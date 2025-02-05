'Ліки мають стати доступнішими': Зеленський зробив заяву про ціни в аптеках

Ціни на ліки в аптеках мають знизитись, інакше доведеться приймати кадрові рішення щодо відповідальних за цей процес, зазначив Зеленський.

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Будуть рішення, які зменшать ціни на ліки у аптеках, – Зеленський / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Зеленський:

Готуються нові рішення РНБО щодо фінансової стійкості країни

Ціни на медикаменти в аптеках мають бути нижчими

Президент України Володимир Зеленський анонсував нові питання для розгляду Ради національної безпеки та оборони України, що стосуватимуться фінансової стійкості держави. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 5 лютого у своєму Telegram.

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності забезпечення фінансової стабільності кожної української родини, зокрема у питаннях цін на життєво важливі товари, такі як ліки.

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"Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету", - сказав глава держави.

Він повідомив, що провів нараду з урядом, міністром охорони здоров'я та Антимонопольним комітетом, висловивши невдоволення затримкою необхідних пропозицій. За його словами, часу обмаль, а кроки, які слід вжити, очевидні. Потрібні конкретні рішення, що зроблять медичну допомогу доступнішою для громадян.

"Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення", - резюмував президент.

Ціни на продукти в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні ціни на молочні продукти залишаються високими, але темпи зростання сповільнилися через зниження купівельної спроможності населення. Наразі кілограм пастеризованого молока коштує 54,79 грн, кефіру (2,5%) – 66,95 грн, а сиру "Голландський" – 531,41 грн. У порівнянні з попереднім місяцем вартість цих продуктів зросла незначно.

Серед овочів, що входять до борщового набору, найдорожчою для українців стала капуста. Її ціна досягла рекордних 40 грн/кг. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Крім того, в Україні спостерігається стрімке зростання вартості столових буряків. Місцеві виробники зазначають, що запаси якісної продукції скорочуються, тоді як попит з боку оптових компаній та роздрібних мереж зростає. Про це також повідомляють експерти EastFruit.

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