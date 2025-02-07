Чи закінчиться мобілізація після скасування воєнного стану: неочікувана відповідь юриста

Головні тези Пилипенка:
- Оголошення мобілізації може бути і без воєнного стану
- Перетин кордону для чоловіків буде під питанням
Заслужений юрист України Володимир Пилипенко повідомив, що скасування воєнного стану в Україні не обов’язково означатиме кінець мобілізації. Перетин кордону для чоловіків теж може лишитися під питанням, адже загроза нікуди не зникне.
Він пояснив, що президент може оголосити мобілізацію і без воєнного стану, просто в менших масштабах.
"Ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати: "Все". Ми будемо з цим жити насправді роки й роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Росіяни будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові", - розповів Володимир Пилипенко в ефірі Ранок.LIVE.
Мобілізація в Україні - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що президент України Володимир Зеленський змінив термін дії воєнного стану і мобілізації. Президент підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні з 8 лютого до 9 травня 2025 року.
У постанові Кабінету міністрів України йдеться, що ще дві категорії отримали "бронь" від мобілізації. Відтак мають право на 100% бронювання від мобілізації медики, які працюють за основним місцем роботи в закладах громадського здоров’я та інших важливих установах.
Стало відомо, що в Україні вводять нові правила мобілізації та обліку. Заплановані реформи мають врахувати виклики, які виникають у зв’язку з тривалою війною, а також забезпечити кращу підготовку мобілізованих. Зокрема, зміни передбачають оптимізацію роботи ВЛК.
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