ЗСУ стабілізували ситуацію під Покровськом, але з'явився новий загрозливий напрямок

Василь Пехньо заявив, що найголовніше завдання армії України - це знищити російську армію.

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Яка ситуація під Покровськом / колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада, 18-та окрема бригада армійської авіації

Ключові тези Пехньо:

Ворог "стирається" з величезною силою на фронті

Більш тривожна ситуація південніше Покровська

Військовий оглядач Василь Пехньо повідомив, що на тлі величезних втрат армії РФ відбувається помітне зменшення їхніх можливостей.

Також військовий аналітик вважає, що настав той час, коли росіяни перейшли кульмінаційну фазу свого наступу.

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"Можна говорити про відносно стабілізовану ситуацію біля Покровська. Бійці звідти кажуть, що найголовніше завдання армії - знищити іншу армію, а звільнення або утримання території вже є наступним завданням після знищення армії. Масштаб втрат росіян біля Покровська є гігантським. Ворог "стирається" з величезною силою. Зменшення їхніх можливостей помітне. Навіть ті просування під Покровськом, що відбулися, відбуваються чи відбудуться, значно менші, ніж ті, які були ще місяць тому, коли росіяни були на піку своїх можливостей. Наразі кількість бойових зіткнень, згідно з повідомленнями від Генштабу, має тенденцію до зниження", - зауважив Пехньо в ефірі телеканалу Еспресо.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Бійці кажуть, що росіяни "підстесалися" за останні місяці, і зараз це відображається на лінії бойового зіткнення: вони не так інтенсивно просуваються, зокрема й під Покровськом", - пояснив Пехньо.

Військовий оглядач наголосив, що більш тривожна ситуація південніше Покровська, зокрема в районі Курахового.

"Контроль над Андріївкою ризикує перерізати логістику нашого угруповання військ, яке все ще залишається біля Курахового. Тут є певні перестороги, хоча попри те, що ситуація критична, ми не бачимо масштабних, швидких, різких просувань росіян. Тому ситуація на межі контрольованої та критичної. За останній час просування немає ніде, окрім тривог, які з'явилися на Куп'янському напрямку, де росіяни переходять на інший берег річки Оскіл", - додав Пехньо.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що росіяни стягують війська для прориву на Покровськ. Аналітики повідомили, що окупанти не полишають спроб зробити великий наступ на Покровськ. Вони стягують до міста все більше підрозділів, переводять військових з інших напрямків, зокрема з Курахівського.

Військовий назвав неочікувані причини, чому РФ зменшила штурми на Покровському напрямку. Відбувається зменшення залучення механізованих груп ворогом для наступальних дій. Це відбувається у звʼязку з досить ефективною й успішною роботою артилерійських систем та ударних дронів ЗСУ.

У ЗСУ назвали головну ціль РФ поблизу Покровська. Віктор Трегубов пояснив, що російські окупанти намагаються обійти Покровськ та перерізати траси, які ведуть до міста. Мета загарбників - залишити українських оборонців міста без постачання або хоча б обмежити його.

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