Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Політика

В Україну приїдуть "серйозні люди" з команди Трампа: Зеленський розповів подробиці

Ангеліна Підвисоцька
10 лютого 2025, 20:31оновлено 10 лютого, 21:22
117
Президент зазначив, що зустріч із представниками команди президента США відбудеться перед Мюнхенською конференцією.
Володимир Зеленський, Дональд Трамп
До Києва приїдуть представники команди Трампа / Офіс президента України, скрін із відео

Що відомо:

  • В Україну прибудуть представники команди Дональда Трампа
  • Зустріч із Володимиром Зеленським відбудеться перед Мюнхенською конференцією

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит в Україну представників команди президента США Дональда Трампа. Вони відвідають Київ уже цього тижня. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що візит відбудеться до Мюнхенської конференції.

відео дня

При цьому президент зазначає, що дуже важливо зараз зосередитися саме на практичній роботі з командою зі США. Важливим залишається і наявність спільного бачення щодо того, як домогтися миру в Україні.

"Безумовно, можуть бути різні думки, але має бути спільне бачення головних речей - як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. Цього тижня будуть деякі серйозні люди з команди президента Трампа у нас в Україні", - сказав Зеленський.

Він також додав, що очікується зустріч із віцепрезидентом США.

CNN з посиланням на джерело в українському уряді заявляє про те, що 20 лютого в Україну прибуде спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що Київ з нетерпінням чекає на візит спецпредставника, який "надасть вичерпну інформацію" про війну в Україну.

"Пряме спілкування з новою адміністрацією США дуже важливе для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру", - написав Єрмак

План Трампа щодо завершення війни - новини за темою

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог спростував інформацію про те, що представить "мирний план" на Мюнхенській конференції з безпеки. У коментарі Newsmax він заявив, що план представить особисто Трамп, коли він буде готовий.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Нещодавно Трамп повідомив, що говорив телефоном із Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни. За його словами, російський лідер "хоче, щоб люди перестали гинути". Також Трамп заявив, що має конкретний план для завершення війни і закликав почати переговори.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп поки не представив офіційного плану щодо завершення війни. Він підкреслив, що будь-який план має бути узгоджений з Києвом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини США Володимир Зеленський Дональд Трамп Мюнхенська конференція
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
У США готують закон про ленд-ліз для передачі Україні "переможної зброї": що відомо

У США готують закон про ленд-ліз для передачі Україні "переможної зброї": що відомо

22:09Світ
"Наближення реального мир": Зеленський анонсував початок важливих переговорів

"Наближення реального мир": Зеленський анонсував початок важливих переговорів

22:00Політика
Мобілізація по-новому та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

Мобілізація по-новому та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

21:59Україна
Реклама

Популярне

Більше
Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Буде справжня зима: в Україну йдуть потужні циклони

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Загроза масованого удару РФ: у Мережі розповіли про Ту-95МС і Ту-160 з ракетами

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти овечку серед єдинорогів

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти овечку серед єдинорогів

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

Останні новини

22:04

На росіян чекають сюрпризи від ЗСУ: відомо, чи можливий новий прорив кордону РФ

22:00

"Наближення реального мир": Зеленський анонсував початок важливих переговорів

21:59

Мобілізація по-новому та сценарії закінчення війни: головні новини України (дайджест)

21:52

"Шанс почати щось нове": Настя Каменських зробила гучну заяву

21:44

Чим корисні кеш'ю: як часто горіхи треба їсти

Війна може тривати ще 10-20 років, і на припинення вогню в 2025-у не варто розраховувати – ТукаВійна може тривати ще 10-20 років, і на припинення вогню в 2025-у не варто розраховувати – Тука
21:29

Євробачення-2025: Україна вибула з п'ятірки потенційних переможців

21:08

Індексація пенсій в Україні: відомо, як зростуть виплати

21:05

Як швидко прочистити злив без вантуза та хімії: сантехнік розкрив секрет

20:51

Коли Масляна-2025: як відзначити свято за українськими традиціями

Реклама
20:39

Путін може зупинити війну проти України: названо важливу умовуВідео

20:31

В Україну приїдуть "серйозні люди" з команди Трампа: Зеленський розповів подробиці

