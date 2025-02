ЗСУ ринули вперед: в ISW розповіли про просування в Курській області

Головне:

ЗСУ просунулися в Курській області РФ. Українські підрозділи закріпилися на південномі сході від Суджі та здійснили механізовані атаки поблизу населених пунктів Руська Конопелька та Фанасєєвка. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 9 лютого, свідчать про просування українських сил уздовж траси 38K-028 Суджа-Обоянь, що на південному заході від Руської Конопельки.

Водночас російські джерела заявляють про серію контратак на північний захід від Суджі – в районах Свердликова та Нікольського, а також на північ від міста – у районі Малої Локні. Окрім того, росіяни намагалися відтіснити ЗСУ на південному сході від Суджі, в районі Черкаської Конопельки.

Аналітики ISW зазначають, що російські військові блогери продовжують публікувати суперечливу інформацію щодо ситуації в Черкаській Конопельці та Фанасєєвці. Деякі "воєнкори" стверджують, що армія РФ нібито змогла частково або повністю витіснити українські сили з цих населених пунктів. Натомість інші повідомляють, що російські підрозділи не змогли просунутися, незважаючи на інтенсивні атаки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 3 лютого українські військові вразили пункт управління у Курській області. За його словами, унаслідок удару ліквідовано близько 20 офіцерів, серед яких були як російські, так і північнокорейські командири.

Також російські війська в Курській області змінили тактику, зосередившись на піхотних штурмах замість атак технікою. Як повідомили в 47-й ОШБр, 8 лютого окупанти атакували одразу на кількох напрямках, використовуючи численні піхотні групи. У боях беруть участь і північнокорейські військові.

Як повідомляв Главред, атаки РФ на Курщині тривають хвилями по 16 годин. Окупанти намагаються просуватися через поля, але українські захисники зупиняють їх і вже завдали втрат на рівні роти.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.