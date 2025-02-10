В ЄС пропонують пом'якшити обмеження воєнного стану в Україні: деталі

Наразі в Україні діють певні обмеження через воєнний стан.

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Воєнний стан в Україні / колаж: Главред, фото: ОП, 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

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В Єврокомісії пропонують пом'якшити обмеження воєнного стану

Там розуміють, що скасувати усі обмеження можна лише після закінчення війни

Європа пропонує Україні змінити регулювання воєнного часу. Про це заявив генеральний директор Єврокомісії з питань сусідства та переговорів про розширення (NEAR) Герт Ян Копман, передає Європейська правда.

Зазначається, що наразі в Україні, зокрема, діють обмеження, які впливають на демократичні процедури.

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Так, на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного", посадовець сказав, що розуміє, що запроваджені обмеження воєнного стану можливо скасувати лише після завершення війни. Однак деякі з них, на думку Єврокомісії, було б доцільно пом'якшити вже зараз. З відповідними пропозиціями він звернувся до присутніх депутатів.

Водночас, які саме обмеження воєнного часу Герт Ян Копман мав на увазі – не повідомляється.

"Очевидно, Україна повернеться до конституційної нормальності після того, як війна завершиться і воєнний стан скасують. Але я дійсно раджу вам вже зараз вивчити необхідність та пропорційність тих обмежень воєнного стану, які діють зараз. Детально вивчити", – наголосив гендиректор NEAR.

Воєнний стан в Україні - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, 5 лютого президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.

Заслужений юрист України Володимир Пилипенко повідомив, що скасування воєнного стану в Україні не обов’язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням, адже загроза нікуди не зникне.

Народний депутат від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський відповідаючи на запитання щодо проведення виборів після завершення воєнного стану, та за яких обставин він може завершитися нагадав, що правовий режим воєнного стану запроваджується не лише тоді, коли тривають активні бойові дії, а й коли є загроза.

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