20:22

В Україну повертаються відключення світла: для кого діятимуть графіки

20:13

Де захована панда: лише люди із "зором орла" знайдуть її за 5 секунд

20:10

Ціни на ліки в Україні зміняться: Зеленський анонсував нове засідання РНБО

19:46

Мобілізація українців 18-25 років: Зеленський розповів про нові правилаВідео

19:45

"Не був найкращим": Кондратюк висловився про перемогу Ziferblat на Нацвідборі

19:38

Влупить -15 градусів і з'явиться сніг: Україну атакувало сильне похолодання

19:32

Війна до 2027 року: в РНБО оцінили ресурси Путіна для продовження агресії

19:10

Путін чверть століття пʼє кров з золотого келихуПогляд

19:03

Усе почнеться через 2-3 роки: новий "реалістичний" прогноз про розпад РФВідео

Реклама
18:58

Скільки потрібно ходити щодня для "позбавлення від живота": темп і час

18:53

В ЄС пропонують пом'якшити обмеження воєнного стану в Україні: деталі

18:45

Таємний і перевірений китайський метод: як моментально заснути лише за 2 хвилиниВідео

18:21

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні

18:16

Макрон різко звернувся до Трампа і закликав розв'язувати проблему війни в Україні

18:10

"Чорний лебідь" для Путіна: названо вирішальний фактор, який почне розвал Росії

17:43

Як часто можна ходити в сауну: що буде з тілом і нервами після парної

17:40

Катерина Варченко, Олексій Нагрудний та Андрій Ісаєнко зіграли в новому повнометражному фільмі Студії "Квартал 95": в мережі виклали трейлер стрічки

17:29

РФ може піти в наступ на Дніпропетровщину: Тука попередив про загрозуВідео

17:28

Самі опинитеся в біді: що не можна робити 11 лютого

17:27

На нас чекають важкі випробування, армія РФ наступатиме у 2 областях – ТукаВідео

16:48

"Не без пригод": Тімур Мірошниченко з молодшим сином потрапив до лікарні

16:48

Вигідний мир чи заморозка війни: чого чекати українцям від Мюнхенської конференції

16:31

Gazeta Wyborcza розповіла, як українські прикордонники використовують важку зброю на передовій

16:24

"Чекати не варто": у ГУР дали тривожний прогноз щодо швидкого завершення війни

16:21

Миттєво видаляє бруд і цвіль: доступний засіб зробить пральну машину чистою

16:16

Фрукти, рис, сало і сир: навіщо досвідчені господині розкладають їх на городі

16:00

Коли в Україні буде йти сніг: синоптикиня назвала дату

15:26

"Немає 20% черепної коробки": зірка Ліги сміху переніс крововилив у мозок

15:18

Які страви не можна ставити на стіл 11 лютого - прикмети, свята, іменини

Реклама
15:15

Найгірший сценарій для України: Тука про план Трампа щодо завершення війниВідео

15:13

Келлог представить Трампу кілька варіантів завершення війни в Україні - ЗМІ

15:07

Дуже корисний салат, який готували в СРСР: шикарний рецепт за 3 хвилини

14:50

До блиску за 15 хвилин: як правильно чистити скляні дверцята духовки

14:23

6 продуктів, які допоможуть заснути: їх можна їсти навіть пізно ввечері

14:18

ЗСУ відкинули ворога на Донеччині та Курщині: в DeepState розкрили подробиці

14:14

Під носом російської ППО: НПЗ на півдні РФ підірвали біля бази зенітної бригади

13:57

IQ-тест для тих, у кого HD-зір: знайдіть жабу в листі за 6 секунд

13:50

"Ще 10-20 років": Тука сказав, коли закінчиться війна, і назвав вихідВідео

13:17

Народити в 50+: в студії Говорить вся країна обговорили ризики пізнього материнства

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти