювати Росії альтернативу: якщо вона й далі вимагатиме українських територій, Київ отримає шанс приєднатися до Альянсу.

Журналіст звертає увагу, що для російського керівництва ця тема має особливу чутливість і виходить далеко за межі звичайних геополітичних розрахунків.

"Членство України в НАТО - це червона ганчірка для Москви. Це страшенна безпекова хвороба - у них параноя на цьому", - пояснив Хотин.

Чому Кремлю доведеться зважувати ризики

На думку Хотина, поява України в Альянсі може виявитися для Кремля значно болючішою, ніж контроль над окремими містами Донецької області. Відтак демонстрація такого сценарію, переконаний він, здатна змусити Путіна замислитися, чим для нього обернеться зрив переговорів через вимоги щодо решти Донбасу.

Позаблоковість як предмет торгу

Окремо журналіст вказав на ресурс, який Київ, на його переконання, досі недооцінює за столом переговорів.

"Україна має свою позаблоковість, і свою ненатовість може продати набагато дорожче, аніж зараз це відбувається", - наголосив журналіст.

Хотин вважає, що Сполучені Штати та європейські партнери не повинні наперед відкидати перспективу членства України в Альянсі. Сама ця можливість, на його думку, вже є важелем впливу на Росію.

Замість постійних заяв про відсутність консенсусу щодо вступу Києва західним партнерам, вважає журналіст, варто показувати Москві, що такий сценарій цілком реальний. За його оцінкою, це зміцнило б позиції України на переговорах і могло б спонукати Кремль переглянути свої вимоги.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Що задумав Кремль на переговорах про безпеку Європи

Військовий експерт Тарас Жовтенко в коментарі 24 Каналу зазначив, що Москва намагається повернути на переговорний стіл свої давні вимоги до Заходу.

"Кремль зараз намагається проштовхнути в цей переговорний процес по великому рахунку всі ті ультиматуми, з яких починалося не лише повномасштабне вторгнення в Україну, але й загалом ультиматуми, які лежать в основі стратегії агресії путінського режиму", - наголосив експерт.

Водночас фахівець звернув увагу на проміжний результат зустрічі в Еміратах, важливий для європейських столиць.

"Один із проміжних результатів зустрічі в Абу-Дабі - це попередня згода російської сторони на те, щоб далі до переговорів підключилися європейці як четверта сторона", - зазначив Жовтенко.

Переговори про мир - новини за темою

Як повідомляв Главред, Росія висунула нові вимоги до НАТО в обмін на мир в Україні. Кремль хоче, щоб альянс відвів війська до кордонів 1997 року, а Франція й Британія відмовилися захищати союзників ядерною зброєю. Прем'єр Польщі Дональд Туск назвав такі умови прямою загрозою для своєї країни.

Перед цим спецпосланці Трампа побували в Москві. Путін провів переговори з Віткоффом і Кушнером у Кремлі. Сторони обговорили обмін полоненими та безпеку в Європі.

Ще раніше в Абу-Дабі відбувся раунд тристоронніх переговорів. Україна, США і Росія завершили зустріч в Абу-Дабі і зробили низку заяв. Серед тем були масштабний обмін полоненими та подальші контакти з Кремлем.

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