В Україну приїдуть "серйозні люди" з команди Трампа: Зеленський розповів подробиці

Президент зазначив, що зустріч із представниками команди президента США відбудеться перед Мюнхенською конференцією.

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До Києва приїдуть представники команди Трампа / Офіс президента України, скрін із відео

Що відомо:

В Україну прибудуть представники команди Дональда Трампа

Зустріч із Володимиром Зеленським відбудеться перед Мюнхенською конференцією

Президент України Володимир Зеленський анонсував візит в Україну представників команди президента США Дональда Трампа. Вони відвідають Київ уже цього тижня. Про це він заявив під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо, повідомляє Укрінформ.

Очікується, що візит відбудеться до Мюнхенської конференції.

відео дня

При цьому президент зазначає, що дуже важливо зараз зосередитися саме на практичній роботі з командою зі США. Важливим залишається і наявність спільного бачення щодо того, як домогтися миру в Україні.

"Безумовно, можуть бути різні думки, але має бути спільне бачення головних речей - як зупинити Путіна і як дати гарантії безпеки Україні. Цього тижня будуть деякі серйозні люди з команди президента Трампа у нас в Україні", - сказав Зеленський.

Він також додав, що очікується зустріч із віцепрезидентом США.

CNN з посиланням на джерело в українському уряді заявляє про те, що 20 лютого в Україну прибуде спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак додав, що Київ з нетерпінням чекає на візит спецпредставника, який "надасть вичерпну інформацію" про війну в Україну.

"Пряме спілкування з новою адміністрацією США дуже важливе для вироблення спільної позиції щодо досягнення справедливого миру", - написав Єрмак

План Трампа щодо завершення війни - новини за темою

Нагадаємо, спецпредставник США Кіт Келлог спростував інформацію про те, що представить "мирний план" на Мюнхенській конференції з безпеки. У коментарі Newsmax він заявив, що план представить особисто Трамп, коли він буде готовий.

Обіцянки Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

Нещодавно Трамп повідомив, що говорив телефоном із Путіним, намагаючись домовитися про припинення війни. За його словами, російський лідер "хоче, щоб люди перестали гинути". Також Трамп заявив, що має конкретний план для завершення війни і закликав почати переговори.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп поки не представив офіційного плану щодо завершення війни. Він підкреслив, що будь-який план має бути узгоджений з Києвом.

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